Евгений Петросян - участникам спецоперации: «Россия - это наша мама»

Артист присоединился к акции Минобороны России «Лучшим воинам мира»

Народный артист РСФСР Евгений Петросян провел творческую встречу с участниками спецоперации России по защите Донецкой и Луганской народных республик, проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка в Москве.

Артист присоединился к акции Минобороны России «Лучшим воинам мира».

- Россия это наша мама, которую каждый сын обязан любить, - завил Евгений Петросян обступившим его со всех сторон журналистам. - И наши военнослужащие, показывают, как искренне они ее любят, какое благородство они проявляют ведя эту специальную операцию. Желаю, чтобы все они оставались здоровы, выполнили все свои задачи, и знали, что мы душой с ними, что любим, что мы им благодарны. Они наши защитники. Они защищают не только страну, не только государство, но и каждого из нас, наши семьи, наши города и села. Они должны знать, что мы с ними единая семья. Мы за них болеем, держим за них кулаки, что победа была за нами.

В ходе выступления Евгений Петросян исполнил для военнослужащих монологи: "Мы особые", "Старик и гаджеты".

- Хочу сказать нашим защитникам добрые слова благодарности за то, что вы делаете, придя в конечном счете к выполнению всех поставленных задач. Это очень важно для нашего народа, нашей страны. Я счастлив констатировать, что вся страна это понимает, - заявил Петросян, обращаясь к собравшимся в зале военнослужащим.

По окончании концерта Евгений Петросян пообщался с военнослужащими, медицинским персоналом, раздал автографы и выразил им свою надежду: «мы придем к выполнению задач как можно быстрее. Вся страна сплотилась. Вот это ценно!».

Артист приподнял настроение участникам спецоперации по защите ДНР И ЛНР, которые после ранений проходят лечение в столичном госпитале Фото: Министерство обороны РФ

СПРАВКА «КП»

Социально-культурная акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.