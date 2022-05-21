Король вне подозрений: Хуан Карлос I возвращается в Испанию

Известно, что визит почетного короля Испании на родину продлится всего несколько дней Фото: REUTERS

Почетный король Испании Хуан Карлос I впервые за два года вернулся на родину, откуда в 2020 году оправился в добровольное изгнание в Объединенные Арабские Эмираты.

Причиной такого решения стало заявление испанской прокуратуры о снятии с монарха всех подозрений и отказе от возбуждения уголовных дел, связанных с его именем.

В 2014 году Хуан Карлос I отрекся от престола в пользу своего сына принца Филиппа (ныне – король Испании Филипп VI). Свой поступок тогда еще 76-летний Хуан Карлос I объяснил не усталостью или состоянием здоровья, а желанием уступить трон молодому и энергичному сыну, способному поспособствовать необходимым реформам в стране.

После отречения и прихода к власти нового монарха, Хуан Карлос I получил титул почетного короля Испании и, казалось бы, мог спокойно отдыхать от трудов праведных. Но не тут-то было: на него ополчилась входящая в левую правительственную коалицию партия «Подемос», которая не скрывает своих антимонархических целей.

С подачи руководства этой партии была начата раскрутка коррупционного скандала, о якобы полученной королем взятке за подписанный при его участии контракт между Испанией и Саудовской Аравией о строительстве скоростной железнодорожной магистрали между двумя мусульманскими святынями Меккой и Мединой.

На фоне расследования в 2020 году Хуан Карлос I принял решение покинуть страну и отправился в самоизгнание в Абу-Даби. По словам самого почетного короля Испании, он не хотел, чтобы скандал, связанный с его именем, отрицательно сказался на имидже испанской монархии и повредил его сыну.

– Именно «Подемос» удалось создать атмосферу травли в стране, что и вынудило уехать бывшего монарха. И это при том, что с самого начала обвинение не имело под собой никакой базы, – заявил известный мадридский адвокат Мариано Гарсия Санс.

И вот теперь прокуратура Испании заявила о том, что все подозрения с почетного короля сняты, а уголовные дела возбуждены не будут.

Известно, что визит почетного короля Испании на родину продлится всего несколько дней, после чего Хуан Карлос I вернется в ОАЭ. Однако в его планах окончательно вернуться в Мадрид после обустройства своей новой частной резиденции.

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