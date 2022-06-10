Дарья Донцова три с половиной часа раздавала автографы на «Красной площади»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Как обычно, шатры с книгами заняли большую часть той самой Красной площади, которая дала название фестивалю. За четыре дня, с 3 по 6 июня, его посетили почти 200 тысяч гостей. Свои книги представили более 400 издательств со всей страны: 60 регионов от Тюмени до Крыма. Читатели пополнили свои домашние библиотеки более чем на 200 тысячи книг – практически никто не ушел без книги, каждый нашел свою.

Москвичи смогли встретиться с самыми популярными писателями страны: Дарьей Донцовой (она провела самую долгую автограф-сессию, длившуюся три с половиной часа) и Романом Сенчиным, Александрой Марининой и Захаром Прилепиным, Сергеем Лукьяненко и Юрием Поляковым, Анной и Сергеем Литвиновыми и Владимиром Вишневским. На фестивале выступили звезда Comedy Club Павел Воля (он дебютировал в качестве писателя, представив роман «Петтерсы. Дети океанов»), легенда «Что? Где? Когда?» Александр Друзь (он плотно занимается историей Петербурга и прочел лекцию «Пётр I и город Святого Петра»), президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, рассказавший о новой книге «Стресс рождает чемпионов», певица Любовь Казарновская, литературовед и журналист Павел Басинский, театральный режиссер Марк Розовский, телеведущий Сергей Брилев, публицист и фотограф Юрий Рост…

На площадке «Детская и учебная литература» были названы имена 50 финалистов четвертого сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!» Все авторы очень юны, учатся в 8-11 классах. Но их произведения оценивало серьезное взрослое жюри, в которое входили писатели Сергей Лукьяненко, Майя Кучерская, Ольга Славникова, Дмитрий Воденников, Марина Степнова, Нина Дашевская. Степнова заметила: «Время от времени я себя щипала и говорила: «Нет, молодой человек, подросток, просто не может написать такой текст!» Была в настоящем читательском восхищении. Некоторые ребята прямо сверходаренные! Я выписываю себе в книжечку такие имена, потом буду покупать их книги». Все финалисты встретятся в Москве в сентябре - на Московской международной книжной ярмарке будут названы имена победителей.

Отметили сразу несколько юбилеев. Например, 85-летие Эдуарда Успенского (в творческой встрече приняли участие те, кто его хорошо знал и много с ним работал: поэт и писатель Андрей Усачев, актер, режиссер Александр Левенбук, издатель Ольга Муравьева и композитор Григорий Гладков. Или 140-летие Корнея Чуковского (писателю были посвящены сразу несколько мероприятий, в том числе открытое интервью с его правнуком Дмитрием Чуковским - журналистом и сопредседателем премии имени своего знаменитого прадеда). Состоялась презентация первых десяти томов полного собрания сочинений философа Александра Зиновьева (в октябре отмечается столетие со дня его рождения).

На фестивале были представлены и книги Издательского дома «Комсомольская правда». Целую толпу народа собрала презентация роскошного издания «Тайные войны СССР». Войны, в которых негласно участвовал Советский Союз, шли в Китае с 1920-х по 1936-й, а потом с 1946-го по 1950-й. В Корее с 1950-го по 1953-й. В Индокитае (Лаос, Вьетнам, Камбоджа) - с середины сороковых по середину семидесятых. На Ближнем Востоке (Израиль, Египет, Ливан, Сирия). В Африке (Алжир, Ангола, Мозамбик, Эфиопия…) Во все эти страны направлялись специалисты и военная помощь. И обо всем этом основная часть населения СССР имела лишь самое приблизительное представление. Только сейчас в книге опубликованы около 500 подлинных документов, еще недавно имевших гриф секретности, и множество свидетельств участников тайных войн. Книгу представлял ее автор Владимир Долматов и редактор спецпроектов Радио КП Иван Панкин.

Владимир Долматов и редактор спецпроектов Радио КП Иван Панкин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время работы книжного фестиваля шел круглосуточный онлайн-марафон с 6 миллионами просмотров, организованный партнером трансляции – социальной сетью ВКонтакте. Этот марафон собрал лучшие события со всех площадок фестиваля. Трансляцию смотрела вся страна, от Владивостока до Калининграда. Между прочим, десятки самых интересных и популярных видео можно посмотреть и сейчас, перейдя по этой ссылке