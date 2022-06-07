Зной и грозы, как в Таиланде: Тропическая жара идет в Москву

Май и начало июня в Москве выдались какой-то издёвкой на глобальное потепление. Но совсем скоро погода изменится, предупреждают синоптики Гидрометцентра России. Вместо холодных аномалий в столицу придут жаркие. Фото: Иван МАКЕЕВ

Май и начало июня в Москве выдались какой-то издёвкой на глобальное потепление. Но совсем скоро погода изменится, предупреждают синоптики Гидрометцентра России. Вместо холодных аномалий в столицу придут жаркие.

В четверг и пятницу, 9 - 10 июня, солнце раскалит воздух до +28 градусов. Ночью тоже очень тепло, около +15 градусов. Не сказать чтоб нестерпимый зной, конечно. Бывало и столице и за +35. Но для первой декады июня это настоящая аномалия, среднесуточная температура воздуха на 2 - 3 градуса выше климатической нормы. Лето опережает график на месяц - по идее, такая погода характерна для июля.

В субботу, воскресенье и понедельник, 11 - 13 июня (все три дня будут выходными), будет лишь немного прохладнее, +25…+27 градусов.

Но не только благодаря жаре москвичи на этой неделе почувствуют себя словно в тропиках. В пятницу и субботу метеорологи центра «Фобос» обещают короткие грозовые ливни. Знойно, влажно, потоки воды с неба - это ж Таиланд в сезон дождей, а не средняя полоса России!

Впрочем, купальный сезон на даче или на подмосковных водохранилищах открывать ещё рано. До +18…+20 градусов вода прогреется лишь к концу июня.