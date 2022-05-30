Борьба с пламенем, ветром и ядовитым дымом: как работает «лесной спецназ» в самых горячих точках

У пожарного десанта есть всего 6 минут, чтобы отправиться в самое пекло. Фото: Кирилл КУХМАРЬ/ТАСС

…Самое пекло – это не образное выражение. С началом пожароопасного сезона пожарные-десантники ФБУ «Авиалесоохрана» всегда работают в очень горячих точках. Отправляясь на задание, они не знают, что их ждет и когда они вернутся домой. Так, в прошлом году 11 мая парашютисты-пожарные из Абакана были заброшены на лесной пожар под Тюменью. Когда огонь был ликвидирован, их перебросили в Якутию, где огненная стихия распространилась на тысячи лесных гектаров, угрожая населенным пунктам. Домой спецназовцы вернулись лишь 5 сентября.

А в начале мая этого года, когда природные и лесные пожары охватили Курганскую область, пожарные-десантники боролись не только с огнем, но и с ветром, который, то и дело меняя направление, окутывал лесных пожарных густым ядовитым дымом.

«Авиалесоохрана» делает все возможное и невозможное. Фото: ТАСС

Подвиг сотрудников «Авиалесоохраны» не оставил равнодушными местных жителей. Так, Надежда из Зауралья написала в соцсети: «Какой ветер ужасный, на стойкость людей испытывает. Всем, кто там, кто тушит и делает все возможное и невозможное, благодарность и низкий поклон за стойкость и мужество! Берегите себя!»

«Делает все возможное и невозможное» – когда речь идет о тушении лесных пожаров, более точного выражения и не подобрать. И относится оно не только к самим пожарным, но и к мерам, которые предпринимает государство.

ХАЛАТНОСТЬ ИЛИ ПРЯМОЙ УМЫСЕЛ

В среднем ежегодно в стране сгорает около 100 гектаров леса. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ранее руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников подчеркнул, что 90% весенних лесных пожаров связаны с антропогенным фактором – огонь переходит на земли лесного фонда с других территорий, либо возгорание провоцируется запрещенными сельхозпалами, выжиганиями сухой растительности на дачных участках, или же пожар возникает из-за неосторожного обращения граждан с огнем по время отдыха.

- Главной причиной всех лесных пожаров в России является халатность или прямой умысел людей, - рассказал он в эфире «России 24». - Основной задачей на сегодняшний день для властей остается сделать так, чтобы люди максимально ответственно относились к пожарной безопасности.

Прошлый год показал рекордное количество лесных пожаров, огонь прошел почти по 10 млн га земель лесного фонда. При этом в среднем ежегодно в стране из-за лесных пожаров гибнет около 100 тысяч гектаров леса. Для решения этой проблемы по поручению Президента России Владимира Путина с 2022 года бюджет, выделяемый на охрану лесов от пожаров, увеличен в 2,4 раза. Эти средства направлены на максимальное сокращение площадей лесных пожаров и оперативное тушение возгорания до того, как они принесут немалый вред окружающей среде.

Лесные пожары стали самыми интенсивными и продолжительными за последние годы. Фото: ТАСС

- Значительный материальный ущерб от природных пожаров в России в этом году уже очевиден, - высказался президент России Владимир Путин на совещании по лесным пожарам. - Нельзя допустить повторения ситуации 2021 года, когда лесные пожары стали самыми интенсивными и продолжительными за последние годы.

«ЛЕСНОЙ СПЕЦНАЗ»

По правилам Лесного кодекса, тушением лесных пожаров занимаются регионы. В случае масштабных возгораний, на помощь им направляется «лесной спецназ» – ФБУ «Авиалесоохрана», подведомственное учреждение Рослесхоза. Это единственная российская специализированная служба, обеспечивающая мониторинг и тушение лесных пожаров в труднодоступной и удаленной местности.

В прошлом году Авиалесоохране исполнилось 90 лет. Фото: ТАСС

В прошлом году Авиалесоохране исполнилось 90 лет. Днем рождения службы считается 7 июля 1931 года, когда с аэродрома Урень в Нижегородской области специально для целей авиапатрулирования лесов впервые поднялся самолет-биплан По-2. А спустя 5 лет был совершен первый прыжок с парашютом для организации тушения лесного пожара.

Пожарным-десантникам и сегодня приходится высаживаться в труднодоступных местах – везде, где нужен их профессионализм. И это очень непросто. Для лесного спецназа важны отличная физическая форма (в любом возрасте), стойкая психика и четкая координация.

Сергей Захаров - заместитель начальника ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана». Фото: ФГБУ «Авиалесоохрана»

- В лесу мы делаем одну работу, - говорит инструктор парашютно-десантной группы, заместитель начальника ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана» Сергей Захаров. Он лично участвовал в тушении более чем 200 лесных пожаров, в том числе крупных. - И если кто-то не будет справляться, всем будет тяжело.

