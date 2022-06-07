Россияне рассказали, чего не достает действующей системе образования

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После выхода России из Болонского процесса в стране кардинально изменится система образования. Об этом сообщили в Минобрнауки. При этом в ведомстве добавили, что возврата к советским стандартам не будет, в России создадут совершенно новую образовательную систему. В связи с этим сайт KP.RU решил узнать, какие изменения в образовательном процессе хотели бы видеть сами россияне. У респондентов была возможность выбора нескольких вариантов ответа.

Оказалось, что в первую очередь россияне считают нужным сделать высшее образование бесплатным абсолютно для всех, а также вернуть систему распределения после вузов. За эти варианты проголосовали по 37% участников опроса.

«Распределение нужно вернуть обязательно, чтобы дети не носились в поисках работы ни то, что по специальности, а хоть какой-нибудь. За каждым должно быть закреплено место после окончания вуза», - считает участница исследования.

«Распределение после вуза - самое главное. Это ненормально, когда юноши или девушки, получив диплом, вынуждены работать в кофейнях или официантами, так как по специальности их не берут из-за отсутствия опыта», - соглашается другая.

Еще 34% опрошенных считают, что в России необходимо отменить ЕГЭ. Участники опроса уверены, что в нынешней системе детей не учат думать и рассуждать, а только заставляют заучивать ряд правил, чтобы сдать стандартные тесты.

«Главное, чтобы у детей были знания, а не погоня за баллами как это есть сейчас. Это самое важно», - полагает один из респондентов.

27% россиян хотели бы вернуть советскую систему образования. Эта категория опрошенных не понимает, зачем придумывать что-то новое, когда есть проверенные годами стандарты.

«Мне кажется, что нужно нам лучше обратиться к прошлому и посмотреть на советскую систему образования!», - говорит участник опроса.

«Необходимо вернуть советское образование, где учили созидать и создавать, но также и взять самое лучшее из болонской системы», - рассуждает другой.

26% предлагают вернуть вместо системы тестирования обычные контрольные и сочинения, которые развивают память, стимулируют образное мышление и помогают не только выучить правила, но и научиться их применять.

22% россиян считают нужным в новой системе образования сделать упор на современные технологии. Это поможет детям уже со школьной скамьи подготовиться к реалиям взрослого мира, и в будущем легче найти высокооплачиваемую работу.

21% опрошенных поддерживают идею ввести в школах и вузах больше практических занятий и семинаров, чтобы дети могли лучше понимать, какая деятельность им интереснее. А еще 20% предложили создать новые направления обучения для недавно появившихся профессий.

4% респондентов предложили отменить домашние задания, а 1% признались, что затрудняются ответить.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 13,4 тысячи человек.