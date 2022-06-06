Правительство России поддержит региональные программы развития промышленности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции в Доме правительства РФ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В России будут созданы индустриальные центры компетенций, работа которых будет направлена на замещение зарубежных решений в ключевых отраслях экономики, заявил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Кроме того, планируется поддержать региональные программы развития промышленности, на это выделено свыше 3 млрд рублей.

«За счет таких субсидий предприятия уменьшат свои расходы на подключение к коммунальной инфраструктуре на 80%, - отметил премьер. - А приобретая новое оборудование, получится сэкономить до половины его стоимости».

По его словам, решение позволит увеличить темпы обновления производственных мощностей в регионах, простимулирует инвестиционную активность и повысит конкурентоспособность российских предприятий.

А конечная цель, ради чего вкладываются деньги в регионы — это противостояние санкционным ограничениям в ключевых отраслях экономики.

«Поддержка промышленных производств в целом – это один из приоритетов правительства. Как простых, так и высокотехнологичных, от малых предприятий до системообразующих. Особенно в условиях внешних санкций, - отметил Мишустин. - Помощь государства должна доходить до каждого предприятия, которое в ней нуждается.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ МИШУСТИН

Про сельское хозяйство

«Выделим из бюджета более 900 млн рублей на применение цифровых технологий в сельском хозяйстве, - пообещал премьер. - Это нужно, чтобы сделать данные Минсельхоза доступными в реальном времени всем заинтересованным гражданам, предприятиям и ведомствам».

Про автомобильные дороги

Правительство дополнительно направит свыше 8,3 млрд руб. на строительство дорог в Мордовии, Татарстане, Астраханской, Калининградской, Ленинградской и Пензенской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Про онлайн-голосование

В прошлом году начала действовать единая федеральная платформа для онлайн-голосования. По словам премьера, платформа хорошо себя зарекомендовала, граждане активно принимают участие в ее работе. С ее помощью жители высказывают свое мнение, какие парки, набережные, скверы и другие общественные территории должны быть благоустроены в первую очередь.

В этом году на обсуждение общественности было предложено почти 5 тыс. объектов. Мнение о них смогли высказать более 10,5 млн человек. Это на 11% больше, чем в прошлом году.

«Такой настрой мы поддерживаем, - отметил Мишустин. - На местах виднее, где лучше расположить детскую или спортивную площадку, другие объекты. Мы рассчитываем, что интерес граждан к участию в решении вопросов развития городской среды будет расти».