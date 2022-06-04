Лето на старте: самые полезные тренировки

В летнюю жару самой оптимальной тренировкой может быть ходьба.
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Летом сама погода располагает к физической активности. Наконец, можно перестать кутаться, одеться стильно и красиво, и с удовольствием проводить долгожданные летние дни. О том, как подзарядить себя бодростью и во время отдыха, и между делом Kp.ru рассказала врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова.
Извечный вопрос, что лучше – бегать или заниматься ходьбой.
- Я не за бег, хотя есть люди, которые занимаются этим профессионально и не нужно их ни переубеждать, ни агитировать в пользу ходьбы. А вот если человек только собирается повысить свою физическую активность, то начинать всегда стоит с чего-то простого и неинтенсивного, чтобы не спровоцировать вредные для организма реакции. Поэтому мой выбор – ходьба, - говорит Зухра Павлова.
Летом у нас есть возможность побыть рядом с водой, это и реки, озера, море, а значит – есть возможность поплавать, напоминает эксперт.
- Плавание – это еще один самый физиологичный способ нагрузки для тела наравне с ходьбой, - говорит Зухра Павлова.
Сейчас во многих городах обращают внимание на велосипедистов, которых становится все больше.
- Специальные дорожки, прокат велосипедов, - все это дает возможность повышать физическую активность, - напоминает врач. – Тут еще и семейные варианты хороши, когда и детей приобщаешь к здоровому образу жизни, и сам ездишь на велосипеде. Очень хорошая физическая активность, главное – помнить про безопасность, поэтому используйте велодорожки.
Что касается самокатов, то тут физическая активность меньше, чем при езде на велосипеде, потому что тело находится в статическом положении, однако нагрузка все равно есть, за счет того, что приходится балансировать, удерживать равновесие.
- Поэтому, чем лежать на диване, то лучше уж на самокате прокатиться, - считает Зухра Павлова. – Главное, как и в случае с велосипедом, помнить про правила безопасности и кататься по специальным выделенным дорожкам.
На рабочем месте можно обустроить себе неплохой спортивный зал именно для тренировок «между делом». Например, есть тренажеры для ног, которые позволяют крутить колесо, надавливая на педали, и при этом можно продолжать работать за компьютером.
Можно присмотреть для себя рабочий стол с беговой дорожкой и проводить деловые совещания, которые сейчас все больше проходят онлайн, и при этом одновременно идти по дорожке.
- Моя любимая разминка – в перерыве между приемом пациентов я делаю подходы отжиманий и приседаний. У меня получается один подход – с утра, а потом еще в рабочие перерывы по два – три раза. Это мне очень помогает удерживать хорошую физическую форму, не позволяет разрушаться мышечной массе, несмотря на то, что время работает не на нас, - признается Зухра Павлова.
ПОМНИ!
Самое важное, когда мы летом повышаем свою физическую активность, – не забывать о водном режиме. Берите с собой сумку – пояс, к которой можно прикрепить бутылочку воды. В теплое время года жидкость активнее выходит через кожу и с дыханием, поэтому очень важно сохранять водный баланс в организме.