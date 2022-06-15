Минобороны России придало новый импульс решению гуманитарных проблем в Сирии

Фото: Министерство обороны РФ

В целях придания дополнительного импульса решению гуманитарных проблем и постконфликтного восстановления в Сирии прошла российско-сирийская встреча, а также организована рабочая поездка российской межведомственной делегации по освобожденным от террористов городам этой ближневосточной страны.

Делегация открыла третий центр по изучению русского языка в армянской апостольской православной церкви в Дамаске при участии Минпросвещения РФ, Минпросвещения Сирийской Арабской Республики (САР), союза «Христианский мир» и Московского педагогического государственного университета. А правительство Рязанской области подписало соглашение с министерством высшего образования и науки Сирии о приеме абитуриентов.

Обучать сирийцев планируется в пяти вузах региона. Абитуриентов будет принимать медицинский, радиотехнический, агротехнологический, политехнический и Рязанский государственный университеты. Из них будут готовить педагогов, врачей, стоматологов, IT-специалистов, механиков и инженеров.

Также Министерство просвещения России совместно с коллегами из Сирии в 2022 году разработает учебник по русскому языку для учащихся 7-8 классов сирийских школ.

Российские военные передали дизельный генератор госпиталю города Забадани в Сирии, который испытывал сложности с оказанием медпомощи из-за перебоев электроснабжения. Аппарат произведен в России и адаптирован к работе в жарких условиях и на местном топливе.

А еще в ходе гуманитарной акции военнослужащие передали церковную утварь храму Успения пресвятой Богородицы города и икону с изображением апостола Павла. Чаши, архиерейский жезл, канделябры, подсвечники, лампады, подставки под иконы, венчальные короны, все - произведены на заводе подмосковного Софрино. Они стали вкладом России в восстановление храма, который пострадал в ходе боевых действий.

"В этот храм уже много вложено средств и души. Надеюсь, что вокруг этого храма будет процветать не только живая жизнь прихожан, но будут и ростки русского мира, верю, что здесь обязательно будет русское слово и душа", - поделился с местными СМИ представитель правительства Москвы Игорь Ткач.

В храме продолжаются восстановительные работы, которые планируется завершить до конца лета. Россия также помогает инструментами, красками, строительными смесями и материалами.