Лето на старте: самые полезные тренировки

В летнюю жару самой оптимальной тренировкой может быть ходьба. Фото: Shutterstock

Летом сама погода располагает к физической активности. Наконец, можно перестать кутаться, одеться стильно и красиво, и с удовольствием проводить долгожданные летние дни. О том, как подзарядить себя бодростью и во время отдыха, и между делом Kp.ru рассказала врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова.

Бегать или ходить

Извечный вопрос, что лучше – бегать или заниматься ходьбой.

- Я не за бег, хотя есть люди, которые занимаются этим профессионально и не нужно их ни переубеждать, ни агитировать в пользу ходьбы. А вот если человек только собирается повысить свою физическую активность, то начинать всегда стоит с чего-то простого и неинтенсивного, чтобы не спровоцировать вредные для организма реакции. Поэтому мой выбор – ходьба, - говорит Зухра Павлова.

Плавание.

Летом у нас есть возможность побыть рядом с водой, это и реки, озера, море, а значит – есть возможность поплавать, напоминает эксперт.

- Плавание – это еще один самый физиологичный способ нагрузки для тела наравне с ходьбой, - говорит Зухра Павлова.

Велосипед

Сейчас во многих городах обращают внимание на велосипедистов, которых становится все больше.

- Специальные дорожки, прокат велосипедов, - все это дает возможность повышать физическую активность, - напоминает врач. – Тут еще и семейные варианты хороши, когда и детей приобщаешь к здоровому образу жизни, и сам ездишь на велосипеде. Очень хорошая физическая активность, главное – помнить про безопасность, поэтому используйте велодорожки.

Самокат

Что касается самокатов, то тут физическая активность меньше, чем при езде на велосипеде, потому что тело находится в статическом положении, однако нагрузка все равно есть, за счет того, что приходится балансировать, удерживать равновесие.

- Поэтому, чем лежать на диване, то лучше уж на самокате прокатиться, - считает Зухра Павлова. – Главное, как и в случае с велосипедом, помнить про правила безопасности и кататься по специальным выделенным дорожкам.

Мини-спортзал на рабочем месте

На рабочем месте можно обустроить себе неплохой спортивный зал именно для тренировок «между делом». Например, есть тренажеры для ног, которые позволяют крутить колесо, надавливая на педали, и при этом можно продолжать работать за компьютером.

Можно присмотреть для себя рабочий стол с беговой дорожкой и проводить деловые совещания, которые сейчас все больше проходят онлайн, и при этом одновременно идти по дорожке.

- Моя любимая разминка – в перерыве между приемом пациентов я делаю подходы отжиманий и приседаний. У меня получается один подход – с утра, а потом еще в рабочие перерывы по два – три раза. Это мне очень помогает удерживать хорошую физическую форму, не позволяет разрушаться мышечной массе, несмотря на то, что время работает не на нас, - признается Зухра Павлова.

ПОМНИ!

Самое важное, когда мы летом повышаем свою физическую активность, – не забывать о водном режиме. Берите с собой сумку – пояс, к которой можно прикрепить бутылочку воды. В теплое время года жидкость активнее выходит через кожу и с дыханием, поэтому очень важно сохранять водный баланс в организме.