Вирусолог объяснил, поможет ли от оспы обезьян иммунитет после ветряной оспы

Роспотребнадзор подчеркивает: вероятность, что к нам в страну попадет новая инфекция, низкая. Фото: Shutterstock

Вспышка оспы обезьян продолжает развиваться. Из разных концов света приходят новости о новых зарегистрированных случаях. 22 мая ВОЗ сообщала о 92 подтвержденных случаях заболевания и еще 28 предполагаемых (это только в неэндемичных странах, то есть в тех, где нет природных очагов заболевания). Во вторник число официально заболевших перевалило за сотню, проверка проводится относительно десятков человек с подозрительными симптомами. И хотя вирусологи считают, что риск развития из вспышки целой пандемии крайне низок, нам все же неспокойно. Вот и Всемирная Организация Здравоохранения не зря же чрезвычайное заседание по оспе созывала?

Роспотребнадзор подчеркивает: вероятность, что к нам в страну попадет эта инфекция, низкая. Хотя бы потому, что с большинством государств, где зафиксированы сейчас случаи заболевания, у нас нет авиасообщения. К тому же, в СССР до 1980-го года проводилась массовая вакцинация от натуральной оспы. А она снижает риски тяжелого течения и оспы обезьян – оба этих заболевания из группы поксвирусов и дают хороший перекрестный иммунитет.

Но получается, те, кто младше сорока, беззащитны перед угрозой напасти? Мы задали наивные вопросы о вирусе специалистам.

1. Если инфекцию все же завезут в страну, смогут ли медики ее распознать? Все же для России это экзотическое заболевание…

- В Российской Федерации в достаточном количестве имеются наборы реагентов для определения вируса оспы обезьян, а также других ортопоксвирусов, - подчеркнул Роспотребнадзор в своем официальном сообщении. - Одна из наиболее современных тест-систем разработана нашим Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Причем тест можно применять во внелабораторных условиях, то есть в формате «у постели больного».

2. Как можно снизить риски заразиться?

Если вы собираетесь в Конго, Камерун, ЦАР, Нигерию, Кот-д’Ивуар, Либерию, Сьерра-Леоне, Габон, Южный Судан, избегайте контактов с животными, особенно грызунами и обезьянами – они могут быть носителями вируса. Мясные продукты на территории этих стран должны быть полностью термически обработаны, советуют санитарные врачи.

Для тех, кто контактирует с путешественниками в России, достаточно следовать базовым профилактическим правилам – пользоваться маской и мыть руки с мылом. Передача вируса от человека к человеку, судя по всему, возможна только при очень близком контакте.

3. Можно ли сейчас в нашей стране привиться от натуральной оспы, чтобы защититься от обезьяньей?

- Вакцина такая у нас в стране есть, - говорит главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. – Но нет приказа о том, чтобы начинать прививать население. И его скорее всего не будет. Потому что мы не ожидаем широкого распространения заболевания в России. Единичные случаи завоза, конечно, нельзя исключить. Но так, чтобы началась эпидемия и потребовалась массовая вакцинация – нет, думаю, такого не будет.

4. Защитит ли иммунитет, оставшийся после ветрянки?

Знакомая почти всем нам ветрянка ведь тоже – оспа, только ветряная. Может ли снизить риски тяжелого течения обезьяньей оспы постветряночный иммунитет, спросили мы Анатолия Альтштейна.

- Нет, ветряная оспа и оспа обезьян - это совершенно разные заболевания. Оспу обезьян, как и натуральную оспу, вызывают возбудители из группы поксвирусов. А ветрянкой мы заболеваем, заразившись вирусом герпеса человека третьего типа. Так что иммунитет после ветрянки никак не способен помочь бороться с обезьяньей оспой. Но, к счастью, и заразность ветрянки и обезьяньей оспы не сопоставима. Последняя не может так лихо передаваться от человека к человеку

5. Правда ли, что оспа обезьян распространяется половым путем?

Более точно было бы сказать, что, скорее всего, оспа обезьян передается контактным способом. Но контакт этот должен быть достаточно плотным и длительным.

- На самом деле мы не знаем точно, какую роль при передаче вируса играет половой путь. Ведь при интимной близости как раз и возникает такой контакт, когда вирус может передаться от кожи к коже или воздушно-капельным путем. Не исключена передача через слизь половых путей.

И как раз потому, что для передачи обезьяньей оспы требуется такая близость, у этого заболевания меньше шансов развиться до эпидемии. По крайней мере, если мы не имеем дело с каким-то мутировавшим вариантом, что маловероятно.