Топ-5 опасных мифов о лесных пожарах

Ежегодно в России сгорает около 100 тысяч гектаров леса. Фото: Евгений СОФРОНЕВ/ТАСС

Ежегодно в России сгорает около 100 тысяч гектаров леса. Это как раз не миф, а правда, причем горькая. Вот представьте: сгорел один маленький частный дом в деревне. Беда? Еще какая! А если гектар леса? Беда в десятой степени и даже больше. Ведь жертвами огня становятся не только деревья, но и все живое – птицы, животные, насекомые.

Львиная доля пожаров – 90 процентов – происходит из-за пресловутого человеческого фактора: халатности и хамского отношения к природе. Но как бы то ни было, сократить число пожаров и сгораемые лесные площади реально, если успевать тушить огонь в первый день возгорания. Для этого нужны специалисты, техника. В 2022 году по поручению Президента России Владимира Путина бюджет, выделяемый на охрану лесов от пожаров, увеличен в 2,4 раза. У этих инвестиций есть четкая цель, обозначенная в национальном проекте «Экология»: снизить ущерб от огненной стихии в три раза уже к 2024 году. Но какой бы продуктивной ни была федеральная программа, реализовать ее будет сложно, если мы сами не поменяем свое отношение к лесному богатству страны. И не осознаем, что наша небрежность или осознанное пренебрежение правилами пожарной безопасности могут стоить жизни не только животным, деревьям, но и людям, лишить чистого воздуха и здоровой экологической обстановки наших детей.

Эксперты отмечают: решению проблемы лесных пожаров сильно мешают мифы, укоренившиеся в сознании многих россиян. Чем они опасны и есть ли в них хоть толика правды? Попробуем разобраться вместе.

Миф 1. Выжигание травы полезно: оно убивает вредителей и помогает лесу

Пожар - это колоссальная беда. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Правда: при поджогах сухой травы гибнут почки и семена растений, полезные микроорганизмы и мелкие животные.

- Пожар – это колоссальная беда, - говорит заместитель декана Лесного факультета Мытищинского филиала МВТУ им. Баумана Владимир Липаткин. - Мы теряем огромное количество животного мира, нарушается биобаланс окружающей среды. Это приводит к уменьшению биоразнообразия. К безвозвратному изгнанию животных из привычных мест обитания и даже к утрате отдельных видов популяций. К тому же, даже после небольшого пожара природе для восстановления потребуются долгие годы.

Руководитель лесопожарной программы Общества добровольных лесных пожарных Григорий Куксин рассказал, что поджоги травы часто становятся причинами и природных, и лесных пожаров.

- Ветер быстро разгоняет огонь по открытым пространствам, леса оказываются под угрозой, - объяснил Григорий. - Так же как дачные поселки и жилые дома в селах и деревнях. Поджоги бывают разными. Это выжигание травы на сельхозземлях, вдоль лесной полосы, обочин дорог или банальное сжигание травы на своем участке. При этом лжетрадиции настолько сильны, что люди жгут траву, потому что «так всегда в семье делали. А зачем, для чего? Не знаю».

Миф 2. Лес поджигают, чтобы по низкой цене приобрести права на заготовку древесины

Затраты на заготовку погорелого леса с учетом логистики экономически не выгодны. Фото: Александр РЮМИН/ТАСС

Правда: стихийные бедствия, произошедшие на лесном участке, не влияют на стоимость его аренды. Затраты на заготовку погорелого леса с учетом логистики экономически не выгодны.

Сложно представить, что кому-то позарез нужен именно погорелый лес. Что с ним потом делать? Дом строить? Мебель делать? Так от древесины будет долгие годы исходить запах гари. На дрова – невыгодно. Очевидно, что лучше купить кузов добротных полешек, чем горельники.

К тому же лесозаготовители, даже недобросовестные, прежде всего заинтересованы в рубке здорового леса с последующей его реализацией не только по более высокой цене, чем цена леса, поврежденного пожаром, но с целью производства продукции с большей добавленной стоимостью.

Как-то разговорилась в поезде с владельцем лесопилки в Приобье. Помню, как он рассказывал, что лесные пожары ставят под удар всю отрасль. Особенно если горят лесозаготовительные участки.

- Если по весне дело, то почти всегда человек виноват, - рассказывал мой собеседник. - Один раз такой случай был: мы ждали лес с конкретного участка. Договор заключили, деньги перечислили. Назавтра привезти должны были. Но ночью сторож пьяненький покурил и затушил окурок о землю. Ему показалось, что хорошо затушил. А кругом же опилки, стало тлеть потихоньку. Ветер к утру подул. Всё, нет ни леса, ни вагончика того. Сторож чудом спасся. Потом судили его.

Чем опасно это заблуждение? Тем, что, обвиняя в пожарах каких-то мифических персонажей с мифическими целями, мы снимаем ответственность с себя, не верим, что поджигателями леса можем оказаться мы сами. А ведь это не так...

Миф 3. Лесные пожары часто устраивают, чтобы скрыть незаконные рубки

Территории, которые может охватить пожар, контролируют с воздуха летчики-наблюдатели. Фото: Иван МАКЕЕВ

Правда: чаще всего пожары возникают из-за беспечного обращения с огнем, в том числе при сжигании порубочных остатков и переходе огня с горящих полей.

