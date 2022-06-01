Искусственные цветы: не причиняй мне счастья

Своей акцией «Детские деревни SOS» хотят подчеркнуть, что малышей нельзя отрывать от родителей

В Международный день защиты детей благотворительная организация «Детские деревни SOS» запустила социальную кампанию «Малышу нужна семья», чтобы рассказать о том, насколько вредно детям от 0 до 4 лет даже краткосрочное пребывание в Доме ребенка.

С годами ученые и эксперты выяснили, что детей младше четырех лет категорически нельзя помещать в интернатные учреждения. Дети, попавшие туда даже на короткое время, страдают от нарушения эмоциональных связей и расстройства привязанности. Это приводит к серьезным задержкам в развитии, иногда необратимым.

С помощью акции «Малышу нужна семья» благотворительная организация «Детские деревни SOS» хочет привлечь внимание общества к проблеме пребывания малышей в Домах ребенка и еще раз поставить вопрос о необходимости постепенного сокращения этих учреждений и развития сети профессиональных семей, которые смогли бы обеспечить пребывание малышей в семейных условиях до устройства в постоянную приемную семью или на усыновление, или, если это возможно, до возвращения их в родную семью.

Детские деревни – SOS помогают семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, чтобы дети остались жить в семье и не попали в сиротское учреждение. Семьи получают комплексную профессиональную поддержку и учатся самостоятельно справляться со своими проблемами. Работа специалистов возможна только благодаря пожертвованиям компаний и неравнодушных людей. Помогите детям сохранить родную семью – поддержите работу «Детских деревень SOS»!

Своей историей о том, как пришлось справляться с последствиями психологических травм у детей, которые попали в интернатные учреждения в возрасте до 4 лет, делится многодетная приемная мама «Детской деревни SOS Кандалакша» – Наталья С. из Мурманской области.

«В нашей семье – несколько приемных детей, попавших к нам после того, как они в юном возрасте побывали в детских учреждениях – это девочка Аня, отказник с рождения, и она пробыла в системе до 9 лет. Это Света, которой на момент, когда она попала в систему, было пять месяцев, и ее брат Дима, который пришел к нам, когда ему было 2 года и 2 месяца, а в систему он попал в возрасте 1 года 8 месяцев. И третий их брат – четырехлетний Миша. До этого у него уже было восемь перемещений (из учреждения – в приемную семью, затем отказ и возврат в учреждение, и так несколько раз). Труднее всего пришлось Диме и Мише, потому что они уже были более взрослыми, когда попали туда и помнили маму.

Когда Дима переехал к нам, в первое время он ложился на диван, закрывался одеялом и мотал головой вправо-влево, как маятник. У него было нарушение сна, он практически не спал, падал ночью на 15 минут и снова просыпался. Очень долго не рос. Сейчас, спустя несколько лет, он потихоньку начал расти, начал развиваться, успокоился, и мы практически вышли с ним на нормальный уровень. В следующем году он идет в школу, с хорошим потенциалом и полностью готовым.

У Миши, которому сейчас 8 лет, из-за восьми перемещений так и не сформировалась привязанность ко мне. Ко всем взрослым он относится, как к обслуживающему персоналу: накормят, напоят, оденут и все. Его первый опыт и множество перемещений оставили в нем глубокий след. И теперь он не позволяет себе привязаться, чтобы не испытать такую же сильную боль снова.

Из всех детей он оказался самым искусственным цветком. Пользуясь своим миловидным личиком, он выработал себе стратегию: подходил ко взрослым и говорил с ласковой улыбкой: «Я тебя люблю». Все сразу же млели. В такие моменты мне приходилось доказывать: не надо вестись на его уловки, не надо идти у него на поводу, он вас не любит, он не знает, что это такое. И что это – его дежурная фраза, которой он открывает все двери. Я ему запрещала говорить так, много разговаривала с ним на эту тему, объясняла. Спустя время мне это удалось. Сейчас он уже раз в месяц может сказать: «Мама, я тебя люблю», и это по-настоящему ценно. Потому что это он делает осознанно, мы долго к этому шли.

Все малыши имели характерные и во многом схожие особенности от пребывания в детских учреждениях. У нашей Ани синдром Дауна, но девочка она сохранная, многие вещи знает и понимает. Здесь проблем нет. А вот других проблем и с ней, и с остальными детьми мы очень хорошо хлебнули. У всех детей, кто побывал в Доме ребенка, есть некоторые общие симптомы поведения. Например, у всех было раскачивание для самоуспокоения. Спустя время мы смогли побороть в ребятах эту привычку или свести ее к минимуму. Я просто качала их по очереди на руках, пока они не привыкли, что мама всегда рядом, а если станет тревожно – можно всегда залезть к ней на ручки.