Для лесного спецназа важны отличная физическая форма, стойкая психика и четкая координация. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Вот один из примеров: при высадке пожарной команды вертолет может зависнуть в воздухе максимум на 6 минут. После турбина начинает нагреваться. На спуск одному десантнику (в команде их обычно шестеро) дается не больше одной минуты. Чуть замешкается – и остальная часть группы может остаться на борту.

В лесу десантники остаются один на один с пламенем. Основные инструменты – саперная лопатка, топор, мотыга и ранцевый огнетушитель.

ВСЕ СТИХИИ — НА БИТВУ С ОГНЕМ

Битва с огнем идет и на земле, и в небе, с использованием воды. Фото: Михаил ГРИБОВСКИЙ

Летчики-наблюдатели, парашютисты-пожарные и десантники-пожарные, их инструкторы, специалисты по искусственному вызыванию осадков — так, немного непривычно для уха обывателя, звучат должности тех, кто непосредственно отвечает за обнаружение и тушение лесных пожаров.

Еще более неожиданно узнавать о том, что огонь в лесу ликвидируют не только с помощью воды. Говоря языком профессионалов, «лесной спецназ» использует прямые и косвенные способы тушения. Первые – воздействуют непосредственно на кромку пожара, вторые – используются, когда подходить к горящим участкам опасно для жизни. Битва с огнем идет и на земле, и в небе, с использованием воды, земли (точнее, минерализованных полос), а порой и самого огня – только контролируемого. Другими словами, на помощь героям из Авиалесоохраны приходят все четыре стихии.

ВОЗДУХ И ВОДА

Летчик-наблюдатель – одна из самых редких профессий в мире. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Летчик-наблюдатель – одна из самых редких профессий в мире. Максим Федоров из их числа, в Авиалесоохране таких, как он, называют «летнабы». Коротко и ясно.

Задача летнаба – не только обнаружить лесной пожар во время патрулирования с воздуха, но и спрогнозировать его развитие исходя из погодных условий и особенностей местности.

- А еще понять, сколько сил и средств потребуется для его тушения, - объясняет Максим.

Он – уникальный специалист. Знает не только летное, штурманское дело, но хорошо разбирается в лесохозяйственной обстановке. Это только на первый взгляд кажется, что перебросить группу десантников-пожарных с одной кромки пожара на другую просто. Но нет: суметь в считанные минуты сориентироваться, забрать группу и высадить в километре-двух от пожара на относительно безопасной территории – для этого нужны высочайший профессионализм, выдержка, четкая координация и знание леса.

- Самое сложное в работе – это ответственность, - говорит летнаб Федоров. - Нужно сделать настолько точный расчет сил и средств для тушения пожара, предусмотреть риски, чтобы не подвести людей, своих коллег, товарищей. При высадке парашютистов рассчитываем так, чтобы они высадились в одном месте и не потеряли друг друга.

Максим Федоров. Фото: ФГБУ «Авиалесоохрана»

Максим помнит, как в прошлом году в Тюменской области он и его соратники спасали от лесного пожара здание детского дома. Детей, конечно, эвакуировали. Но чтобы им было куда вернуться, парашютисты-пожарные и пожарные десантники на земле не давали огню разойтись еще дальше, а летнабы с воздуха тушили его водой.

Для этого Авиалесоохрана использует вертолеты и танкерную авиацию: вертолет МИ-8 может взять на борт до пяти тонн воды, а Ил-76 – до сорока тонн!

Модифицированные Ми-8 собирают в Казани. Они способны работать в любых климатических условиях при температурах от минус 50 до плюс 50. На борту могут находиться 4 тонны груза или 24 человека – это две группы авиадесантников в полной экипировке.

- Данные машины оснащены дополнительными баками и могут покрывать расстояние в 1000 километров, - отметил начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Кривошеев. Это именно та машина, которая подходит нам максимально на сегодняшний день.

Кстати, благодаря дополнительному финансированию вертолетный парк «Авиалесоохраны» в этом году пополнят сразу шесть машин.

ЗЕМЛЯ И ОГОНЬ

тушат огонь с помощью ранцевых огнетушителей, забрасывают пламя землей, захлестывают подручными средствами. Фото: ТАСС

Работники парашютно-десантной пожарной службы (ПДПС) ФБУ «Авиалесоохрана», работающие на земле, вручную тушат сложные труднодоступные лесные пожары.

Парашютист-пожарный Михаил Гаврилов работает в этой службе уже 13 лет. На его счету тушение 43 лесных пожаров, 116 прыжков с парашютом и 103 спуска со спусковым устройством с вертолета. Он немногословен, но о работе своей рассказывает с любовью.