Признаться, я и сама до недавнего времени была сторонницей этого мифа, считая, что по весне черные лесорубы выжигают свои нелегальные участки, чтобы скрыть следы незаконных рубок. Родом я из Иркутской области, где проблема лесных пожаров всегда была актуальной и сей миф в народе популярен. Потому как самый простой способ покрыть воровство леса – это поджог.

Полагаю, что иногда такие способы сокрытия и правда могут применяться лесными ворами. Но не бессмысленная ли это игра в прятки?

- Слушайте, нет дыма без огня, - объясняет мне Григорий Куксин. - Дым в любом случае заметят. Особенно при нынешних средствах слежения за лесным фондом в пожароопасные периоды.

Действительно, территории, которые может охватить пожар, контролируют с воздуха летчики-наблюдатели. Плюс сейчас для лесных хозяйств закуплены сотни беспилотников, которые тоже мониторят ситуацию с воздуха. Какой черный лесоруб захочет, чтобы его моментально заметили? Ведь после тушения пожара начнется расследование его причин. А так и до суда недалеко.

К тому же пожаром невозможно скрыть следы рубки. По словам специалистов, пни спиленных деревьев почти никогда не выгорают дотла. Да и если рассуждать логически – проще вырубить лес и сразу смыться с этого участка, пока не поймали.

Миф 4. Где прошел лесной пожар, там сгорели все деревья

Леса горят, природа страдает. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Правда: Некоторые рьяные экологи пугают россиян. Мол, из-за лесных пожаров страна может в ближайшие десятилетия лишиться таежных угодий. Никто не отрицает очевидного – леса горят, природа страдает. Но важно понимать, что площадь, пройденная огнем, не равняется площади погибших лесов. Низовой пожар не наносит ущерба высоким деревьям, при таком пожаре выгорает лесная подстилка. Деревья в основном губят верховые пожары, которые возникают гораздо реже низовых. Но при этом без низового пожара верхового не бывает.

- Огонь переходит на верхушки деревьев или от резкого порыва ветра, - говорит десантник-пожарный Василий Гаврилов.

По оценке экспертов, три четверти деревьев сгоревшего таежного участка при низовом пожаре остаются практически невредимыми. Но это, конечно, не повод считать лесные пожары «безвредными».

Миф 5. Лесные пожары тушат только с воздуха

Без взаимодействия авиации и наземных служб достигнуть положительного результата в борьбе с огнем проблематично. Фото: Егор АЛЕЕВ/ТАСС

Правда: Лесной пожар со стопроцентной вероятностью можно потушить только с использованием лесопожарных команд, работающих на земле. Но без взаимодействия авиации и наземных служб достигнуть положительного результата в борьбе с огнем проблематично. Авиация подключается для доставки людей, специального оборудования, емкостей с водой к кромке лесного пожара, также в ее силах – снижение интенсивности горения и непосредственное тушение пламени.

Есть несколько способов воздушной битвы с лесными пожарами:

- искусственное вызывание осадков. Для этого самолет-зондировщик (в настоящее время ФБУ «Авиалесоохрана» применяется Ан-26 «Циклон») сначала ищет необходимую облачность над крупными пожарами. А после летчики-наблюдатели выстреливают в нее пиропатроны, начиненные специальным составом с йодистым серебром так, чтобы к лесному пожару облако подошло с максимальной влажностью. Перед началом работ обязателен анализ лесопожарной обстановки и аэросиноптической информации;

- с использованием вертолетов Ми-8 различных модификаций и МИ-26. Вертолет МИ-8-МТВ может взять до пяти тонн воды, МИ-26 – до 15 тонн. Модифицированные Ми-8 собирают в Казани и Улан-Удэ. Они способны работать в любых климатических условиях при температурах от минус 50 до плюс 50. Данные машины оснащены дополнительными баками и могут покрывать расстояние в 1000 километров.

Начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Кривошеев отмечает, что модифицированные вертолеты МИ-8 МТВ-1 способны выполнять широкий спектр задач – доставлять к месту тушения команды не только парашютистов и десантников-пожарных, но и емкости с водой и противопожарные грузы весом до пяти тонн.

К слову, по поручению Президента России для охраны от пожаров Байкальской природной территории, труднодоступных и удаленных лесных районов Сибири и Дальнего Востока «Авиалесоохрана» создала межрегиональный лесопожарный центр. Его «воздушный парк» будет включать 6 новых вертолетов Ми-8 МТВ-1;

- для поддержки работы лесопожарных команд при наличии ряда технических условий применяются самолеты-танкеры: Ил -76 (до 40 тонн воды), БЕ – 200 (до 12 тонн воды). Работа самолетов-танкеров при тушении лесных пожаров подчинена циклу «заправка водой-подлет в район пожара – сброс воды-заправка водой». И чем короче такой цикл, тем выше эффективность тушения.

С помощью таких «большегрузов» лесные пожарные успешно тушат не только огонь на лесных площадях, но и вместе с наземными службами отстаивают деревни, поселки, дачные участки.

ВНИМАНИЕ! ОБНАРУЖИВ ПОЖАР В ПОЛЕ, У НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ЗВОНИТЕ: 112 ОБНАРУЖИВ ПОЖАР В ЛЕСУ, ЗВОНИТЕ: 8 800 100 94 00