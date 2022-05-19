«Я не куда не пролезала, меня официально позвали в Канны»: Виктория Боня ответила на нападки папарацци

Российская звезда произвела фурор на звёздной дорожке Каннского кинофестиваля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктория Боня – одна из немногих россиянок, кто смог в этом году посетить Каннский кинофестиваль.

Боня появилась на мероприятии в сопровождении своей подруги и телеведущей Хофит Голан в синем платье с откровенным декольте. А на следующий день западные СМИ уже пестрели фото российской красотки. Vogue, Daily Mail, Gala, Daily News в один голос восхищались «платьями принцесс». А Variety даже опубликовал в соцсетях видео с воздушным поцелуем Виктории на красной дорожке.

Девушка, которой всю звездную жизнь приходится буквально отбиваться от злых языков и окружающих ее сплетен, призналась, что хотела бы получить подобную реакцию и поддержку от российских изданий.

- Я уже привыкла, что десять лет подряд на Каннском кинофестивале вместо того, чтобы меня поддержать, наши журналисты пишут, что я куда-то пролезла, прискакала, прибежала. Хотя все эти годы меня единственную из российских звёзд официально приглашают на мероприятия такого уровня. Самое смешное, что все эти журналы типа Vogue, которые кричали, что я для них не формат, сейчас вообще исчезли. Но и сейчас находятся журналисты, которые ставят мои самые худшие фотографии. Я не понимаю этого…Женщина по своей сути несёт мир и любовь, - сказала kp.ru Виктория Боня.

Отношения Виктории Бони с прессой всегда были неоднозначными. Знакомая не понаслышке с самыми нелепыми слухами и обвинениями в свой адрес, Боня стала одной из ведущих шоу «Злые языки» – проекта собственного производства RUTUBE. Вместе с другими ведущими Виктория будет опровергать или подтверждать самые шокирующие слухи о публичных личностях. Шоу будет выходить эксклюзивно на платформе с 23 мая.