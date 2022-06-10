Как это по-русски

Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов

Маятник русской истории, когда-то качнувшись вперед, теперь несется назад, сметая все на своем пути. Только успевай пригибать голову…

Хотя зрелище интересное

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в Telegram: «В Государственной думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен».

Ранее о подготовке законопроекта, предусматривающего ужесточение норм использования англицизмов в рекламе, сообщила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская. По ее словам, на центральных улицах Москвы в среднем на 30–50% больше вывесок на английском языке или набранных латиницей, чем вывесок на русском,

Я не знаю – доберутся ли патриоты до школьных классов, где до сих безнаказанно преподают английский язык, но кольцо славянофилов неумолимо сжимается. Вот и депутаты от ЛДПР грозят законопроектом, которые заставит население говорить на чистом русском, без использования вражеских и недружественных слов...

Понимаю, что среди наших читателей, найдутся достаточно сторонников уничтожить, содрать, убрать вон с глаз назойливое «Сoca Cola», «Panasonic», соскоблить с карт метро или городских указателей английское дублирование, только облегчающее жизнь шпионам…

Но вот не зря я начал с маятника истории. Это же уже было. Каждый раз, когда Россия и Запад, скажем так, ссорились, наши властители немного по-детски швыряя во врага, все что подворачивалось под руку, обязательно доходили до языка русского. Благо, консерваторы всегда лелеяли надежды отправить его во время истинно русское, первобытное – в век эдак 15-ый,

Министр народного просвещения Александр Шишков в 1803 году издал, например, нашумевший труд под названием «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка». Он предлагал заменить чужеземное слово «галоши» «мокроступами», «анатомию» - «трупоразъятием», «геометрию» - «землемерием», «бильярд» - «шарокатом», «бульвар» - «топталищем».

Обострение лексических идей случилось и с поздним Сталиным, когда в начале 50-х, разгорелась борьба с «низкопоклонством перед Западом». Именно тогда «шофер» стал «водителем», «голкипер» - «вратарем», «аплодисменты» – «рукоплесканиями». «Меню» превратилось, извините, в «разблюдовку», а «официантка» - в «блюдоноску».

Интересно, что и писатель Александр Солженицын пытался спасти язык русский, и составил «Русский словарь языкового расширения». В нем можно найти такие слова, как, «брякотун», «взабыль», «вредослов», «дерзословить», «заимчивый», «можнехонько», «мокрозимье».

Но вот что забавно. Ни одну из попыток его спасти, русский язык так и не заметил. Шумная кампания стихала, иностранные слова возвращались, занимая свое привычное место. А все потому что язык так и развивается, впитывая – сначала вроде бы чужое, а глядишь – уже свое. По оценке филологов, иностранные слова – составляют не менее половины русского. Да-да. Или вы думаете, что сарай, кафтан, хлеб – это по-русски?

Хотя, подождите. Есть слово, которое необходимо из языка торжественно изъять со всей нашей суровостью. Это английское слово «футбол». Назовем-ка его лучше «ного-мяч».

Это будет и патриотично и справедливо. И, наконец, никакой путаницы.

А то во всем мире играют в футбол, а у нас, что не делай, как не учи «пинателей» - получается наш, сермяжный, суверенный «ного-мяч».

Который отныне будет звучать гордо.