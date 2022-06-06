«Экология не знает границ»: как волонтеры трех областей берега Оки чистили

Школьники лицея города Чехова уверены, волонтерство - это круче, чем гаджеты. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Можете меня поздравить - День эколога прожит не зря. Вчера моя дочь, 14-летняя Ксюша, впервые стала участницей Всероссийской акции по уборке берегов водоемов «Вода России». Дело было в Тарусе на Оке - в месте, где сходится граница Калужской, Тульской и Московской областей. Собственно, в этом триединстве и была суть самой акции.

На берегах Оки собрались экодобровольцы из каждого перечисленного региона и одновременно начали уборку. Как сказал директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды РФ, создатель акции Илья Разбаш, День эколога тем и хорош, что есть возможность собраться всем вместе и сделать доброе дело. Ведь экология – дело каждого из нас. Праздник защитников природы, День эколога, в этом году объединил множество экопроектов во Всероссийский марафон зелёных дел. К нему присоединились «Сад Памяти», «Чистый Север – чистая страна», «Молодёжка ОНФ», «Россия – страна возможностей» и многие другие программы и волонтерские коллективы. Всероссийская акция по очистке от мусора побережий «Вода России» уже провела более 300 праздничных уборок по всей стране, от Краснодарского края до Сахалина. По предварительным подсчетам, в субботниках «Воды России» на этой неделе поучаствовало 11 тысяч волонтеров. Центральное же мероприятие прошло 5 июня в Тарусе.

Директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидер акции «Вода России» Илья Разбаш доказал простую истину - начни с себя и за тобой потянутся миллионы. Фото: пресс-служба «Вода России»

- Акция «Вода России» началась в 2014 году, - рассказал журналистам заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов. – С тех пор она охватила все 85 регионов. В ней уже приняли участие 7 млн человек, которые привели в порядок более 10 тысяч водоемов. Но не это главное. Самое важное – это общение и понимание таких простых вещей, как, например, «принес мусор – забери его с собой». Мероприятия в рамках акции «Воды России» способствуют не только снижению степени воздействия деятельности человека на прилегающие к водоемам территории, но и росту экологической культуры населения. Мы поддерживаем волонтерское движение в рамках нацпроекта «Экология». Крайне важно объединять наши общие усилия, чтобы сформировать у граждан модель поведения, которая позволит сохранить природу России.

ФАНТИК К ФАНТИКУ

Сначала волонтеры Подмосковья, Калужской и Тульской областей убирались в разных точках. Например, «Калуга» и «Тула» в Тарусе, но на противоположных берегах. А «Подмосковье» чуть поодаль. По завершении работ все собрались в Тарусе, где и состоялась кульминация праздника с награждением волонтеров в честь Дня эколога.

Наставником начинающего волонтера Ксении стала амбассадор акции «Вода России»Юлия Михалкова. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Мы с Ксюшей присоединились к команде амбассадора акции «Вода России» Юлии Михалковой.

- Это на первый взгляд кажется, что здесь чисто, - сказала Юлия, - а начнешь уборку, один фантик поднимешь, второй… Так бумажка к бумажке и набрался полный пакет.

Так и получилось. Мы шли с дочкой вдоль обрывистого берега прямо у воды, вытаскивая из-под камней жестяные банки, пластиковые бутылки, окурки, салфетки. Рядом с нами мужчина с двумя сыновьями-дошкольниками доставал из воды какую-то корягу, обмотанную тряпками.

- На такие мероприятия важно приезжать с детьми, - рассказал он. – Пусть приучаются любить природу и заботиться о ней.

Позже Юлия Михалкова поделилась со мной своими наблюдениями.

- Я сегодня специально приехала в Тарусу пораньше, и меня поразило, что люди в выходной семьями шли на берег, чтобы стать участниками акции, - разоткровенничалась актриса. – Они посвятили свое свободное время заботе об окружающей среде. Это дорогого стоит.

МИНИСТРЫ ВО ГЛАВЕ

Вместе с волонтерами приводили берега в порядок и региональные министры природных ресурсов и экологии.

- Сегодняшней акцией мы показали, что экология не знает границ, - сказал министр Московской области Тихон Фирсов. - У нас активные волонтеры. Они всегда готовы прийти на помощь и людям, и природу. Сегодня мы очистили от мусора берега Оки в Серпухове. Собрали там 50 мешков. Но вообще в Подмосковье акция проходит уже три года. И за это время в ней приняли участие около 4 тысяч человек.

