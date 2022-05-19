Пустился в пляс: Похудевший Дибров полностью восстановился после инсульта

Дмитрий Дибров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве прошла премьера драматического триллера «Точка кипения». Оценить новую работу режиссёра Фила Барантини («Ночные вызовы») в кинозал ГУМа пришли звездные зрители: телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Алика Смехова, актер Игорь Жижикин и другие. Главную роль в драме сыграл британский актер Стивен Грэм – он знаком зрителям по культовым картинам «Большой куш», «Это Англия», «Банды Нью-Йорка», сериалу «Подпольная империя» и многим другим фильмам.

Дмитрий Дибров – примерный семьянин, и на все премьеры обычно приходит с женой. Но не в этот раз: супруга телеведущего Полина уехала отдыхать в Узбекистан. Пока его 33-летняя жена путешествует по Бухаре и Самарканду, 62-летний ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером» решил познакомиться с киноновинкой.

В феврале 2020 года Дибров перенес инсульт и на некоторое время пропал с телевизионных экранов. После удара он с трудом передвигался и разговаривал. Телеведущему потребовалась долгая реабилитация, чтобы восстановиться и снова вернуться к работе. Но сейчас, похоже, Диброву гораздо лучше: он выглядит здоровым и активным. Дмитрий похудел и снова полон сил. Когда журналисты на премьере спросили его о самочувствии, Дибров ответил: все нормально. И в доказательство сделал перед камерами фотографов несколько эффектных танцевальных па.

На премьере фильма "Точка кипения" ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?" продемонстрировал, что он в отличной форме. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущий рассказывал, что после инсульта ему пришлось полностью пересмотреть свою жизнь. Он бросил курить и почти не употребляет спиртное. А вот приобщиться к спорту ему так и не удалось: Дибров не устает повторять, что физические нагрузки – не для него. При этом его молодая жена ревностно следит за фигурой и проводит много времени в спортзале.

- Как влюбить мужа в спорт? У кого есть опыт? Мне кажется, это необходимо для здоровья и хорошего самочувствия, плюс пример для детей. Пока Дмитрий не понимает, зачем бы это ему было нужно, - как-то обратилась Полина к подписчикам.

Алика Смехова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Фильм «Точка кипения» рассказывает о нелегкой жизни шеф-повара лондонского ресторана. К ним приходит проверка, наносит визит ресторанный критик, а инвестор требует возврата вложенных денег. На кон поставлено все, ради чего гений кухни жил и работал.

Игорь Жижикин.

Картина была номинирована на премию BAFTA 2022 (британский аналог «Оскара») в категориях «Лучшая мужская роль», «Лучший британский фильм», «Лучший дебют сценариста, режиссера или продюсера» и «Лучший кастинг». В российских кинотеатрах показ фильма стартует с 26 мая.