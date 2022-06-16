Анна Седокова: «Муж ненасытный. Секс всегда длится по два часа»

Анна Седокова и Янис Тимма поженились в 2020 году. Фото: Инстаграм.

Два года назад Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Муж артистки моложе ее на 10 лет, но разница в возрасте нисколько не сказывается на отношениях супругов. Экс-«ВИА Гра» по-прежнему считается одной из самых сексуальных звезд, и, конечно, ее муж по достоинству ценит ее красоту. В беседе с гимнасткой Ляйсан Утяшевой Анна призналась, что секс в их семейной спальне длится по два часа.

Певица похвасталась, что они с Янисом всегда находят время для долгих супружеских утех, даже несмотря на безумную занятость. Снимаясь в YouTube-шоу Утяшевой «Дерзкая готовка с Ляйсан», Анна поделилась секретами успешного тайм-менеджмента.

- В планировании нужно также учитывать отдых, 15-тиминутки, - отметила Седокова.

- У вас 15 минут длится? - вдруг сменила тему Ляйсан.

- Ты говоришь о сексе? Нет! Что ты! У нас не длится 15 минут. Иногда бы я хотела, чтобы он длился 15 минут, но мой муж ненасытный. Это всегда длится по два часа. Ну, правда! Я иногда хочу поменьше, - заявила певица.

Анна Седокова - мама троих детей. При этом певица сохранила стройную фигуру с аппетитными формами. Фото: соцсети.

Плотный рабочий график Анна успешно совмещает с воспитанием детей. Седокова родила двух дочерей и сына от разных мужей. В браке с Янисом Тиммой у нее пока нет наследников. И если в ее отношениях со спортсменом царит полная гармония, то бывшие мужья не упускают случая уколоть артистку. Например, съязвить по поводу ее внешности.

- После рождения третьего ребенка поправилась очень хорошо. Если раньше тело сдувалось, то тут, когда тебе уже 35, не возвращается фигура так просто… Я продолжала ничего не делать и продолжала не худеть. Приходишь на съемку, а у тебя вот такая ряха в камере. Или встречаешь бывшего мужа, а он: «Я бы тебе не рекомендовал носить шорты. У тебя ноги такие страшные», - рассказала Седокова.

Анна Седокова сейчас живет в Майами и практически не дает концертов. С поклонниками певица общается через соцсети, рассказывая о том, что происходит в ее жизни. Вместе с певицей за океан переехали ее дети.

Долгое время Янис, бывший игрок баскетбольного клуба «Химки», не мог устроиться ни в одну команду. В январе стало известно, что он подписал контракт с «Лэйклэнд Мэджик», фарм-клубом «Орландо» в G-Лиге. По словам спортивных экспертов, заработки в G-Лиге на порядок ниже тех, к которым Тимма привык в России. В прошлом году базовая зарплата за сезон была увеличена с 35 тысяч до 37 тысяч долларов. Игровой сезон длится пять месяцев, то есть сейчас Тимма получает чуть больше 7 тысяч долларов в месяц. Это гораздо ниже той зарплаты, которую Янис получал в российских клубах «Зенит», «Химки» и УНИКС.