Михаил Гаврилов. Фото: ФГБУ «Авиалесоохрана»

- Каждый прыжок, как и каждый пожар, индивидуальны, - говорит Михаил. - Самое главное – безопасность каждого из нас. Бывает, что направление ветра меняется и мы оказываемся в клубе дыма. Непонятно, куда идти, что делать. Можно потеряться, задохнуться, умереть. Поэтому нам важно видеть и слышать друг друга. В группах по 6 человек. Мы не просто коллеги, мы – родные братья. И друг за друга горой.

Парашютисты-пожарные и пожарные-десантники тушат огонь с помощью ранцевых огнетушителей, забрасывают пламя землей, захлестывают подручными средствами. Но главный помощник – это минерализованная полоса, которую пробивают вручную до неподдающегося огню слоя земли, полностью освобождая его от растений и даже корней. На этом дело не кончается: от минполосы десантники пускают в направлении пожара встречный огонь, чтобы две волны пламени, встретившись, погасили друг друга.

Когда позволяют условия, то минерализованную полосу прокладывает трактор. Например, на окраине населенного пункта, чтобы оградить его от пожара. Ну, а если огонь полыхнул в труднодоступном месте, создать минполосу помогает взрывчатка. Лицензия на ее использование при тушении лесных пожаров есть только у специалистов Авиалесоохраны. Это значительно облегчает работу. Проложили шнур, произвели взрыв – и «противопожарная» полоса готова.

Если огонь полыхнул в труднодоступном месте, создать минполосу помогает взрывчатка. Фото: ТАСС

За последние три года с помощью взрывного метода специалисты Авиалесоохраны ликвидировали 118 лесных пожаров на общей площади более 674 тысяч гектаров.

ПРИЗВАТЬ НА ПОМОЩЬ ДОЖДЬ

Искусственное вызывание осадков – еще один способ сбить огонь. Точность метода – 75 процентов. Дождь позволяет снизить интенсивность горения и дать возможность десантникам-пожарным приступить к тушению огня.

Заместитель начальника летно-производственного отдела ФБУ «Авиалесоохрана» Олег Нетягин работает в системе авиационной охраны лесов с 1996 года. Про то, как вызвать осадки, он знает многое.

- Критерии основные – наличие ресурсной облачности высотой столба от 2,5 км и выше, - перечисляет Нетягин. - Наличие влаги в облачности, температура на высоте воздействия, направление ветра. Нам же важно вызвать увеличение осадков именно над лесными пожарами, а значит нужно рассчитать, как подойдет эта облачность на территорию лесного пожара.

Специалисты вызывают осадки пиротехническими патронами с йодистым серебром. По расчетам определяют развитие облачности, выстреливают в нее так, чтобы к лесному пожару облако подошло с максимальной влажностью. Порой огонь не только дождем поливают, но и градом.

Олег Нетягин. Фото: ФГБУ «Авиалесоохрана»

- Но невозможно потушить лесной пожар только вызыванием осадков, - говорит Олег Нетягин. - После парашютисты и десантники должны его доработать – пролить пни, сделать минполосу. Да, мы сбиваем огонь, но если кромку не обработать, то ветром может раздуть тлеющие в земле угли.

КОНКРЕТНО

За время действия нацпроекта «Экология» было закуплено более 43 тысяч единиц лесопожарной техники и оборудования. Фото: ТАСС

Отважные люди и надежная техника – против такого тандема не устоит ни один лесной пожар. Как сообщила еще в феврале 2022 года вице-премьер Виктория Абрамченко, за время действия нацпроекта «Экология» было закуплено более 43 тысяч единиц лесопожарной техники и оборудования. Таким образом, обеспеченность субъектов необходимой техникой составила почти 93%. В нынешнем году на приобретение необходимой техники из федерального бюджета выделено более 2 миллиардов рублей.

Что закупают?

Алтайский край

С начала действия федпроекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» по настоящее время в регионе уже закуплено 49 единиц спецтехники и 764 единицы оборудования для проведения лесопожарных работ. На эти цели из федерального бюджета выделено 173 млн руб.

Ленинградская область

С 2019 по 2021 гг. для борьбы с лесными пожарами регион закупил 104 единицы спецтехники и 145 единиц оборудования на почти 370 млн руб. Средства выделены из федерального бюджета.

Бурятия

За 3 года реализации нацпроекта «Экология» в Бурятию поступило более 166 единиц лесопожарной техники и 700 единиц оборудования. На это федеральным бюджетом выделено около 570 млн руб.

Среди приобретаемой регионами специализированной техники – бульдозеры, тракторы, тралы, автоцистерны, седельные тягачи, малые лесопатрульные комплексы, автобусы для перевозки пожарных групп, вахтовые автомобили, автомобили повышенной проходимости, снегоболотоходы, квадроциклы, мотопомпы, ранцевые огнетушители, насосные станции, пожарные емкости и пр.