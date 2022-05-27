Доктор Ватсон уже не придет к камину: Единственным настоящим другом Виталия Соломина был Василий Ливанов

Кто же так прекрасно мог бы изобразить наивного и милого, благороднейшего друга Шерлока? Фото: кадр из фильма

Виталий Соломин ушел давно. 24 апреля 2002 года отыграл первый акт мюзикла «Свадьба Кречинского» - и все. Дальше был инсульт, Виталия Мефодьевича уносили из театра, как когда-то Мольера, на руках. Он прожил еще больше месяца, но основное время этого месяца пришлось на кому. Гипертония, распространенная болезнь сегодня. Только все оказалось слишком запущенно. И это лишь в 60 лет!

Что можно рассказать о нем теперь? «Летучая мышь» с братом, Юрием Соломиным. «Сильва» с женой, Марией Соломиной. Но основная история, конечно, связана с «Приключениями Шерлока Холмса». Кто же так прекрасно мог бы изобразить наивного и милого, благороднейшего друга Шерлока?

А кто бы мог стать таким изящным обаятельным соблазнителем, как герой Соломина в «Зимней вишне»?

Он приехал в Москву из родной Читы вслед за старшим братом Юрием. И всегда пытался доказать, что он – самостоятельная величина. Учился в Щепкинском театральном на одном курсе со своим ровесником Олегом Далем. Служил в Малом театре, где переиграл множество главных ролей, от Хлестакова до Чацкого и Иванова. Был дважды женат. Со второй женой, Марией Соломиной, бывшей студенткой текстильного института, познакомился на пробах фильма «Городской романс», прожил тридцать лет. Кстати, не утвердили будущих супругов на роли, и Виталий Соломин каждый день ходил в спортзал играть в теннис со стенкой, чтобы изжить разочарование и продержаться. А еще он - отец двух дочерей, которые вспоминали его, как человека бескомпромиссного, четко различавшего добро и зло.

Про себя он как-то сказал:

- Я свободный человек, хотел бы этого или нет. Если я делал попытку ссучиться - я заболевал. Сильная головная боль правого полушария. Если я не решаю делать то, что нужно, я перестаю спать.

Рассказывает Андрей Житинкин, режиссер Малого театра:

- Я не ставил с ним спектаклей, но мы пересекались, конечно. В Малом театре его необыкновенно любили. И не потому, что был младшим братом Юрия Соломина. Он был просто светлый человек. Он необыкновенно танцевал, садился на шпагат, был даже первооткрывателем. Я не преувеличиваю: когда он поставил «Свадьбу Кречинского» и сыграл в спектакле главную роль, в Малом и не думали о возможности мюзикла. А Виталий это сделал. Пел живьем, между прочим, в своем возрасте и со своими проблемами со здоровьем.

Звоночки по здоровью начались давно, но он ушел на взлете очень молодым человеком. Фото: Владимир Завьялов/ТАСС

Он казался фейерверком, но на самом деле, это был человек в капсуле. Очень мало было настоящих друзей. Я могу назвать только Василия Ливанова. Может быть, он даже единственный. Помните сцены у камина в «Шерлоке Холмсе»? Не исключаю, что так они и проводили время.

Между прочим, они придумали театр «Детектив». И оба поделили функции. Поровну .Это можно назвать первой театральной антрепризой в стране: огромное количество актеров выжило благодаря этому начинанию. Даже роль дворецкого оплачивалась неплохо, а времена были тяжелые. Очень хорошие артисты сегодня выходят на сцену, имея за плечами штамповые роли в криминальных сериалах.

Еще его, конечно, обожали женщины. Они понимали героиню «Зимней вишни»: это же Виталий Соломин! Человек из оперетты «Летучая мышь», которую показывают только по праздникам.

А для него святым была семья. Жена – хранительница очага, полагаю, даже не знала, сколько и что стоит в магазине. Он был невероятный добытчик и зарабатывал хорошо, со своими концертами. И все шли к нему с удовольствием. С ним было всегда интересно. Когда запустилась «Свадьба Кречинского», важные народные артисты «Малого театра» смело и прекрасно стали петь в микрофончики. Не умели, но начали, благодаря Виталию.

К сожалению, тут сработала физика, а не метафизика. Виталику ничего посоветовать было невозможно. Звоночки по здоровью начались давно, но он ушел на взлете очень молодым человеком. Морально молодым. Мы же никогда не верим в то, что уже нельзя безнаказанно садиться на шпагат в 60 лет?

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