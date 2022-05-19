Герои спецоперации «Z»: сержант Шамалюк взял в плен шесть украинских националистов

Старший лейтенант Константин Столяров и Сержант Денис Шамалюк

Минобороны России продолжает знакомить читателей «Комсомолки» с героями спецоперации «Z», что участвуют в спецоперации на Донбассе. Рассказы о подвигах не оставляют равнодушными читателей "КП". Все потому, что за секунды боевых столкновений проявляются главные качества российского воина, которые последние годы воспитываются на знаменитой книге легендарного русского полководца и военного теоретика Александра Суворова «Наука побеждать». «Сам погибай, а товарища выручай», - напоминал своим солдатам генералиссимус. Сегодня, 18 мая - 222 года со дня смерти великого русского полководца Александра Васильевича Суворова. С верой в Бога он одержал победы в 60 сражениях, чем многократно приумножил славу России и скончался от болезни в возрасте 69 лет. За эти годы он успел с Русской императорской армией взять Измаил, Прагу, Варшаву, покомандовать войсками Польши и Финляндии.

СПАС РАНЕНОГО КОМАНДИРА

Сержант Дмитрий Насонов

«Старший операционный медицинский работник сержант Дмитрий Насонов, действуя в составе медицинского взвода, выполнял задачи в одном из населенных пунктов по оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых. Передвигаясь по населенному пункту, санитарный автомобиль с ранеными подвергся минометному обстрелу со стороны украинских националистов. В результате разорвавшегося рядом снаряда водитель санитарного автомобиля и командир медицинского взвода получили тяжелые осколочные ранения. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Дмитрий, оказал неотложную медицинскую помощь раненому командиру и водителю, после чего, убедившись в исправности автомобиля, вывез его из-под огня противника и доставил их в полевой госпиталь.

Благодаря быстрым и умелым действиям сержанта Дмитрия Насонова в сочетании со смелостью и самоотверженностью все раненые своевременно были доставлены в медицинские учреждения, что позволило спасти их жизни».

Сержант Дмитрий Насонов

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Сержант Денис Шамалюк

«В ходе патрулирования в районе расположения позиций российской батальонно-тактической группы сержант Денис Шамалюк обнаружил группу из 8 украинских националистов, готовящих засаду. Мгновенно оценив ситуацию, Денис, скрытно подобравшись к группе, бросил две гранаты в националистов, в результате чего 2 боевика были ликвидированы. Остальные 6 националистов, находясь под прицелом российского военнослужащего, сложили оружие и сдались в плен. После прибытия подкрепления, сдавшиеся националисты были доставлены в штаб батальонно-тактической группы, где в ходе допроса выдали местоположение позиций сосредоточения своей военной техники, по которым впоследствии был нанесен авиаудар. Мужество и героизм сержанта Шамалюка позволили в одиночку задержать 6 националистов и предотвратить диверсию в отношении российских Вооруженных Сил».

ДАЛ ТОЧНЫЕ КООРДИНАТЫ ПРОТИВНИКА

Старший лейтенант Константин Столяров

«В ходе наступления подразделений российских Вооруженных Сил на позиции украинских националистов старший лейтенант Константин Столяров выполнял задачи по наведению и корректировке огня орудий своей батареи, а также по контролю огневого поражения противника. Отступая, украинские националисты вели минометный огонь по позициям российских войск. В бою Константин, организовав маскировку поста корректировки огня, грамотно определял точки прицеливания и своевременно передавал координаты объектов противника. В результате профессионализма старшего лейтенанта Столярова по объектам противника своевременно наносились ракетные удары. В результате точных и своевременных расчетов старшего лейтенанта Константина Столярова в ходе была уничтожена минометная батарея противника, в которую также входили 3 единицы 82-мм минометов и до 12 националистов».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Военнослужащие отряда специального назначения Росгвардии в жилых домах Харьковской области обнаружили скрытые позиции ВСУ и националистических формирований, где оказалось большое количество вооружения, боеприпасов, средства связи и документы.

Росгвардейцы изъяли из тайника 2 ПТУРа 9М115 «Метис», более 300 патронов различного калибра, средства наблюдения, боевую экипировку и запасы продовольствия на несколько дней. Данная позиция использовать диверсионно-разведывательными группами для наблюдения за передвижением российских войск.

При проведении специального адресного мероприятия росгвардейцы в одном из домов изъяли средства связи, наблюдения, боеприпасы к снайперской винтовке и плакаты с националистическими лозунгами и экстремистской литературой.

Инженеры отряда специального назначения Росгвардии нашли базу хранения вооружения и боеприпасов, на которой были обнаружены инженерные средства ППВ-12М, тротил россыпью, детонаторы ЭДП в цинках.

В заброшенном домовладении разведчики Росгвардии обнаружили тринадцать 125 мм снарядов и 2 подкалиберных снаряда. А неподалеку в лесном массиве найдены двадцать четыре 152 мм снаряда, сорок 9мм патронов и два магазина на АС «Вал».

Также в ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий обнаружены неразорвавшиеся кассетные снаряды 220 мм от РСЗО «Ураган». Саперы Росгвардии обследовали и уничтожили боеприпасы.