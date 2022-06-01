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Общество1 июня 2022 5:00

Искусственные цветы: не причиняй мне счастья

1 июня организация «Детские деревни SOS» запустила акцию «Малышу нужна семья»
Детские деревни SOS Россия
Своей акцией «Детские деревни SOS» хотят подчеркнуть, что малышей нельзя отрывать от родителей

Своей акцией «Детские деревни SOS» хотят подчеркнуть, что малышей нельзя отрывать от родителей

В Международный день защиты детей благотворительная организация «Детские деревни SOS» запустила социальную кампанию «Малышу нужна семья», чтобы рассказать о том, насколько вредно детям от 0 до 4 лет даже краткосрочное пребывание в Доме ребенка.

С годами ученые и эксперты выяснили, что детей младше четырех лет категорически нельзя помещать в интернатные учреждения. Дети, попавшие туда даже на короткое время, страдают от нарушения эмоциональных связей и расстройства привязанности. Это приводит к серьезным задержкам в развитии, иногда необратимым.

С помощью акции «Малышу нужна семья» благотворительная организация «Детские деревни SOS» хочет привлечь внимание общества к проблеме пребывания малышей в Домах ребенка и еще раз поставить вопрос о необходимости постепенного сокращения этих учреждений и развития сети профессиональных семей, которые смогли бы обеспечить пребывание малышей в семейных условиях до устройства в постоянную приемную семью или на усыновление, или, если это возможно, до возвращения их в родную семью.

Детские деревни – SOS помогают семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, чтобы дети остались жить в семье и не попали в сиротское учреждение. Семьи получают комплексную профессиональную поддержку и учатся самостоятельно справляться со своими проблемами. Работа специалистов возможна только благодаря пожертвованиям компаний и неравнодушных людей. Помогите детям сохранить родную семью – поддержите работу «Детских деревень SOS»!

Своей историей о том, как пришлось справляться с последствиями психологических травм у детей, которые попали в интернатные учреждения в возрасте до 4 лет, делится многодетная приемная мама «Детской деревни SOS Кандалакша» – Наталья С. из Мурманской области.

«В нашей семье – несколько приемных детей, попавших к нам после того, как они в юном возрасте побывали в детских учреждениях – это девочка Аня, отказник с рождения, и она пробыла в системе до 9 лет. Это Света, которой на момент, когда она попала в систему, было пять месяцев, и ее брат Дима, который пришел к нам, когда ему было 2 года и 2 месяца, а в систему он попал в возрасте 1 года 8 месяцев. И третий их брат – четырехлетний Миша. До этого у него уже было восемь перемещений (из учреждения – в приемную семью, затем отказ и возврат в учреждение, и так несколько раз). Труднее всего пришлось Диме и Мише, потому что они уже были более взрослыми, когда попали туда и помнили маму.

Когда Дима переехал к нам, в первое время он ложился на диван, закрывался одеялом и мотал головой вправо-влево, как маятник. У него было нарушение сна, он практически не спал, падал ночью на 15 минут и снова просыпался. Очень долго не рос. Сейчас, спустя несколько лет, он потихоньку начал расти, начал развиваться, успокоился, и мы практически вышли с ним на нормальный уровень. В следующем году он идет в школу, с хорошим потенциалом и полностью готовым.

У Миши, которому сейчас 8 лет, из-за восьми перемещений так и не сформировалась привязанность ко мне. Ко всем взрослым он относится, как к обслуживающему персоналу: накормят, напоят, оденут и все. Его первый опыт и множество перемещений оставили в нем глубокий след. И теперь он не позволяет себе привязаться, чтобы не испытать такую же сильную боль снова.

Из всех детей он оказался самым искусственным цветком. Пользуясь своим миловидным личиком, он выработал себе стратегию: подходил ко взрослым и говорил с ласковой улыбкой: «Я тебя люблю». Все сразу же млели. В такие моменты мне приходилось доказывать: не надо вестись на его уловки, не надо идти у него на поводу, он вас не любит, он не знает, что это такое. И что это – его дежурная фраза, которой он открывает все двери. Я ему запрещала говорить так, много разговаривала с ним на эту тему, объясняла. Спустя время мне это удалось. Сейчас он уже раз в месяц может сказать: «Мама, я тебя люблю», и это по-настоящему ценно. Потому что это он делает осознанно, мы долго к этому шли.

Все малыши имели характерные и во многом схожие особенности от пребывания в детских учреждениях. У нашей Ани синдром Дауна, но девочка она сохранная, многие вещи знает и понимает. Здесь проблем нет. А вот других проблем и с ней, и с остальными детьми мы очень хорошо хлебнули. У всех детей, кто побывал в Доме ребенка, есть некоторые общие симптомы поведения. Например, у всех было раскачивание для самоуспокоения. Спустя время мы смогли побороть в ребятах эту привычку или свести ее к минимуму. Я просто качала их по очереди на руках, пока они не привыкли, что мама всегда рядом, а если станет тревожно – можно всегда залезть к ней на ручки.

