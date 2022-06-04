Анна Курникова призналась, почему она влюбилась в Энрике Иглесиаса

Анна Курникова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже больше 20 лет. Теннисистка давно оставила спортивную карьеру, променяв корт на дом, мужа и детей. Испанский певец во всех интервью не устает признаваться в любви своей спутнице жизни - Анна действительно редкая красавица и очень заботливая мама. У пары подрастают двойняшки Люси и Николас, а также младшая дочка Маша.

Супруги познакомились в 2001 году, когда Анну пригласили сниматься в клипе Энрике. Между ними сразу пробежала искра. Правда, после съемок они почти месяц не виделись, прежде чем решили встретиться вновь. Курникова не скрывает, что влюбилась в Иглесиаса с первого взгляда. В новом интервью она рассказала, чем ее покорил Энрике. Как оказалось, вовсе не мужественностью и красотой, как можно было подумать.

- Вас, может быть, это удивит, но у меня небольшой опыт в отношениях с мужчинами — я говорю о личных отношениях. Я была очень длительное время с Сергеем Федоровым (хоккеистом – Ред.). И сейчас вот с Энрике, мы вместе уже достаточно долго, - рассказала Анна. - Я не люблю ничего менять. Я люблю стабильность. Я люблю уверенность в отношениях. Что меня привлекло в Энрике? Он очень…

- Красивый? – подсказал Курниковой интервьюер.

- Это играет роль в первые пять минут. А потом уже абсолютно неважно! – запротестовала спортсменка. - Главное, что за этим первым впечатлением следует. Мне нравится в Энрике то, что у него очень мощный стимул — в жизни, в творчестве. Он хочет многого добиться. Он смотрит вперед, а не сидит и плюет в потолок, как некоторые. У него много идей. С ним очень интересно разговаривать. С ним не скучно. Он и меня стимулирует действовать.

Анна и Энрике познакомились в 2001 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В интервью Elle Анна также призналась, что совершенно спокойно относится к своему достатку и звездному статусу. Она не требует какого-то особого отношения к своей персоне и вполне может обходиться малым. Курникова считает, что деньги, драгоценности и одежда люксовых брендов не делает человека счастливым.

- Я ведь из России приехала, из однокомнатной квартиры и вполне способна сама о себе позаботиться! Важно — что у тебя в сердце. Важно ночью спать спокойно, а утром без отвращения смотреть на себя в зеркало. Важно уметь выстраивать с людьми нормальные отношения, - считает Курникова.

У пары подрастают двойняшки Люси и Николас, а также младшая дочка Маша. Фото: соцсети.

Родители привезли Анну в США, когда ей было 9 лет. По словам спортсменки, единственное, что ей хотелось тогда – это играть в теннис, и ради этого она была готова переехать за океан.