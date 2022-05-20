Проект «Великая Румыния»: готова ли страна НАТО поглотить Молдавию и часть Украины

Даже такие шокирующие для Украины планы Бухареста - Киев хочет использовать в своих целях. Румыния — страна НАТО. И участие ее в конфликте в Приднестровье или собственно на землях «Незалежной» - может вынудить Альянс вступить в противостояние с Россией. Фото: REUTERS

На днях в социальных сетях появилось видео, как военная техника с румынскими номерами едет по молдавской территории. Потом пошла информация, что военные из Румынии, переодетые в форму молдавской армии, якобы готовят наступление на Тирасполь по быстрому «хорватскому сценарию». И даже распространили детальный план, в котором украинские и румынские войска вместе наступают на Приднестровье - с двух сторон. Ситуация в регионе стала и правда быстро накаляться и ухудшаться.

Приднестровская «проблема»

Эту же информацию о будущей «горячей точке» озвучила «говорящая голова» ВСУ и советник Зеленского - Алексей Арестович. Он отметил, что украинские войска готовы помочь захватить ПМР в случае официального обращения Кишинева к Киеву.

«Да как-нибудь справились бы [с Приднестровьем]. Мы справимся, если понадобится. (Делает три щелчка пальцами) - и нет», - отметил он.

Но ничего американские сателлиты не делают без приказа из Вашингтона. А США не дают этого приказа о наступлении. Скорее всего потому, что в конфликт может быть задействована Румыния — член НАТО. А это грозит всему Альянсу. Хотя в Бухаресте давно не скрывают, что хотят присоединить территории соседнего молдавского государства к себе, так как считают их исконно своими. Удивительно тут реакция многих молдаван и даже политиков — они, получается, готовы распрощаться с собственной национальной идентичностью и стать румынами, хотя в их культуре, языке и менталитете есть существенные различия. В политической элите страны царят такие же настроения — чиновники готовы на полном серьезе передать контроль свою страну соседу.

«Тут подходит анекдот. В зоопарке посетитель читая перечень того, что может съесть за сутки слон, изумленно спрашивает: «Он что, действительно все это съест». На что служитель отвечает: «Съест - он съест, да кто ж ему даст». Полагаю, любая попытка активности со стороны Румынии на Приднестровском направлении будет пресечена немедленно. Какими средствами и чьими средствами — тут можно только гадать. Желающих не дать Румынии разъесться — очень много. Даже при том, что партия, которой принадлежит нынешний президент Молдавии, формально ставит себе цель воссоединение с Румынией. Но массовое настроение в стране абсолютно не допускает ничего подобного. Такую попытку народ не допустит и не простит», - отметил корреспонденту kp.ru депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

К тому же - резко против перспективы захвата Молдавии Румынией выступили гагаузы — народ на юге страны. Власти автономной Гагаузии неоднократно заявляли, что в случае «поглощения» - имеют право выйти из состава молдавского государства на законных основаниях. Снова обострились отношения между Кишиневом и Комратом перед 9 мая. После того как президент страны Майя Санду запретила использование георгиевскоой ленточки. Но на экстренном заседании гагаузского парламента разрешили ее использование. Неожиданно негласным покровителем гагаузов выступила Турция, которая пригрозила Молдавии проблемами, если этот тюркоязычный народ снова подвергнется какой-то дискриминации. В общем, конфликтный потенциал с разных сторон накаляется тут с каждым днем.

Снова обострились отношения между Кишиневом и Комратом перед 9 мая. После того как президент страны Майя Санду запретила использование георгиевскоой ленточки. Но на экстренном заседании гагаузского парламента разрешили ее использование. Фото: REUTERS

Большая мечта

Реваншизм многих румын сегодня соседствует с фашизмом. Впрочем, как и в других постсоциалистических странах Европы, где по западным методичкам возрождают и культивируют нацизм. И тут тоже во всей красе бандеризация, завязанная на русофобии и ненависти к «советски оккупантам». Здесь с уважением на государственном уровне вспоминают «шестерку Гитлера» маршала Иона Антонеску, которому Третий Рейх в свое время разрешил оккупировать не только молдавскую территорию, но и Одесскую область. А обещали нацисты румынам земли вплоть до Крымского полуострова, потому что там, дескать, «живут русифицированные румыны». Об этом, кстати, и сегодня время от времени вспоминают на румынском телевидении политологи и доморощенные «ученые». Учат теперь в школах примерно так — «жили себе спокойно румынские нацисты, а потом пришли злые русские и оккупировали нас».

