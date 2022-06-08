Единые дни голосования 2022: Россию ждет жаркий сентябрь

Единые дни голосования приходятся на 9–11 сентября этого года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» Экспертный институт социальных исследований провел круглый стол на тему: «Единые дни голосования 2022: на старте избирательной кампании»;.

В нем приняли участие исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова и президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, директор Центра политического анализа Павел Данилини директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский, политолог Анна Федорова и руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Вел обсуждение управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты России Фирдус Алиев.

Единые дни голосования приходятся на 9–11 сентября этого года. В стране пройдут 43 избирательные кампании в 34-х регионах. Выбирать будут губернаторов и депутатов региональных и местных парламентов.

«Единороссы» провели предварительное голосование среди двух миллионов человек. По данным секретаря ЕР Андрея Турчака, все губернаторы на сентябрьских выборах будут либо выдвинуты, либо поддержаны «Единой Россией».

КПРФ также сформировали состав кандидатов для губернаторской гонки.

Лидер эсеров Сергей Миронов предлагал перенести ЕДГ на 2023-й год в связи со спецоперацией на Украине.

ЛДПР недавно избрала нового лидера и знаковых заявлений о предстоящих выборах еще не делала.

«Новые люди» провели свой съезд, объявив целевую подготовку к муниципальным выборам.

Ведущие российские эксперты в области внутренней политики обсудили грядущую избирательную кампанию.

Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

ДАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОВЕСТКИ

Алексей Чеснаков говорил о конкуренции смысловых нагрузок и о том, с чем партии подошли к данной компании:

- Важно начинать разговор на старте политического сезона с учетом чрезвычайных обстоятельств начала года. ЕДГ — он определяет температуру системы и готовность политических игроков свои силы и возможности проявить.Федеральный и региональный уровень — это разные вещи. Надо понимать содержание повестки, которые определяют федеральные внешнеполитические события. И насколько игроки готовы к тому, чтобы эти события использовать так, чтобы понравиться избирателю.

Федеральные рейтинги учитывать необходимо, хотя экстраполяция не прямая. Обратил бы внимание на рейтинги ФОМа. «Единая Россия» безусловный лидер, и не только у ФОМа. Рейтинг ЕР вслед за рейтингом президента резко вырос после начала спецоперации. Сейчас он на уровне 41%. Год назад рейтинг ЕР был меньше на 10%. У КПРФ было 11% - сейчас 10%, так же, как и у ЛДПР. Сильное снижение у эсеров — до 3%. То есть тенденции — сильная прибавка рейтинга ЕР и проседание справедливороссов. Но относится к ним как к очень показательным параметрам пока я бы не стал. Важно что сейчас ЕР набирает больше ,чем все остальные партии вместе взятые. На какие темы обращают внимание люди? Темы связанные со спецоперация и гуманитарной ситуацией на Донбассе - они, как правило, набирают более 50% в рейтинге интересов. Более 40 известных единоросов направлены на решение вопросов республик— и в том числе там на месте работают. Люди это отмечают.

А вот КПРФ и ЛДПР в этой повестке себя не нашли. Эсеры и Новые люди пока не готовы предложить избирателем содержательные смысловые акценты. Но не уверен, что можно будет другими темами отвлечь избирателя. И мы в первый раз сталкиваемся с таким высоким давлением внешнеполитической повестки на повестку внутреннюю.

У ВРИО МАЛО ВРЕМЕНИ

Анна Федорова рассмотрела нюансах губернаторских компаний на примере двух регионов:

- Губернаторские выборы активно обсуждались у политологов с точки зрения того, отменят их или нет, но широкого обсуждения у обычных людей эта тема не имела. Какие факторы видим: срок компании короче, чем обычно. Это важно для новых врио губернаторов. Им за 3.5 месяца надо доказать многое: решать текущие вопросы и выстривать образ внятный. У людей есть определенный тревожный фон связанный с санкционным давлением западных стран.

Приведу два разный кейса. Первый - Марий Эл. Это непростой субъект РФ где был назначен новый врио — Юрий Зайцев, бывший премьер Калмыкии. Там высокий рейтинг КПРФ. Для исполняющего обязанности главы республики важен вопрос внутриэлитных раскладов. Не менее важен вопрос построение адекватного, яркого образа. Ему предстоит успеть объяснить жителям, что он за человек, что у него за стратегия, и почему люди должны ему поверить. Зайцев задачи начал решать. Он встречается с местным активом в районах, пытаясь вникнуть в региональную проблематику. Активно реагирует на то, что происходит в регионе. Важна тема информационной открытости при принятии решений, личной реакции через телеграм-каналы, через планерки.

Второй регион — Нижегородская область. И тут каждый раз возникают вопросы к губернатору, идущему на второй срок. Андрей Никитин заложил внятную стратегию развития. Там удалось поправить ситуацию с дорогами и с образованием. И губернатор этим гордиться — эти результаты можно и важно предъявить. Тут фактически референдный тип голосования: нравится ли нижегородцам, что сделал губернатор за предыдущий свой срок.

Но сюрпризы возможны.

НЕОДНОЗНАЧНЫЕ РЕГИОНЫ

Павел Данилин поведал о том, какие субъекты РФ попали в фокус его внимания:

- Остановлюсь на двух регионах где не все однозначно.

