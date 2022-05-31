Стоматология никогда не будет прежней: Зубы будут лечить наноботы

В Индии придумали ловкого помощника для стоматолога Фото: Shutterstock

Лечение корневых каналов – одна из самых распространенных процедур в кабинете стоматолога, которую ежедневно проходят миллионы людей. Для успешного лечения важно убить все бактерии внутри самых тончайших дентинных канальцев, что удается не всегда. Ученые из двух передовых научных институтов в Индии создали наноботов, которые при помощи магнитного поля выделяют тепло и так полностью очищают зуб изнутри.

Чтобы пролечить корень зуба, обычно сначала удаляют инфицированную мягкую ткань внутри (пульпу), а потом промывают зуб антибиотиками или химическими веществами. Так погибают инфекционные бактерии. Проблема в том, что в зубе есть микроскопические дентинные канальца, в которых могут осесть устойчивые к антибиотикам и химии вредные микроорганизмы. Похоже, индийские ученые вплотную приблизились к решению этой проблемы и готовятся подарить стоматологам и их пациентам совершенно новый способ лечения.

САМЫЙ КРОШЕЧНЫЙ СТОМАТОЛОГ

Нанобот сделан из диоксида кремния, покрыт железом, а управляется при помощи устройства, которое генерирует магнитное поле низкой интенсивности. Изменяя частоту магнитного поля, можно управлять наноботом и завести его точно по нужному доктору адресу, в самую глубь дентинных канальцев. Пока нанобот путешествует внутри зуба, он выделяет тепло, которое и убивает вредные бактерии вокруг.

До этого изобретения ученые экспериментировали с использованием ультразвуковых и лазерных импульсов, но они не смогли дойти до самого дна зубного канала и их энергия быстро рассеивалась. Наноботы зашли намного дальше. По словам исследователей, использование тепла для уничтожения бактерий также дает более безопасную альтернативу агрессивным химическим веществам или антибиотикам.

Наноботы – результат нескольких лет работы над наночастицами с магнитным управлением, которые проходили в лаборатории профессора Амбариша Гоша из центра Нанонауки и инженерии CeNSE в Индии. Еще раньше его группа доказала, что подобные наночастицы могут захватывать и перемещать объекты с помощью света, проходить через кровь и внутри живых клеток организма и прочно прикрепляться к раковым клеткам, что дает надежду и для других областей медицины. Сейчас «индийские Айболиты» пробуют лечить при помощи наноботов зубы животных.