Министр Калужской области Владимир Жипа лично собрал мешок мусора, но при этом он уверен – могло быть и больше.

Заместитель Губернатора Калужской области Ольга Иванова и заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Ястребов. Фото: пресс-служба «Вода России»

- С годами развития акции «Вода России» народ стал сознательнее, меньше мусорят, - объяснил он. – Подобные мероприятия - лучший пример для других. В этом году, кстати, в рамках акции провели около 100 подобных субботников в Калужской области. Более 5 тысяч человек приняли участие.

Тульский руководитель Минприроды Юрий Панфилов подчеркнул, что собираться нужно чаще.

- Это уникальная возможность для каждого неравнодушного человека проявить заботу о природе и внести свой вклад в улучшение состояния водных объектов, - отметил он. - Тульская область каждый год активно участвует в акции. За прошедшие несколько лет в регионе прошли мероприятия с участием почти 18,5 тысячи человек. Очищено 192 км береговой полосы водных объектов.

Одну пластиковую бутылку кидаю в пакет, другую примечаю. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

СТАЛ ВОЛОНТЕРОМ? УЖЕ МОЛОДЕЦ!

Удивительно дело эта акция «Вода России». С одной стороны, казалось бы – все просто. Приехали волонтеры, прибрали берег. А с другой - важна не столько уборка, сколько бережное отношение к воде. И как следствие – к своему здоровью. Простой пример. Пластик, оставляемый нами на берегу, непременно со временем окажется в воде. Его микрочастицы попадут в организмы рыб, питьевую воду и принесут вред нам самим. Так есть ли смысл бросать его где попало?

- Люди, которые участвуют в нашем мероприятии, никогда не оставят за собой мусор, - заметил автор акции Илья Разбаш.

- А какой совет вы бы дали тем, кто только стал волонтером? – спрашиваю.

- Во-первых, они уже молодцы, раз присоединились к нам. А во-вторых, важно, чтобы они донесли до своих друзей и близких насколько важно беречь все то, что нас окружает.

P.S.: Дочери моей приводить в порядок берег понравилось. В закладки на телефоне она добавила сайт берегдобрыхдел.рф, чтобы отслеживать график дальнейших мероприятий и принимать в них участие.

Волонтеру Димке скоро 12 лет. И он знает простой принцип: принес мусор - забери его с собой. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 500 человек из Калужской, Московской и Тульской областей убирали берега р. Оки одновременно в трех точках. Очищено 5,5 км прибрежной территории. Всего за несколько часов участники собрали 291 мешок мусора (это более 166 кубов) с помощью технологии раздельного сбора.

Из них:

• 17 % - стекло

• 43% - пластик

• 8% - металл

• 32% - бытовой мусор

Вот так дружно ребята приводили берега в порядок. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

НА ЗАМЕТКУ

В этом году в рамках Акции проводится всероссийский конкурс волонтерских организаций «Общий сбор». Организатор акции – ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» (Минприроды России). К конкурсу приглашают присоединиться всех, кому важна тема экологии, защиты окружающей среды и сохранения чистоты водных ресурсов нашей страны. Он проводится среди коммерческих и некоммерческих организаций, участвующих в природоохранных мероприятиях или ведущих деятельность в сфере экологии. Команда волонтеров от каждой организации-участника должна составлять не менее 25 человек. Главными призами для победителей конкурса волонтеров «Воды России» станут сертификаты на обучающие курсы и годовая подписка на онлайн кинотеатр. Подробнее о Конкурсе и его условиях можно узнать на сайте сбор-волонтеров.рф.

Перед началом акции всем участникам выдали инвентарь - футболку, перчатки, пакеты. Фото: пресс-служба «Вода России»

ПРИВЕТ С ТАМАНИ

Мероприятия «Воды России», посвященные Дню эколога, стартовали 3 июня в Тамани. Организатором мероприятия выступили Минприроды России, инициатором и организатором в Тамани – компания «ОТЭКО» при поддержке администраций Таманского и Новотаманского сельских поселений. В этом году таманцы участвовали в Акции впервые. Всего волонтеры очистили от мусора 5 км берега: в посёлке Волна 2 км побережья Чёрного моря, в посёлке Веселовка – 3 км вдоль Чёрного моря и Солёного озера. В акции приняло участие более 150 человек: местные жители, эковолонтеры и сотрудники ОТЭКО. Добровольцы собрали более 370 мешков мусора.