Ярославская область оказалась уникальной по результату — на выборах в Госдуму всего 29.7% за ЕР и 22.7% за коммунистов, 19% у эсеров, 8% у «Новых людей». Два одномандатника прошли в Госдуму не от Единой России. Это сигнал — в регионе есть серьезный запрос на перемены. Дмитрия Миронова там сменил врио Михаил Евраев, ему такой запрос надо учитывать.

Томская область имеет достаточно высокий уровень оппозиционности много молодых людей, И результат на выборах тоже у партии власти низок— 32.7% у ЕР, это минус 17% от среднего результата по стране. Кандидат от ЛДПР победил местного единоросса в одномандатном округе. Решение по Томской области было принято - и 10 мая вместо губернатора Сергея Жвачкина был назначен врио Владимир Мазур.

Кстати, в ходе текущей компании заявку на электронное голосование подали 7 регионов, в том числе Ярославская и Томская.

7 июня в Ярославской области уже стартовала компания. Михаил Евраеву придется учитывать, что там очень сильная ячейка эсеров, она сильно противодействовала бывшему губернатору. И там была очень сильная ячейка у КПРФ. Оптимально для них было бы объединится, но коммунистами вряд лина это пойдут. Евраев не имеет сильной поддержки у партии власти - его было на встрече с Дмитрием Медведевым.

Это будут не самые простые выборы. Но у кандидатов от президента скорее всего, шансы на победу выше.

НА УРАЛЕ СВОЙ ПАТРИОТИЗМ

Евгений Минченко дал свою оценку фона начала избирательной компании, сделав акцент на трех регионах:

- В ряде регионов есть ожидаемые фавориты от оппозиционных партий, но вероятен внутриэлитный размен

В Свердловской области Евгений Кувайшев идет на третий срок. Он имел проблемы с восприятием его как часть местного ландшафта. А это сверхпатриотичный регион. Там федеральные партии не котируются. У уральских собственная гордость. У местных есть претензия к стилю руководителя: он должен быть ярким. После Росселя приходили недостаточно харизматичные по сравнению с ним губернаторы. И Владмир Соловьев сделал большой подарок Кувайгшеву вступеив с ним в пикировку. Эта перепалкак сделала Кувайшева частью местного ландшафта. На этом фоне идет быстрая марганализация местных харизматиков вроде Евгений Розймана. А Ельцин-центр не воспринимается уральцами как центр либерализма — это объект их гордости . Хотя это больше истории для элит, чем для населения.

Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты России Фирдус Алиев. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Губернатор-варяг и в другом регионе, в Удмуртии. Где тоже развита региональная идентичность, связанная во многом с ВПК. Было несовпадения стильного губернатора Александра Бречалова и глубинного народа. Бречалов если сможет найти состыковку своего образа с новыми возможностями региона ,в частности ВПК — его шансы высоки.

В Кировской области регулярно происходят скандалы, там мощные силовые структурами, там немалое количество игроков. Наблюдая, как зашел в регион Александр Соколов, отмечаю лучшие качества губернаторов новой волны: открытость, эмпатия, быстрое приземление в регион. Он интеллигентно ввел в культурню жизнь региона свою жену Юлию. И контакт не столько с элитами, сколько с населением — сегодня это сильная сторона Соколова. Он первым завел телеграм-канал из свеженазначенных врио. И для него будет вызовом компания в муниципалитет столице региона, Кирове.

ОТ КАРЕЛИИ ДО БУРЯТИИ

Виктор Потуремский оценил ситуацию в трех далеких друг от друга и, казалось бы, непохожих субъектах РФ:

- С точки зрения программ это будет не вопрос про поддержку СВО или не поддержку - это будет вопрос про региональную экономическую тематику. А через эти темы спецоперация будет влиять на повестку.

Давно прогнозировалась отставка во Владимирской области Владимира Сипгяина и приход Александра Авдеева . Это правильное решение с точки зрения интересов жителей. Сипягин не состоялся как губернаторов — в оценке и жителей и экспертного сообщества. Ну, а Авдеев — тоже выпускник школы губернаторов. И ему уже есть что показать. Он меняет восприятие региональной власти вообще. Ему предстоит восстановить доверие к исполнительной власти. Проявляя лидерские качества.

Конкуренция будет не по партийному признаку, а по уровню программ и компетентности кандидатов в регионе. Прежняя поддержка ЛДПР померкла, а коммунисты пока не успевают перегруппироваться.

В Республика Карелия, на второй срок идет Артур Парфенчиков. Он пришел с министерской должности. Ему удается разыграть карту «возвращение на малую родину». Есть инфраструктурные успехи и неожиданные успехи в агронаправлении. Там была большая «яблочная» история — но сейчас совместное выступление оппозиции против Парфенчикова маловероятно. У Карелии сейчас будет самая протяженная граница со страной-членом НАТО — и геополитическое значение региона возрастает. Эта тема в выборной компании будет разыграна.

Бурятия неожиданно имеет общие черты с Карелией — она тоже завязано на СВО. И тоже становится важным регионом для внешнеполитических связей России. Выдвижение Алексея Цыденова на второй срок ожидаемо. Он считается одним из самых эффективных руководителей республики за последние несколько десятков лет. Президент поручил ему разораться с аварийным жильем и с безработицей, Это и станет двумя основными темами кампании.