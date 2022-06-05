Экономим ресурсы на кухне: полезные советы

Энергоэффективность холодильника во многом зависит от того, как прибор расположен в помещении

Что можно сделать

«Энергосберегающая» готовка

- Используйте для готовки посуду по размеру: старайтесь, чтобы диаметр дна сковороды или кастрюли соответствовал размеру конфорки. На нагрев большой конфорки затрачивается больше электроэнергии, поэтому не стоит греть на ней маленькую кастрюльку.

- Доводить воду или пищу до кипения лучше при закрытой крышке — так процесс произойдёт быстрее.

- Если вы не спешите, экономичнее вместо электрического чайника использовать обычный. Кипятить воду на плите не так быстро, зато потребление электроэнергии будет заметно ниже.

- Перед тем как ставить готовое блюдо в холодильник, обязательно полностью его остудите — при комнатной температуре или на балконе. Если этого не сделать, на охлаждение горячей еды уйдет очень много энергии.

Экономим на холодильнике

- Не забывайте регулярно размораживать морозильную камеру и сам холодильник (если на приборе нет системы No Frost). Когда на стенках агрегата образуется много льда, процесс заморозки становится дольше по времени и требует большего энергопотребления.

- Энергоэффективность холодильника во многом зависит от того, как прибор расположен в помещении. Ставьте его подальше от плиты и духового шкафа, а также убедитесь, что на холодильник не попадают прямые солнечные лучи.

- Между холодильником и стеной обязательны несколько сантиметров пространства, чтобы там мог свободно циркулировать воздух. Это продлит срок службы прибора.

Фото: здоровое-питание.рф

Оптимизируем потребление воды

-Фрукты, овощи, ягоды и зелень мойте не под проточной водой, а в ёмкости. Таким образом плоды отмоются от бактерий и загрязнений. После этого будет достаточно ополоснуть их струёй воды.

- Наливайте для приготовления пищи строго необходимое количество воды. Например, чтобы сварить пару яиц или кусочек мяса, необязательно брать большую кастрюлю на несколько литров.

- Если у вас нет посудомоечной машины, лучше мыть посуду сразу после еды — или при нехватке времени замочить ее. Так остатки пищи не успеют засохнуть, а значит, на мытье потребуется меньшее количество воды.

Источник: https://здоровое-питание.рф/