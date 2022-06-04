Ученые устроили «жуткую телепортацию» прямо у себя на столе

Человечество ждут невероятные последствия от нового открытия Фото: Shutterstock

Голландские ученые осуществили телепортацию прямо на лабораторном столе. Как так? В одну коробку сунули мышь, из другой вылезла? Все не так эффектно… но намного круче. Они сумели передать информацию быстрее скорости света – мгновенно. Это называется «квантовая телепортация». Причем соорудили сеть наподобие интернета. Теперь нам не важно, сколько докуда световых лет, поговорим с пришельцами, как будто все они в чате сидят, а на самом деле – каждый на своей звезде. Фантастика? Скорее реальность буквально завтрашнего дня.

Но по порядку.

Посрамим учителя

Ничто не может двигаться быстрее света! Ну, не совсем. Скажем, плывут облака и отбрасывают тень на землю. Яркий такой, солнечный летний полдень. Вообразим, что облака достаточно далеко. И бегут очень быстро (но медленнее света). Тень облаков вполне себе превысит сверхсветовую скорость. Когда этот пример приводят учителям физики, они начинают вертеть-крутить: да, но информация все равно передается медленнее. Скажем, ты в точке А, на тебя упала тень. А ты – в точке Б, потом и на тебя тоже упала тень. Упасть-то она упала, но ты можешь сообщить в точку А, что до тебя добралась тень, только по телефону – со скоростью света. Не быстрее.

А не надо крутить. Передать информацию быстрее света, то есть мгновенно, можно. И это дело открыл еще сам Эйнштейн, который уверял, что свет – это предел пределов. Называется эта штука «квантовой запутанностью».

Все так запутанно

Возьмем две частицы, например, два электрона. Особым образом «запутаем» их (лаборанты знают, как это делается, а мы опустим детали). Теперь, если разнести их на любое расстояние, хоть на световые столетия, один электрон будет повторять движения (состояния) другого электрона. Мгновенно. Они теперь как разлученные близнецы, мистически чувствующие друг друга. Собственно, «двигая» первый электрон, можно морзянкой шарашить передачу на второй. А там и голос. А там и картинки.

Эйнштейну такой порядок дел страшно не понравился, и он назвал сию братскую любовь «жутким действием на расстоянии». Собственно, сам он думал, что это невозможно. А открыл вот как: спорил с квантовыми механиками (эта наука ему тоже не нравилась), и в виде провокации, в пылу полемики, говорит: если вы правы, то у вас должны быть «запутанные» частицы. Но это невозможно, и вы неправы.

А это оказалось возможно. Теперь мы называем это «квантовой телепортацией». Передаются не вещи, но – состояния, то есть информация. Без физического носителя. Радио без радиоволны. Интернет без провайдера. Голубь без конверта в клюве.

Лидеры по квантовой телепортации пока что китайцы. Они первые передали данные с Земли на спутник. Сама по себе физика процесса там элементарная. А вот технические сложности невероятные. Но – все преодолеем.

Теперь, похоже, голландские ученые китайцев опередили. Что же они сделали?

У китайцев квантовая передача на спутник была, как у пионеров радио. «Але, але, на проводе… Тьфу, ничего не слышно». Каждый кусочек данных передавался молниеносно, но готовили его к передаче с бубнами и шаманами. Голландцы проделали это хоть и на столе, но с изяществом матерого карточного шулера. Из точки, которую они назвали Чарли, передали данные для точки «Алиса» через точку «Боб». То есть у них получился интернет. Сеть, узлы. Испытание первого интернета лет сорок назад выглядело примерно так же.

И что теперь будет?

Почему-то многие решили, что мы запросто сможем передавать данные в любую точку Вселенной. Не совсем так. Чтобы это работало, я должен «разлучить братьев» и другого, который уезжает, например, на звезду Арктур, до этой звезды на чем-то довезти. Скажем, на ракете. С обычной ракетной скоростью. Но зато, когда привезешь, болтай – не хочу. Иными словами, чтобы телепортировать, надо туда доставить «будку», телепорт.

А это значит, что первыми юзерами системы станут пресловутые колонисты на Марсе. Послушать Илона Маска, какой им интернет: будут, как поселенцы в Австралии, друг друга дубинками колошматить и за воду драться. Но мы-то воспитаны на советской фантастике и знаем, что они построят там коммунизм и будут каждый день надевать свежий галстук. Так или иначе, сигнал до Марса летит минуты. Долго. И много не передашь. Теперь – можно.

Громадные возможности технология создает и на Земле. Во-первых, мы идем к интернету вещей и прочим умным домам. Чтобы все это работало, надо кидать громадные массивы данных. Для этого строят сети 5G. К ним есть вопросы: не факт, что рептилоиды зомбируют через вышки и распространяют болезни, но система громоздкая. Квантовый интернет пропустит через себя столько, сколько вообразишь. И да, его нельзя взломать. Законы природы говорят, что ты не можешь вмешаться в запутанную (связанную) квантовую систему извне. Хакеры конечно ребята ловкие, но против законов природы не попрут (иначе бы они левитировали и были бессмертными).

Но есть еще кое-что… Эх, даже не знаю, говорить или нет. Вот смотрите. Допустим, кто-то очень давно привез на Землю такие квантовые штуки. И замаскировал хоть под что (психи думают, что под котиков, дескать, они – передатчики данных). Коли так, мы можем мгновенно связаться с хозяевами этих штук. Осталось только отыскать. «Михалыч, я думал, это у тебя зажигалка такая, а это вона что».