Марафон «Достучаться до сердец. Шефы рядом» продолжается в Москве

Только в мае столичный банк крови пополнился как минимум на 200 литров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве продолжается донорский марафон "Достучаться до сердец. Шефы рядом". Банк крови успешно пополняется, и только в мае 2022 года донорами стали свыше 400 человек. Это студенты и сотрудники множества столичных вузов, включая МИИТ, академию Гнесиных, МИФИ, МГУ, и другие добровольцы.

Также в рамках VII марафона прошла рабочая суббота для повторных доноров НМИЦ гематологии Минздрава России, которые пополняют еще и Федеральный регистр неродственных доноров костного мозга. Всего же в мероприятиях в мае приняли участие более 600 человек. Банк крови на территории Москвы пополнен на 200 литров.

- Мы с удовольствием предоставляем информационные и методические ресурсы для организаторов донорского движения, чтобы их акции проходили результативно, грамотно и интересно для доноров. Помимо этого, волонтеров и доноров мотивирует и сувенирная продукция с донорской символикой, она также участвует в розыгрышах, - рассказывает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель председателя Координационного совета по донорству крови при ОПРФ.

В июне марафон продолжится. Помимо этого, ожидается много других донорских мероприятий, поскольку 14 июня будет отмечаться Всемирный день донора крови.

Как стать участником VII Московского донорского марафона «Достучаться до сердец. Шефы рядом» — в инфографике НФРЗ.