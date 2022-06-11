Герои спецоперации «Z»: старший сержант Донгак удержал переправу и спас раненого командира

«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость и напористость мы ставим в пример остальным.

«Сам погибай, а товарища выручай», - напоминал своим воинам генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. «Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте», - советовал легендарный русский полководец.

ЗАСТАВИЛ ОТСТУПИТЬ ВРАЖЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Старший лейтенант Иванкин Владимир

Старший лейтенант Иванкин Владимир. Фото: Минобороны РФ

«Перед батальонной тактической группой в составе которой действовал расчет старшего лейтенанта Иванкина была поставлена задача – закрепиться в заданном районе и организовать оборону. На основании полученных разведданных было обнаружено, что националисты, желая вернуть утраченные позиции выдвинулись для возведения переправы через водоем для последующей атаки позиций Российских подразделений. Оценив ситуацию, Владимир оперативно разместил расчет на позициях, после чего нанес прицельный сосредоточенный удар по подразделению националистов, выдвинувшихся для возведения переправы. Благодаря профессионализму старшего лейтенанта Иванкина и слаженным действиям его подчиненных было уничтожено большое количество живой силы и военной техники противника. Враг понесший существенный урон, оставил попытки вернуть район под свой контроль и отступил».

ЛИКВИДИРОВАЛ ДИВЕРСИОННУЮ ГРУППУ НАЦИОНАЛИСТОВ

Рядовой Кулябин Валерий

Рядовой Кулябин Валерий. Фото: Минобороны РФ

«Группа военнослужащих в состав которой входил рядовой Валерий Кулябин выполняла задачи по обеспечению безопасности передвижения российских войск. Продвигаясь по маршруту следования колонны, рядовой Валерий Кулябин обнаружил группу из числа украинских националистов численностью до 20 человек, вооруженных стрелковым оружием, а также ПТУР и гранатометом, о чем немедленно доложил командиру группы. Несмотря на численное превосходство противника российские военнослужащие приняли решение дать бой врагу. Валерий, заняв выгодную позицию, прицельным огнем уничтожил до 5 националистов, включая гранатометчика. Благодаря смелым и решительным действиям рядового Кулябина готовящаяся боевиками засада была сорвана».

УДЕРЖАЛ ПЕРЕПРАВУ И СПАС РАНЕНОГО КОМАНДИРА

Старший сержант Мерген Донгак

Старший сержант Мерген Донгак. Фото: Минобороны РФ

«Подразделению, в состав которого входило отделение старшего сержанта Донгака была поставлена задача - удерживать под контролем переправу для обеспечения оперативного продвижения Российских войск вглубь территорий, подконтрольных украинским националистам. Противник, пытаясь сорвать наступление, бросил большие силы на овладение переправой. Подразделение сержанта Донгака вступило в бой с превосходящими силами противника. В ходе боестолкновения был тяжело ранен командир взвода, после чего старший сержант Мерген Донгак оказал помощь и вынес из под огня командира взвода в безопасное место и принял командование на себя. Взводу под командованием старшего сержанта Мергена Донгака удалось успешно отбить атаки превосходящих сил противника. По итогам боя было уничтожено до 15 националистов, а также два кочующих пикапа с минометами. Оставшиеся в живых боевики обратились в бегство. После боя Мерген обеспечил эвакуацию командира взвода в медицинский отряд специального назначения, чем спас ему жизнь».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В преддверии праздника Дня России в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий – Центральном военном клиническом госпитале им. А.А.Вишневского состоялось торжественное открытие памятника героине защиты Севастополя в Крымской войне медицинской сестре Даше Севастопольской. Двухметровый бронзовый монумент посвящен первой фронтовой сестре милосердия.

Во время обороны Севастополя в ходе Крымской войны Дарья Михайлова, в числе первых среди «севастопольских патриоток» - жен, сестер, дочерей участников обороны, оказывала помощь раненым и больным защитникам Севастополя. На свои средства она оборудовала первый походный перевязочный пункт. Не зная ее фамилии, долгое время ее называли Дашей Севастопольской.

Сегодня военные медики оказывают медицинскую помощь военнослужащим и мирным жителям, пострадавшим в ходе проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Они выполняют оперативные вмешательства в полевых операционных, проводят эвакуацию пострадавших с поля боя, оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На базе военных госпиталей, проводят медицинскую реабилитацию.

В мероприятии приняли участие замначальника Главного военно-медицинского управления генерал-майор м/с Олег Калачев, руководитель медучреждения генерал-майор м/с Александр Есипов и председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил «МЕГАПИР» Александр Каньшин, Народный артист России Александр Михайлов.

Инициатором установки памятника стала Национальная ассоциация объединений офицеров запаса Вооруженных сил «МЕГАПИР», для того, чтобы увековечить в памятнике многочисленные и неоценимые ратные подвиги фронтовых военных врачей и медсестер, спасающие жизни солдат и офицеров и посей день.

КСТАТИ

Первый многофункциональный медицинский центр, который строит Минобороны России для Минздрава ЛНР, откроется 15 ноября. Об этом в субботу сообщил журналистам глава республики Леонид Пасечник.

По словам начальника управления сопровождения проектов военно-строительного комплекса Минобороны РФ Владимира Потапова, медучреждение будет рассчитано на 200 мест.

Как указал Потапов, в госпитале будет палатное отделение на 180 мест, отделение реанимации на 20 мест, диагностические помещения, кабинеты КТ, УЗИ, рентген и экспресс-лаборатории. Электроснабжение центра будет организовано по первой категории с помощью двух независимых источников.