Заметки с ПМЭФ-2022: Как глава Минфина предложил пересадить чиновников на «Лады» и что из этого вышло

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Как лечить российскую экономику - об этом шла речь на главной сессии первого дня Петербургского международного экономического форума. И конечно, лечение это невозможно без помощи правительства частному бизнесу.

Глава Минфина Антон Силуанов решил наглядно объяснить слушателям, как эта помощь могла бы выглядеть. Например, государство может точечно выделять деньги на производство недостающих деталей к тем же «Ладам», которые теперь выпускаются без подушек безопасности, ABS и других важных составляющих современного автомобиля.

Первый зампредседателя правительства - министр финансов Антон Силуанов. Фото: REUTERS

- Государство может сказать: «Давай производи, значит, подушку безопасности в «Ладе», мы тебе обеспечим спрос. Производи стеклоподъемники, мы тебе обеспечим спрос, - пояснил глава Минфина.

Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров тут же отреагировал: «Готово ли государство взять на себя риск того, что эти автомобили никто не будет покупать?»

- Ну, если мы пересадим работников государственных на «Лады»… - начало было отвечать Силуанов.

Председатель комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

- Эту идею пытались реализовать в 90-х. Она почему-то не прошла, - тут же перебил его Макаров и добавил, что это типичное импортозамещение по-русски: «более низкое качество, но за бОльшие деньги».

Обещать пересесть со своего премиального BMW на «Ладу» глава Минфина почему-то не стал. Хотя было бы красиво.