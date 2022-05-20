Урологи выяснили: ковид может сделать мужчину временно бесплодным

Постковидные изменения и в целом мужское здоровья обсуждали за последние несколько дней и в Госдуме, и на Экспертном совете врачей-урологов. Фото: Shutterstock

Постковидные изменения и в целом мужское здоровья обсуждали за последние несколько дней и в Госдуме, и на Экспертном совете врачей-урологов.

Как рассказал Армаис Камалов, д.м.н., профессор, академик РАН, заведующий кафедрой урологии и андрологии ФФМ МГУ имени М.В. Ломоносова, «за два года коронавирусом переболели свыше 457 миллионов человек по всему миру, были проведены десятки исследований относительно его развития в организме человека. Ученые по всему миру пришли к выводу, что SARS-CoV-2 зачастую оказывает негативное воздействие на разные органы, в том числе и на мочеполовую систему мужчин».

То есть вирус способен усилить уже имеющиеся воспалительные процессы (о которых мужчина даже не подозревал), а также спровоцировать развитие новых проблем, в том числе образование камней. Примерный механизм активации описал Владимир Саенко, д.м.н., профессор института Урологии и репродуктивного здоровья человека Первого МГМУ им. И. М. Сеченова:

- Гиперактивация иммунной системы, вызывая цитокиновый шторм (когда организм начинает вырабатывать огромное количество макрофагов — клеток-убийц, - прим. Ред.), способствует нарушению кровообращения в различных органах, в том числе и почках. Начинают образовываться тромбы, возникают артериальные и венозные тромбозы. В связи с чем также возрастает риск начала камнеобразования. Врач может порекомендовать пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию, применение комплексов для улучшения функционального состояния мочевыводящих путей.

Влияет вирус на качество спермы и уровень мужских половых гормонов. Были проведены исследования биоматериалов, взятых в процессе болезни, и спустя некоторое время. Леонид Спивак, д.м.н., профессор Института урологии и репродуктивного здоровья Сеченовского университета рассказал, что вирус может присутствовать в тканях в течение трех месяцев, но со временем его вредное влияние нивелируется.

То есть, если вы переболели ковидом, то качество спермы значительно ухудшается, снижается и количество половых гормонов. Специалисты рекомендуют проконсультироваться у андролога, если вы планируете завести ребенка в первые месяца после ковида.

КСТАТИ

Не только ковид виноват

На одном из заседаний Госдумы д.м.н. профессор, врач уролог-андролог высшей категории, член комиссии Министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью Владимир Божедомов рассказал, что на мужскую репродуктивную функцию влияет также генетика и образ жизни. Любовь к табаку и алкоголю портят не только жизнь, но и сперму.

- Так случается, что спермограмма в норме, а мужчина бесплоден. Потому что есть другие функциональные нарушения, которые спермограмма не показывает, значит нужно детальное обследование. Оно может показать оксидативный стресс, повреждения ДНК, другие проблемы. А после 40 у мужчин начинает «все портится», и поэтому забеременеть даже молодой девушке от такого мужчины будет очень сложно.