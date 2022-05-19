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Звезды18 мая 2022 21:31

«Я не куда не пролезала, меня официально позвали в Канны»: Виктория Боня ответила на нападки папарацци

Российская звезда произвела фурор на звёздной дорожке Каннского кинофестиваля
Алина ЧЕРНОВА
Российская звезда произвела фурор на звёздной дорожке Каннского кинофестиваля

Российская звезда произвела фурор на звёздной дорожке Каннского кинофестиваля

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктория Боня – одна из немногих россиянок, кто смог в этом году посетить Каннский кинофестиваль.

Боня появилась на мероприятии в сопровождении своей подруги и телеведущей Хофит Голан в синем платье с откровенным декольте. А на следующий день западные СМИ уже пестрели фото российской красотки. Vogue, Daily Mail, Gala, Daily News в один голос восхищались «платьями принцесс». А Variety даже опубликовал в соцсетях видео с воздушным поцелуем Виктории на красной дорожке.

Девушка, которой всю звездную жизнь приходится буквально отбиваться от злых языков и окружающих ее сплетен, призналась, что хотела бы получить подобную реакцию и поддержку от российских изданий.

- Я уже привыкла, что десять лет подряд на Каннском кинофестивале вместо того, чтобы меня поддержать, наши журналисты пишут, что я куда-то пролезла, прискакала, прибежала. Хотя все эти годы меня единственную из российских звёзд официально приглашают на мероприятия такого уровня. Самое смешное, что все эти журналы типа Vogue, которые кричали, что я для них не формат, сейчас вообще исчезли. Но и сейчас находятся журналисты, которые ставят мои самые худшие фотографии. Я не понимаю этого…Женщина по своей сути несёт мир и любовь, - сказала kp.ru Виктория Боня.

Отношения Виктории Бони с прессой всегда были неоднозначными. Знакомая не понаслышке с самыми нелепыми слухами и обвинениями в свой адрес, Боня стала одной из ведущих шоу «Злые языки» – проекта собственного производства RUTUBE. Вместе с другими ведущими Виктория будет опровергать или подтверждать самые шокирующие слухи о публичных личностях. Шоу будет выходить эксклюзивно на платформе с 23 мая.

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