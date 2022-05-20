Десять правил жизни Сергея Кириенко

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко во время выступления на форуме "Новые горизонты". Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Завершился просветительский марафон “Новые горизонты”, на площадках которого в Москве, Питере и Сочи перед миллионами школьников и студентов выступило 200 звездных спикеров. Последний день оказался особенно насыщенным: своими знаниями о ситуации в стране и мире с молодежью делились заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, генеральный директор госкорпорации “Росатом” Алексей Лихачев, глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин… А заключительное слово держал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

- Ребята, я хотел бы продолжить разговор, который был начат здесь на этой площадке в первый день просветительского марафона, - обратился к зрителям Сергей Владиленович. - Помните, мы говорили, что нам выпало жить в эпоху перемен, когда мир вновь необратимо меняется. И надо действовать, потому что, если мы займем позицию наблюдателя, то мир будет развиваться без нас. На что опираться в такой ситуации? Как принимать решения в условиях хаоса? На эти вопросы нет однозначного ответа. Но каждый для себя его пытается найти. Хочу поделиться с вами собственным опытом. Я для себя выработал 10 принципов, которые позволяют принимать решения в условиях неопределенности и быстро меняющегося мира. Это не значит, что вы в них найдете ответы на все случаи жизни. Для меня эти правила работают. Вы можете согласиться, а можете выработать свои.

Попробуем сжато пересказать правила жизни Сергея Кириенко.

Сергей Кириенко на трибуне просветительского марафона "Новые горизонты" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Принцип №1: это моя проблема!

Вы можете решить любую проблему, только если воспринимаете ее, как свою собственную. Если проблема не моя, то разговор заканчивается - тогда я наблюдатель, посторонний человек. Какой с меня спрос? Человек становится взрослым, когда он готов брать на себя ответственность за жизнь других людей. Именно в эту секунду возникает ответственность и зрелость. Классический пример: история 7-кратного чемпиона СССР по подводному плаванию Шаварша Карапетяна. В сентябре 1976 года он тренировался у берега Ереванского водохранилища, и в этот момент в воду упал потерявший управление троллейбус с людьми. Шаварш мог остаться на берегу наблюдать, как работают спасатели. Но он решил, что это его проблема и бросился спасать людей. Спортсмен нашел троллейбус на глубине 10 метров, выбил ногами стекло и вытащил на поверхность 46 человек. Шаварш был изранен осколками, у него развился сепсис, он попал в больницу, где провел 45 дней, и в большой спорт уже не вернулся.

- Другой пример, это беда людей на Донбассе, - продолжил Сергей Кириенко. - Важно помнить, что война началась не 24 февраля 2022 года. Напротив, сейчас, решением президента, Россия заканчивает войну, которая против этих людей велась 8 лет. Единственная их “вина” была в том, что они отстаивали свое право быть русскими, говорить по-русски и хотели, чтобы их дети в школе учились на русском языке. Люди на Донбассе могли переехать в другую страну, но они решили, что это их земля и это их выбор: отстаивать право быть самим собой. И было решение президента, которое описывалось не только геополитическими причинами. Да, учитывалось и приближением НАТО к границам России, и желание обеспечить безопасность страны, но главный выбор был морально-нравственным: мы своих не бросаем, мы защищаем право людей быть русскими. А еще есть внутреннее решение 75 тысяч российских волонтеров, которые добровольно и безвозмездно помогают беженцам в пунктах временного размещения, комплектуют гуманитарную помощь и работают по 24 часа в сутки. Они тоже решили, что это их проблема и начали действовать.

Жители Мелитополя фотографируются с российским солдатом на фоне Знамени Победы, май 2022 года. Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС

Принцип №2: управлять можно всем.

- Часто говорят: я маленький человек, что я могу сделать. В свое время меня поразила фраза, которую я услышал на одном из первых в СССР тренингов по управлению в Таллинской школе менеджмента: даже камень на дороге управляет движением автомобиля, - вспоминает Сергей Владиленович. - Перекинем мостик в сегодняшнюю ситуацию: идут военные действия. Может ли один отдельно взятый рядовой человек на это повлиять? Скажете - нет? А вот, например, Алеша Павличенко, 8-летний мальчик из Белгородской области, каждый раз, когда мимо его села идет военная колонна, бежит к дороге отдать честь воинам. Мне кажется, он довольно влиятельный человек, потому что для военных этот мальчик за околицей многое значит.

Принцип №3: тренд важнее состояния.

Если в мире все постоянно меняется, то иногда нет смысла догонять лидеров - можно пойти другим путем, поставить себе другую далеко идущую цель и достичь ее первым.

