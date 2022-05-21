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В мире21 мая 2022 5:20

Король вне подозрений: Хуан Карлос I возвращается в Испанию

Почетный король Испании Хуан Карлос I вернулся на родину после коррупционного скандала
Юрий МАЙБОРОДА
Известно, что визит почетного короля Испании на родину продлится всего несколько дней

Известно, что визит почетного короля Испании на родину продлится всего несколько дней

Фото: REUTERS

Почетный король Испании Хуан Карлос I впервые за два года вернулся на родину, откуда в 2020 году оправился в добровольное изгнание в Объединенные Арабские Эмираты.

Причиной такого решения стало заявление испанской прокуратуры о снятии с монарха всех подозрений и отказе от возбуждения уголовных дел, связанных с его именем.

В 2014 году Хуан Карлос I отрекся от престола в пользу своего сына принца Филиппа (ныне – король Испании Филипп VI). Свой поступок тогда еще 76-летний Хуан Карлос I объяснил не усталостью или состоянием здоровья, а желанием уступить трон молодому и энергичному сыну, способному поспособствовать необходимым реформам в стране.

После отречения и прихода к власти нового монарха, Хуан Карлос I получил титул почетного короля Испании и, казалось бы, мог спокойно отдыхать от трудов праведных. Но не тут-то было: на него ополчилась входящая в левую правительственную коалицию партия «Подемос», которая не скрывает своих антимонархических целей.

С подачи руководства этой партии была начата раскрутка коррупционного скандала, о якобы полученной королем взятке за подписанный при его участии контракт между Испанией и Саудовской Аравией о строительстве скоростной железнодорожной магистрали между двумя мусульманскими святынями Меккой и Мединой.

На фоне расследования в 2020 году Хуан Карлос I принял решение покинуть страну и отправился в самоизгнание в Абу-Даби. По словам самого почетного короля Испании, он не хотел, чтобы скандал, связанный с его именем, отрицательно сказался на имидже испанской монархии и повредил его сыну.

– Именно «Подемос» удалось создать атмосферу травли в стране, что и вынудило уехать бывшего монарха. И это при том, что с самого начала обвинение не имело под собой никакой базы, – заявил известный мадридский адвокат Мариано Гарсия Санс.

И вот теперь прокуратура Испании заявила о том, что все подозрения с почетного короля сняты, а уголовные дела возбуждены не будут.

Известно, что визит почетного короля Испании на родину продлится всего несколько дней, после чего Хуан Карлос I вернется в ОАЭ. Однако в его планах окончательно вернуться в Мадрид после обустройства своей новой частной резиденции.

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