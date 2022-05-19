Рианна родила первенца

Рианна стала мамой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рианна стала мамой: 34-летняя американская певица 13 мая родила мальчика. О появлении на свет сына звезды сообщило американское издание TMZ. Сама Рианна пока официально не подтвердила эту новость. Имя ребенка также не разглашается. Малыш стал первенцем для певицы и рэпера A$AP Rocky, с которым она уже два года состоит в романтических отношениях.

Об «интересном» положении уроженки Барбадоса стало известно в январе этого года. С отцом своего ребенка Ракимом Ателастоном Майерсом (это настоящее имя A$AP Rocky) Рианна была знакома давно, но между ними долгое время были чисто профессиональные отношения. Они работали над несколькими совместными музыкальными проектами. В прошлом году Рианна и Рокки впервые появились на публике как пара: они позировали на красной дорожке Бала Института костюма Met Gala. Влюбленные долго не комментировали свои отношения, и лишь в 2021 году рэпер высказался о своих чувствах к Рианне. 33-летний музыкант подтвердил, что у него самые серьезные намерения.

Об «интересном» положении Рианны стало известно в январе этого года. Фото: EAST NEWS

Беременность Рианны омрачил громкий криминальный скандал, в который угодил ее бойфренд. Вернувшись 20 апреля из отпуска, проведенного с певицей на Барбадосе, A$AP Rocky попал за решетку. Ордер на арест выдало полицейское управление Лос-Анджелеса в связи со стрельбой в ноябре 2021 года в Голливуде. Полиция начала расследовать дело Майерса после того, как некий мужчина заявил, что рэпер ранил его во время ссоры. Майерса обвиняют в том, что он вечером 6 ноября подошел к знакомому на улице и три или четыре раза выстрелил в него из пистолета. Одна из пуль задела левую руку пострадавшего, мужчина обратился за медицинской помощью. Ранив противника, Майерс и двое его приятелей скрылись с места происшествия.

Адвокаты музыканта смогли договориться о залоге в размере 550 000 долларов, и рэпера выпустили из тюрьмы в тот же день - всего через несколько часов после того, как он был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса.

Малыш стал первым ребенком для Рианны и рэпера A$AP Rocky, которые уже два года состоят в романтических отношениях. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До Майерса Рианна встречалась с арабским миллиардером Хассаном Джамилем. Ради него певица переехала из США в Великобританию и три года провела в Лондоне. Хассан - один из самых богатых людей Саудовской Аравии, состояние его семьи, по данным Forbes, составляет 1,5 млрд. долларов. Во время романа с ним Рианна практически оставила сцену. Поговаривали, что миллиардер мечтал, чтобы она стала домохозяйкой и попрощалась с шоу-бизнесом. Однако пара в итоге все же рассталась.

Ранее Рианна состояла в отношениях с певцом Крисом Брауном, избившем ее после ссоры в 2009 году.