Да и теперь, когда началась спецоперация России на Украине, патриотические круги Румынии пошли дальше - стали заявлять, что в случае демонтажа украинского государства ей должна, мол, отойти Черновицкая область — Буковина. Там румын и молдаван вместе около 200 тысяч человек — 20 процентов от всего населения. И это население, дескать, не будет против Аншлюса. А еще юг Одесской области и даже часть Закарпатья.

Но правда тут некоторая есть: румыны и молдаване хоть и живут в украинском государстве, но давно замкнулись в своей общине, на мове почти не говорят, а смотрят румынские телеканалы и ездят к соседям на заработки. Почти все жители региона тайно имеют румынские паспорта, чтобы было легче трудиться в ЕС. Так что сценарий, когда Румыния может влезть в украинский кризис «защищать соотечественников» - вполне себе реален.

Втянуть в конфликт

Даже такие шокирующие для Украины планы Бухареста - Киев хочет использовать в своих целях. Румыния — страна НАТО. И участие ее в конфликте в Приднестровье или собственно на землях «Незалежной» - может вынудить Альянс вступить в противостояние с Россией. А значит — спровоцировать Третью Мировую войну. Но американцы крутят пальцам у виска, когда украинские политики планируют или заявляют что-то подобное.

«Украина действительно хочет втянуть Румынию в конфликт - как страну НАТО. Но в то же время президент Молдавии заявила, что не допустит военного решения. Что можно только мирным путем решать приднестровский вопрос. А это значит, что попытка ВСУ захватить большой склад боеприпасов советского времени на территории Приднестровья - гарантировано не увенчается успехом. В худшем случае склад погибнет в ходе боевых действий. Соответственно, Украине нет смысла в это втягиваться. Ну и американские хозяева Украины не горят желанием устраивать еще один фронт, который может поставить под угрозу положение в стране, которая входит в Североатлантический Альянс», - отметил политолог Анатолий Вассерман.

Но в Бухаресте все равно пытаются всячески напакостить Москве и доказать свою верность Западу. С самого начала спецоперации румынские власти почему-то шли на открытый конфликт и противостояние с РФ. Например, они предоставили территорию для развертывания штаба войск США в Европе. Ну и американцы начали по полной ее использовать — в Одессу по железной дороге пошли партии военной техники и боеприпасов. Продолжалось это до того момента, как российские войска разбомбили мост в Белгороде-Днестровском. Но и на этом штатовцы не успокоились и стали возить вооружение для ВСУ по морю — в гражданских судах через порт Констанца.

Недавно глава МИД Румынии Богдан Ауреску с гордостью заявил, что его страна полностью поддержала очередной пакет экономических и политических санкций, введенных Евросоюзом в отношении Российской Федерации. По его словам, Бухарест хочет усиления международного давления на Москву, «чтобы РФ отказалась от проведения специальной военной операции на Украине и в полном объеме возобновила подачу газа на территорию Восточной и Западной Европы». Хотя у многих экспертов вызывает недоумение такое поведение румын. У наших стран последние годы были хорошие отношения. И многим непонятен тон, который стал декларировать официальный Бухарест. Наверное, дело в том, что у Румынии действительно есть план экспансии в регионе и Россию она воспринимает как потенциального конкурента.

Чтоб больше навредить Москве — румынские власти объявили, что будут добывать сами энергоресурсы в Черном море. Пока, естественно, инфраструктуры для этого нет. И цена на бензин и газ в стране достигла просто невероятных высот. От этого сильно страдает население, так как цены тоже выросли буквально на все продукты. Но румынские власти готовы терпеть и это, главное — угодить своим западным кураторам и добиться от них похвалы.