Еще одна особенность таких детей – это отсутствие желаний. Дети жили в предлагаемых обстоятельствах: еда по расписанию, сон по расписанию, прогулки по расписанию. Было сложно научить ребенка проявлять свои желания. «Поешь и поиграешь? Или поиграешь и поешь?» – они не могли определиться. Я помню, как первое время у нас были сложности с выбором еды на ужин: «Что ты будешь?» – дети замирали и терялись. На то, чтобы они умели слышать свои желания, ушло много времени и усилий, но однажды каждый из них понял, что хочет. Было очень здорово наблюдать, как они становятся осознанными в этом.

Следующий важный момент – в учреждении дети учатся выживать, и это накладывает отпечаток на эмоциональную составляющую. То есть они не плачут, когда больно или страшно. Мы учили их эмоционально реагировать, не прятать все в себе. И постепенно наши дети научились давать волю своим чувствам, которые до этого были все время, как пружина, сжаты внутри.

Другая проблема – фобии: боязнь темноты, звуков, жужжания мух. Мы с детьми очень долго это все прорабатывали. Кому-то мы оставляли включенный ночничок. С кем-то исследовали жизнь насекомых. Другим объясняли, что нас всегда окружают разные звуки, природу которых можно узнать и не бояться. На данный момент эти фобии мы изжили, а дети у нас теперь живые, активные, со своими желаниями. Появились «хочу - не хочу», личные предпочтения в одежде.

Было много и других последствий пребывания в детском учреждении, но самый яркий пример - это аутоагрессия, которую ничем было не остановить. У нас ею страдали двое детей - Света и Миша. Света вырывала себе волосы на голове: в какой-то момент у нее был абсолютно лысый череп. Когда мы отвлекали ее от головы, она переключалась на ресницы, и вырывала себе реснички. Потом она начала расчесывать кончик носа ногтями до крови. И однажды вырвала себе молочный зуб. А Миша использовал аутоагрессию, чтобы вокруг него все бегали и уделяли ему внимание, постоянно симулировал болезни, чтобы мы везли его к врачу.

Еще у всех моих деток была высокая тревожность. Они постоянно проверяли наши границы: когда же мы решим от них отказаться. Но я всегда говорила: «Вы можете делать все, что угодно. Я буду ругаться, я буду вас наказывать, но вы останетесь жить здесь и никуда отсюда не денетесь. Я все равно буду вас любить». То есть у ребенка должна быть уверенность, что эта семья – навсегда.

И это еще не все, с чем могут столкнуться приемные родители малышей, успевших побывать в Доме ребенка. Но я хочу сказать всем приемным родителям, а будущим - особенно, что самая главная проблема приемных семей – это не сложности в поведении детей, а неумение обращаться за помощью. Не надо бояться признавать, что нужна помощь. Сейчас очень много служб, которые помогут или подскажут. Можно элементарно позвонить в опеку и спросить совета.

Также я бы посоветовала родителям обязательно поддерживать контакты с другими семьями и другими взрослыми, не зацикливаться на детях и своей роли приемного родителя, помнить, что мама и папа - тоже живые люди, со своими потребностями и желаниями.

А еще очень важно понимать, что изменения не придут сразу. Когда я начинаю новый путь с каждым новым ребенком, я прекрасно понимаю, что это все не на год, что это долгий и систематический процесс. Но я знаю, что в конце каждого периода наступает радость. Все всегда заканчивается и не нужно форсировать события. Сейчас психологи очень хорошие инструменты дают, и родители часто думают: «Приду домой, вот так ему скажу, и все нормализуется, ребенок станет шелковым». Это не так. Это очень длительный и постоянный процесс. У нас он тоже еще не закончился, и я не уверена, закончится ли вообще.

Самое главное – это понимать, для чего мы берем приемного ребенка. Многие родители хотят осчастливить их этим поступком. Но дети, особенно маленькие, не давали нам свое согласие, чтобы взять их в семью. Ребенку всегда будет очень некомфортно на новом месте. И просто из-за того, что вы его взяли, он не станет счастливым и послушным в одночасье. Он пришел к вам со своим грузом проблем, который вы можете подхватить и избавить ребенка от него навсегда. Вот этим мы и можем сделать наших детей счастливыми, сделать их живыми цветами нашей жизни.

Мы живем в «Детской деревне - SOS», и у нас всегда рядом психологи и другие специалисты, которые нам помогают. Но в организации также работают и программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи, куда могут обратиться семьи, испытывающие трудности. Психологи, юристы и другие специалисты помогут родителям позаботиться о детях».

Своей акцией «Детские деревни SOS» хотят подчеркнуть, что малышей нельзя отрывать от родителей. Чем дольше малыш находится в Доме ребенка, тем серьезнее нанесенный ему вред. Задача, которую ставит перед собой организация – добиться понимания важности эмоциональной связи ребенка и взрослого, чтобы люди, живущие в нашей стране, увидели, что самая главная беда – в разрыве такой связи.

*Все имена по просьбе героев изменены.