Еще одна особенность таких детей – это отсутствие желаний. Дети жили в предлагаемых обстоятельствах: еда по расписанию, сон по расписанию, прогулки по расписанию. Было сложно научить ребенка проявлять свои желания. «Поешь и поиграешь? Или поиграешь и поешь?» – они не могли определиться. Я помню, как первое время у нас были сложности с выбором еды на ужин: «Что ты будешь?» – дети замирали и терялись. На то, чтобы они умели слышать свои желания, ушло много времени и усилий, но однажды каждый из них понял, что хочет. Было очень здорово наблюдать, как они становятся осознанными в этом.

Следующий важный момент – в учреждении дети учатся выживать, и это накладывает отпечаток на эмоциональную составляющую. То есть они не плачут, когда больно или страшно. Мы учили их эмоционально реагировать, не прятать все в себе. И постепенно наши дети научились давать волю своим чувствам, которые до этого были все время, как пружина, сжаты внутри.

Другая проблема – фобии: боязнь темноты, звуков, жужжания мух. Мы с детьми очень долго это все прорабатывали. Кому-то мы оставляли включенный ночничок. С кем-то исследовали жизнь насекомых. Другим объясняли, что нас всегда окружают разные звуки, природу которых можно узнать и не бояться. На данный момент эти фобии мы изжили, а дети у нас теперь живые, активные, со своими желаниями. Появились «хочу - не хочу», личные предпочтения в одежде.

Было много и других последствий пребывания в детском учреждении, но самый яркий пример - это аутоагрессия, которую ничем было не остановить. У нас ею страдали двое детей - Света и Миша. Света вырывала себе волосы на голове: в какой-то момент у нее был абсолютно лысый череп. Когда мы отвлекали ее от головы, она переключалась на ресницы, и вырывала себе реснички. Потом она начала расчесывать кончик носа ногтями до крови. И однажды вырвала себе молочный зуб. А Миша использовал аутоагрессию, чтобы вокруг него все бегали и уделяли ему внимание, постоянно симулировал болезни, чтобы мы везли его к врачу.

Еще у всех моих деток была высокая тревожность. Они постоянно проверяли наши границы: когда же мы решим от них отказаться. Но я всегда говорила: «Вы можете делать все, что угодно. Я буду ругаться, я буду вас наказывать, но вы останетесь жить здесь и никуда отсюда не денетесь. Я все равно буду вас любить». То есть у ребенка должна быть уверенность, что эта семья – навсегда.

И это еще не все, с чем могут столкнуться приемные родители малышей, успевших побывать в Доме ребенка. Но я хочу сказать всем приемным родителям, а будущим - особенно, что самая главная проблема приемных семей – это не сложности в поведении детей, а неумение обращаться за помощью. Не надо бояться признавать, что нужна помощь. Сейчас очень много служб, которые помогут или подскажут. Можно элементарно позвонить в опеку и спросить совета.

Также я бы посоветовала родителям обязательно поддерживать контакты с другими семьями и другими взрослыми, не зацикливаться на детях и своей роли приемного родителя, помнить, что мама и папа - тоже живые люди, со своими потребностями и желаниями.

А еще очень важно понимать, что изменения не придут сразу. Когда я начинаю новый путь с каждым новым ребенком, я прекрасно понимаю, что это все не на год, что это долгий и систематический процесс. Но я знаю, что в конце каждого периода наступает радость. Все всегда заканчивается и не нужно форсировать события. Сейчас психологи очень хорошие инструменты дают, и родители часто думают: «Приду домой, вот так ему скажу, и все нормализуется, ребенок станет шелковым». Это не так. Это очень длительный и постоянный процесс. У нас он тоже еще не закончился, и я не уверена, закончится ли вообще.

Самое главное – это понимать, для чего мы берем приемного ребенка. Многие родители хотят осчастливить их этим поступком. Но дети, особенно маленькие, не давали нам свое согласие, чтобы взять их в семью. Ребенку всегда будет очень некомфортно на новом месте. И просто из-за того, что вы его взяли, он не станет счастливым и послушным в одночасье. Он пришел к вам со своим грузом проблем, который вы можете подхватить и избавить ребенка от него навсегда. Вот этим мы и можем сделать наших детей счастливыми, сделать их живыми цветами нашей жизни.

Мы живем в «Детской деревне - SOS», и у нас всегда рядом психологи и другие специалисты, которые нам помогают. Но в организации также работают и программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи, куда могут обратиться семьи, испытывающие трудности. Психологи, юристы и другие специалисты помогут родителям позаботиться о детях».

Своей акцией «Детские деревни SOS» хотят подчеркнуть, что малышей нельзя отрывать от родителей. Чем дольше малыш находится в Доме ребенка, тем серьезнее нанесенный ему вред. Задача, которую ставит перед собой организация – добиться понимания важности эмоциональной связи ребенка и взрослого, чтобы люди, живущие в нашей стране, увидели, что самая главная беда – в разрыве такой связи.

*Все имена по просьбе героев изменены.

ДоброволецБИЗНЕС-ПРЕСС