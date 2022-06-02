Медиагруппа «Комсомольская правда» открыла свои двери для юных журналистов

Ребята боролись за право побывать в стенах легендарной «Комсомолки». Фото: Александра Калашникова

В первый день лета «Комсомольская правда» открыла свои двери для начинающих журналистов – финалистов Медиашколы РДШ* в номинациях «Лучшее школьное радио» и «Лучшая печатная статья». Конкурс собрал школьников из разных регионов нашей необъятной страны. Ребята боролись за право побывать в стенах легендарной «Комсомолки». Повезло начинающим радиоведущим из Оренбургского муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей №5 имени Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко» и молодым журналисткам из Санкт-Петербурга и Саратовской области. Дети посетили редакцию, увидели рабочие кабинеты сотрудников «КП», заглянули в голубой зал, где проходят планерки с главным редактором Владимиром Сунгоркиным, и посетили студию радио «Комсомольская правда».

Фото: Александра Калашникова

Экскурсоводом для юных журналистов стал Дмитрий Белецкий, заместитель главного редактора радио. Он рассказал ребятам об истории «Комсомолки», о своем пути на радио, поделился секретами высоких рейтингов программ. А ведущий Михаил Антонов рассказал о своем самом первом эфире и научил школьников работать с голосом, показав несколько эффективных и простых упражнений для домашних тренировок. Эстафету у коллег принял ведущий радио «Комсомольская правда» Антон Челышев. Он вместе с ребятами провел стажировку - первую для них настоящую запись программы «Доброволец» в студии радио «КП». На интервью со школьниками пришли знаменитые российские спортсмены: боксер Владимир Мышев и самбист Виталий Минаков. Ребята подготовились к разговору: изучили биографии гостей, подготовили вопросы.

«На радио «Комсомольская правда» мне очень понравилось! Нас встретили хорошо. И сразу было понятно, что нас ждали с радостью и все подготовили. Нам оставили памятные подарки, это очень приятно на самом деле. Очень запомнились мастер классы различных ведущих: это и Антон, и Дмитрий, их было очень интересно слушать, мы могли задать вопросы и просто поговорить с ними на волнующие нас темы, а также записать передачу самостоятельно на радио. Это была большая честь, ведь это «Комсомольская Правда», а мы простые ребята из Оренбурга, но нам посчастливилось попасть сюда, и мы очень рады, что так произошло. Я брала интервью Владимира Мышева. Он очень хорошо все объяснял и рассказывал. Было приятно с ним общаться, и все прошло очень просто и не так волнующе, как могло бы показаться на первый взгляд. Это наш первый такой важный эфир, и он прошел прекрасно, на мой взгляд. Мы с нетерпением ждем нашу передачу, которую будем слушать в девять часов утра в воскресенье.» - Мария Карязина.

Юные журналисты оценили современный и стильный офис медиагруппы. Они с удовольствием фотографировались на память в брендированных переговорных, студиях радио и просторном атриуме. Школьники с большим интересом общались с журналистами, задавали острые политические вопросы. Завершилась экскурсия показом фильма о «Комсомолке».

Фото: Александра Калашникова

«Нас очень тепло встретили в одном из главных информационных центров России – медиагруппе «Комсомольская правда» и провели экскурсию по всему главному офису. Ребята поделились своим опытом, который, кстати, даёт нужную базу начинающим радиоведущим. Нужно заметить, что интерьер на очень высоком уровне: множество растительности, крутое освещение, современные студии и многое другое. Повсюду стоят стильные стулья и столы - стоять вам точно не придется! Итак, должен признаться, я пришел в восторг от проведенного там времени! «Комсомольская правда», спасибо большое!» - Иван Плотник.

Уходя, школьники поблагодарили медиагруппу «Комсомольская правда» за интересную экскурсию и передали видео-привет нашему военному корреспонденту Александру Коцу.

Справка

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. В настоящий момент Российское движение школьников объединяет более 26000 школ – это более 1,9 млн участников из 85 субъектов РФ, среди которых школьники, их родители и учителя, и реализует федеральные проекты различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, творчество, дизайн, самоуправление.

Всероссийская Медиашкола РДШ - уникальный проект для юных журналистов и детских медиацентров общеобразовательных организаций. Проект включает в себя образовательную и конкурсную составляющую. Ежемесячно участники выполняют конкурсные задания по основам журналистики, печатным СМИ и получают образовательные материалы. Проект «Медиашкола РДШ» стартовал в марте этого года. Его участники прошли образовательные видеоуроки от экспертов в области журналистики, блогинга, фото и видеосъемки – сотрудников корпорации VK, «Медиа школы "Останкино"», АНО «Лаборатория медиа», «Комсомольской правды» и других партнеров.