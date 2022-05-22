Алла Пугачева дерзко ответила на вопрос о разводе с Максимом Галкиным

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева впервые выступила с заявлением о разводе с пятым мужем Максимом Галкиным. Примадонна жестом ответила слухи.

Алла Пугачева и Максим Галкин находятся в Израиле, но следят за новостями с Родины. А в России, меж тем, преданные поклонники переживают за пару. Мол, в их браке не все гладко. Мол, даже ведунья на днях предупредила - дело пахнет разводом.

Примадонна своеобразно прокомментировала слухи о своем разводе с юмористом. "Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет", - цитирует звезду 5-tv.ru. После чего рассмеялась и дерзко показала в камеру кукиш.

Напомним, провидица Клара Кузденбаева предупредила Пугачеву и Галкина о возможном разладе в семье. По ее словам, 2022 год у звездной пары складывается непросто. Период энергетического спада негативно отразится на совместной жизни влюбленных. "В программе Аллы Пугачевой нет женского счастья. У нее могут начаться проблемы в семье и даже может дойти до развода. Семья держится во многом благодаря Алле Борисовне. Только она способна выдержать несносный характер мужа", - огорошила недавно нумеролог.

На днях Алла Борисовна также заявила, что планирует прилететь в Россию. Она пояснила, что детям Гарри и Лизе нужно в сентябре в школу. "А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся", - говорила Пугачева. Следовательно, к осени семья приедет из жаркой Кесарии обратно в свой пустующий замок в деревне Грязь. Галкин в этот момент промолчал.