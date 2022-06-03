Опубликована специальная программа Московского джазового фестиваля в Одноклассниках

В преддверии фестиваля в официальной группе Московского джазового фестиваля в ОК запустилась рубрика #ДжазИМосква, в которой можно узнать историю развития джазовой культуры в столице. Помимо этого, подписчики сообщества могут познакомиться с хедлайнерами фестиваля: Игорем Бутманом, Ларисой Долиной, Юрием Башметом, Хиблой Герзмавой, Ильдаром Абдразаковым, Евгением Маргулисом, Мариам Мерабовой и многими другими.

Кроме того, с 8 по 10 июня в ОК пройдет марафон трансляций из Джаз-клуба Игоря Бутмана. В среду, 8 июня, пользователи смогут присоединиться к концерту Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра. 9 июня зрители увидят выступление Трио Олега Аккуратова, а в пятницу — Ларисы Долиной и ее лучших учеников. Все концерты начинаются в 19:00 в официальной группе Московского джазового фестиваля.

Также в официальной группе фестиваля запущен специальный квиз «Что вы знаете о джазе?». Пользователи смогут проверить, насколько хорошо они знают историю джаза. После прохождения можно будет рассказать друзьям о своем результате, получить специальный бейдж на главную страницу профиля, а знатоков джаза в конце теста ждет промокод на скидку на покупку билетов.

Также для всех пользователей социальной сети Одноклассники запущены фирменные рамки фестиваля. Рамки доступны бесплатно всем пользователям соцсети в приложении «Волшебные рамки» в ОК.

Московский джазовый фестиваль, посвященный празднованию Столетия российского джаза, пройдет с 13 по 19 июня. 700 артистов из России и стран зарубежья примут участие в концертах на главных площадках города. Основной открытой площадкой Московского джазового фестиваля станет Сад «Эрмитаж». Открытие и закрытие фестиваля пройдет в Концертном зале «Зарядье». Продажа билетов на концерты в зале «Зарядье» и саду «Эрмитаж» открыта на официальном сайте фестиваля.