- Когда я вернулся из армии, то поступил мастером на завод “Красное Сормово” в Нижнем. Мы строили атомные подводные лодки, - вспоминает Сергей Кириенко. - Я неплохо учился в институте, у меня был красный диплом и я был уверен, что у меня будет получаться абсолютно все. Но, придя на завод, я вдруг неожиданно стал отстающим - для меня это было сильным ударом. Причина в том, что наш цех уже 3-4 года строил один из типов подводных лодок. И другие мастера этот проект знали досконально. А мне, чтобы разобраться, какой тип сварки использовать, какие электроды брать, сколько сварщиков надо выставить (я работал на сварочном участке) - нужно было время. Соответственно товарищи нас опережали, это было не только обидно для самолюбия, но и било по карманам моих сварщиков - они при мне стали получать меньше. Я лез из кожи вон, начал учится, ночами читал чертежи, но ничего не получалось. Единственное, чего я добился: если раньше мне надо было 4 часа, чтобы изучить чертеж и понять технологию, то теперь мне хватало 30-40 минут. А ребята, которые на этом проекте сидели 4 года, на это вообще время не тратили, они сразу знали, что делать. У меня было драматическое ощущение, я не мог их догнать. И так было до тех пор, пока не поменялся тип корабля, который мы строили. Мы оказались в равных условиях - никто этого проекта не знал и мы одновременно бежали в библиотеку. И тут все поменялось с точностью до наоборот. Уже им требовалось 3-4 часа на чтение чертежа, а у меня на это уходили все те же самые 30-40 минут. Через месяц наш участок был лучшим на заводе, и я тогда впервые понял, что этот принцип реально работает. Когда мир меняется, главное качество это способность увидеть следующую цель. Главное - стоять на месте нельзя.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Фото: Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС

Классический сюжет на эту тему - история фирмы “Кодак”, которая выпускала дешевые фотоаппараты, но прибыль добирала на более дорогой фотопленке. В 1976 году инженер “Кодак” Стивен Сассун разработал первый в мире цифровой фотоаппарат. Но боссы компании, которая доминировала на рынке сказали: мило, но никому об этом не говори. Им не нужен был фотоаппарат, для которого не нужна пленка, на которой фирма зарабатывала. Им казалось, что они могут остановить изменения. Некоторое время назад фирма “Кодак” обанкротилась…

Принцип №4: любая проблема содержит в себе элемент решения.

Противоядие готовится из микроскопических доз яда. Для создания вакцин от коронавируса используются частицы самого Sars-Cov-2. А крошечный бриг “Меркурий” во времена русско-турецкой войны 1820 года выиграл дуэль у двух линейных турецких кораблей, которые по пушечному вооружению превосходили его в 10 раз. За счет чего? Его команда искусно использовала миниатюрные габариты брига. Суденышко проскочило на позицию между большими турецкими кораблями, и они были вынуждены стрелять, рискуя накрыть друг друга. В итоге “Меркурий” вышел победителем, потеряв убитыми и ранеными 10 человек из 115.

Принцип №5: люди не подчиняются законам математики.

Математические и физические формулы на людей не действуют, потому что люди обладают собственной волей. И хорошо делают только то, во что верят.

- Почему не сработали решения США и стран НАТО против России? - рассуждает Сергей Кириенко. - Ведь надо понимать, что против нас руками Украины воюет Запад. Они рассчитывали, что спустя 1,5-2 месяца санкций начнутся массовые протесты, удастся раскачать общество и руководству страны будет не до того, чтобы отстаивать интересы русских на Донбассе. А произошло ровно наоборот: резкий рост консолидации общества, поддержка решений президента. Социология показывает, что около 74 процентов граждан поддерживает спецоперацию. Что не учли на Западе? Они думали мы такие же, как они. А для россиян есть более важные вещи, чем дефицит товаров. Например, вопрос «справедливо - не справедливо». Понятие “своих не бросаем”. Право самостоятельного выбирать, какие книги читать, какую музыку слушать. Они, примеряя ситуацию к себе, делали упор на материальные ценности, а для нас оказались важнее ценности духовные.

Согласно опросам, порядка 74 процентов россиян поддерживают спецоперацию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Принцип №6: мы разные - это не проблема, а возможности.

Многонациональность России - это ее сила. И это понимает наш народ: ВЦИОМ спрашивал людей на эту тему. Так вот часть людей ответили, что еще не задумывались об этом и не могут определиться. Но среди тех, кто определился, 94 процента сказали, что большое количество национальностей и этнических групп усиливает Россию, а не ослабляет.

