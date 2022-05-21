Собчак заработала за год 300 миллионов, Богомолов – в 20 раз меньше: Раскрыты доходы самых богатых деятелей культуры России

Богомолов намолотил не так уж много. А вот Собчак задекларировала годовой доход в 300 миллионов рублей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Среди руководителей много людей известных. Традиционно самые успешные – музыканты. Самый высокий доход за прошлый год показал народный артист СССР Владимир Спиваков. Владимир Теодорович надирижировал почти на 160 миллионов рублей. Если прибавить доход его супруги Сати Спиваковой, получится еще на 12 млн руб. больше. Спиваков разбогател по сравнению с 2020-м годом почти в два раза.

На втором месте – саксофонист Игорь Бутман. Его годовой доход – более 96 миллионов рублей. Третья позиция у народной артистки России Надежды Бабкиной. Ее доход – 71 миллион рублей.

Среди театральных деятелей самый успешный Олег Меньшиков. Среди художников – традиционно Зураб Церетелли. У них почти по 60 миллионов за год на каждого.

Владимир Спиваков Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Однако по совокупному семейному доходу первое место держит вовсе не чета Спиваковых. А семейная пара – режиссер Константин Богомолов и журналистка (блогер, телеведущая) Ксения Собчак. Богомолов намолотил не так уж много (в сравнении) - 14 478 047 руб. А вот Собчак задекларировала годовой доход в 300 миллионов рублей (295 339 790, если быть точным). Вместе они «обставили» по заработкам дирижера-скрипача в два раза, что говорит о том, что любые рейтинги относительны.

Тем не менее мы составили (в порядке убывания) рейтинг доходов руководителей государственных московских (не путать с федеральными) учреждений культуры. Подчеркнем, это НЕ ЗАРПЛАТЫ худруков и директоров музеев. Это их совокупный доход: от концертной деятельности, продажи картин, игры на сцене, постановки спектаклей, съемок в кино, издания книжек, преподавательской работы, авторские отчисления и много-много другое, включая доходы от сдачи в аренду помещений и от продажи, допустим, квартиры или любимой дачи. Иначе говоря, любые задекларированные денежные поступления за 2021 год.

Среди театральных деятелей самый успешный Олег Меньшиков Фото: Борис КУДРЯВОВ

Итак:

1. Владимир Спиваков (Президент Международного Дома музыки) – 158 359111 руб.

2. Игорь Бутман (Художественный руководитель Московского джазового оркестра) - 96 086 159 руб.

3. Надежда Бабкина (Худрук-директор театра "Русская песня") - 71 491 548 руб.

4. Зураб Церетели (Директор Музея современного искусства) - 60 083 826 руб.

5. Олег Меньшиков (Худрук Театра им.Ермоловой) - 59 962323 руб.

6. Василий Нестеренко (Руководитель картинной галереи Василия Нестеренко) - 39 060 626 руб.

7. Марина Брусникина (Худрук театра "Практика") – 35 774293 руб.

8. Михаил Турецкий (Худрук "Хора солистов») - 29 005 593 руб.

9. Владимир Машков (Худрук Театра Олега Табакова) – 27 490471 руб.

10. Алексей Агранович (Худрук "Гоголь-Центра") - 27 375 828 руб.

11. Владислав Маленко (Худрук музея Есенина) - 25 714 167 руб.

12. Марк Варшавер (Директор "Ленкома Марка Захарова») - 24 813453 руб.

13. Мария Привалова (Ген.директор Центральной научной библиотеки им.Некрасова) – 23 918276 руб.

14. Дмитрий Бертман ( Директор –художественный руководитель музыкального театра "Геликон-опера") - 22 440 352 руб.

15. Юрий Дуров (Художественный руководитель театра "Уголок дедушки Дурова») - 21 335666 руб.

16. Стас Намин – (Худрук "Московского театра музыки и драмы под руководством Стаса Намина») - 17 980 891 руб.

17. Никита Высоцкий (Директор государственного музея Владимира Высоцкого) - 17 074 051 руб.

18. Сергей Газаров (Худрук Театра сатиры) - 16 723880 руб.

19. Ирина Апексимова (Директор Театра на Таганке) – 14 728526 руб.

20. Константин Богомолов (Худрук театра на Малой Бронной) - 14 478 047 руб.

21. Евгений Писарев (Худрук Театра им. Пушкина) – 13 326608 руб.

22. Геннадий Хазанов (Худрук театра Эстрады) - 13 463195 руб.

23. Евгений Каменькович (Худрук театра "Мастерская П.Н.Фоменко") - 12 290 502 руб.

24. Александр Калягин (Худрук театра "ET CETERA") – 10 067011 руб.