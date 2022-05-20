Сергей Лавров: Европейцы критикуют Россию за сближение с Мали — и при этом сами годами проникают на Украину

В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров встретился со своим коллегой из Республики Мали — Абдулаем Диопом. Фото: Александр Щербак/ТАСС

В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров встретился со своим коллегой из Республики Мали — Абдулаем Диопом. Общение продолжалось больше полутора часов в дружеской обстановке. Россия больше года помогает этой западноафриканской стране сражаться с международными террористами из числа местных ячеек ИГИЛ (запрещённая в РФ организация — прим. ред.)

Впрочем, сближение Москвы и Бамако (столицы Мали) радует далеко не всех.

— Когда в сентябре прошлого года я находился на сессии ООН в Нью-Йорке, у меня была встреча с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, — рассказал Сергей Лавров журналистам. — Он «выражал озабоченность» из-за взаимодействия России с Мали. И аргументировал это в колониальном ключе: «Африка — зона ответственности Европейского Союза». Я такую позицию принять не могу. Это чистый колониализм. Я напомнил европейским коллегам, что когда дело касается территорий вокруг Российской Федерацией — то они орудуют прямо под боком у РФ, например, долгие годы проникая на Украину.

В заключение Сергей Викторович заверил, что сотрудничество Москвы и Бамако в деле борьбы с международным терроризмом продолжится. В свою очередь, его гость, Абдулай Диоп, был столь же оптимистичен:

— Россия всегда была и остаётся надёжным партнёром Мали. Мы прибыли, чтобы запросить поддержки по поставкам [необходимой продукции] из России в Мали. Думаю, у нас есть хороший задел для работы на будущее, — отметил министр.

Действительно, корреспондент kp.ru, побывавший недавно в западноафриканской республике, опросил десятки местных жителей — и все были единодушны: безопасность после начала военного сотрудничества с Москвой заметно улучшилась.

— Теперь террористов действительно уничтожают, а не снабжают оружием, как было при французах, — сказал в беседе с kp.ru малийский общественный деятель Августин Тэмэ.

Поэтому тысячи простых жителей Мали последнее время выходят на митинги под российскими флагами — дабы показать, какую страну они считают своим настоящим союзником.

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