И это действительно наша сила. Точнее всего на эту тему высказался президент России. Помните, первым человеком, который был награжден званием Героя России за спецоперацию в Украине, стал Нурмагомед Гаджимагомедов, героически погибший офицер-десантник. И тогда Владимир Путин сформулировал: “Я русский, у меня в роду все Иваны да Марьи. Но, когда я смотрю на подвиг Нурмагомеда Гаджимагомедова и других ребят разных национальностей, я чувствую, что я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин”.

Донецк. Глава ДНР Денис Пушилин и отец Героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова, Энгельс Гаджимагомедов во время установки таблички в честь переименования площади в Донецке именем Героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Принцип №7: Масштаб цели имеет огромное значение. Размер первого шага значения не имеет.

Пример - российское волонтерское движение “Мы вместе”. Можно вспомнить историю двухлетней давности, когда только начинался ковид, вводилась самоизоляция и другие ограничительные меры. Было тяжело всем, но нашлись люди, которые решили, что они могут помочь другим. Нижегородский пекарь Алексей Кедик, который работал в маленькой пекарне, сказал, что часть выпекаемого хлеба он будет отдавать бесплатно тем, кому труднее. С этого маленького шага в итоге родилось движение “Мы вместе”. А это 250 тысяч волонтеров, которые два года разносили продукты и медикаменты пожилым людям, помогали врачам в “красных зонах”, сидели на телефонах “горячих линий” и смогли помочь более 7 миллионам человек. Поэтому для первого шага важны лишь правильное направление и энергия.

Севастополь. Волонтеры в офисе штаба регионального общественного добровольческого движения "Мы вместе" во время сбора гуманитарной помощи жителям Херсонской области. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Принцип №8: научись радоваться трудностям.

Любой кризис и любой вызов - это всегда возможность. Несколько простых примеров: санкции будут ограничивать поставки комплектующих для автомобилей и другой техники. Для выпуска мелких деталек никто открывать поточную линию не будет - это невыгодно. Тогда для кого открываются уникальные возможности? Для лабораторий, где есть 3D-принтеры - они сегодня получают невероятное количество заказов! Или взять российские IT-программные продукты - пока были доступны мировые образцы, спрос на отечественные аналоги был невысок. А за несколько последних месяцев спрос на российские программные продукты вырос более, чем на 300 процентов. Кстати, вспомните, как за время ковида бурно развивались сервисы доставки. Это тоже было окном возможностей.

Принцип №9: Выигрывает тот, кто сдается на две секунды позднее.

Взять знаменитые три секунды финала баскетбольного турнира Мюнхенской олимпиады, когда сборная СССР сумела отыграться и впервые победить американцев? Или финал олимпиады Пхенчхане, когда сборная России по хоккею отыгралась на последней минуте основного времени и вырвала у немцев победу в овертайме?

Российские хоккеисты праздную олимпийское "золото" в Пхенчхане. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Принцип №10: идеи и воля людей меняют мир.

Нам часто говорят, что есть объективные трудности, с которыми ничего нельзя сделать. Поэтому лучше бросить и заняться чем-то другим. Но, например, математик Джордж Данциг (наряду с Леонидом Канторовичем один из основоположников линейного программирования) как-то попал в дурацкую ситуацию. Будучи студентом университета, он опоздал на лекцию по статистике, пришел за пять минут до конца и успел только списать с доски две задачи: ему показалось, что это домашнее задание. Задачи оказались сложными, Данциг сидел над ними двое суток, много злился, но в итоге решил. И сдал домашнюю работу своему преподавателю. На следующий день он был разбужен в 7 утра профессором, барабанившим в дверь. Оказалось, что это было отнюдь не домашнее задание, а абсолютно нерешаемые в истории статистики задачи, которые перед этим безуспешно пытался решить сам Альберт Энштейн. Данциг потом объяснял: я их решил, потому что не знал, что это невозможно.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Фото: Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС

Создателя одного из первых самолетов Александра Можайского авторитетные ученые убеждали, что аппарат тяжелее воздуха не может подняться в небо. Что было бы, если бы он их послушал? А отец советской космонавтики Сергей Королев в ответ на предложение сделать ракету для подводных лодок ответил: “Ракета под водой это абсурд. Именно поэтому я возьмусь сделать это”. И действительно сделал - в 1955 году баллистические ракеты стали стартовать с подлодок. И напоследок - еще одна цитата Сергея Королева: “Человек, который верит в сказку, когда-нибудь в нее попадет, потому что у него есть сердце.”

Значит, в России не должны переводиться люди, которые рождены, чтоб сказку сделать былью.