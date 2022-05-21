Родители Зеленского сбежали в Израиль, под охрану английского спецназа

Родители Владимира Зеленского получили Израильское гражданство Фото: REUTERS

Телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ опубликовал информацию, что родители президента Украины Владимира Зеленского получили гражданство Израиля. Причем, судя по этой информации, они уже проживают в еврейском государстве в окружении не самых бедных "новых израильтян". Впрочем, чем пересказывать, лучше дать слово первоисточнику.

- Родители Владимира Зеленского получили Израильское гражданство и стали обладателями загородного дома в городе Ришпон стоимостью $8 млн. Площадь дома 950 квадратных метров, небольшой бассейн на 9 тонн морской воды и 120 метровый дом для охраны, - пишет НЕЗЫГАРЬ и конкретизирует. - Четверо бодигардов из числа бывших бойцов SAS охраняют покой престарелой четы Зеленских, при месячной стоимости услуг охранного предприятия в £12к плюс содержание двух бронированных Lexus LX. Соседями родителей Президента Украины стали родственники Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а в 10 минутах пешком поселился Михаил Прохоров.

Может ли это быть правдой? Конечно, да. Володя Зеленский - примерный еврейский сын, который явно заботится о родителях. Если уж он наградил пса Патрона, то о родителях позаботиться мог тем более. Личное состояние ему позволяет это сделать. По оценкам специалистов, он давно уже разменял первый миллиард долларов, и какие-то 8 миллионов для него – это так, просто семечки.

Владимир Зеленский с родителями - Александром Семеновичем и Риммой Владимировной. Фото: СОЦСЕТИ

Предложение про бодигардов, охраняющих покой "престарелой четы Зеленских" позволяет предположить, что родители президента Украины там проживают. И это может быть правдой. Кривой Рог в Днепропетровской области явно не обойдется без денацификации и демилитаризации, и Зеленский мог заранее позаботиться о том, чтобы родители вкушали заслуженный отдых в тихой мирной обстановке (если это применимо к Израилю). 12 тысяч фунтов стерлингов в месяц – вполне нормальная цена за охрану такого объекта. Площадь которого может составлять от 20 соток до половины гектара

Немного смущает, конечно, два момента. Первое – это сам населенный пункт. Ришпон – это как бы не совсем город, а, скорее сельскохозяйственный кооператив, по-израильски мошав или мошава. Например, сам Коломойский в свое время приобрел себе дом по соседству, но не в Ришпоне, а в курортном городке Герцлия. Что-либо про его родственников в Ришпоне, как и про родственников еще одного украинского олигарха еврейского происхождения Геннадия Боголюбова узнать не удалось. Хотя Ришпон и расположен прямо на морском побережье, что повышает его ценность в глазах уроженцев СССР.

А второй момент – совсем незначительный, но очень говорящий. Это объем бассейна. 9 тонн воды, морской или опресненной – это, извините, совсем даже не бассейн. Это некий вариант расширенной ванны размерами 2 на 4 метра 40 сантиметров, причем воды должны там по максимуму должно быть по пояс, не больше метра. Тут арифметика простая: 1 тонна = 1 кубометр. Либо так, как я посчитал, либо 9 метров в длину при ширине 1 метр. Можно, увеличить глубину, но тогда ширину или длину придется сокращать. Собаку купать, в общем, а не человеку плыть.

Впрочем, правда ли сообщенное НЕЗЫГАРЕМ или фейк – не так уж и важно. У семейства Зеленского давно заготовлены тылы. Есть недвижимость в Великобритании, в стольном граде Лондоне неподалеку от вымышленного адреса Шерлока Холмса на той же улице. Нет сомнений, что и в паре-тройке других государств прикупленная недвижимость поджидает владельца. Не собирается же он после всего произошедшего оставаться на Украине. Главное для него в этом вопросе не куда, а когда – успеть эвакуироваться, чтобы не "эвакуироваться" потом по рецепту "азовцев".

P.S. Кстати. супруга Зеленского в последний раз объявилась в Ужгороде, но откуда она прибыла в этот город на Западной Украине на границе со Словакией и куда отправилась после встречи с супругой Джо Байдена, так и осталось неизвестно.

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