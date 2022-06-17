Последние новости о ситуации вокруг Украины на 17 июня 2022 года: Зачем лидеры Запада приезжали в Киев, генерала ВСУ тревожит Крымский мост, какие корабли построят в Херсоне

Макрон, президент Франции, Шольц, канцлер Германии и Драги, премьер-министр Италии обсудили под стук колес встречу с президентом Украины Фото: REUTERS

Зачем Макрон с Шольцем ездили в Киев

Лидеры трех евродержав, выехав из Польши в сторону Киева, вряд ли знали о наборе советского пассажира в обычном поезде в СССР: курица, яйца и запотевшая бутылочка. Макрон, президент Франции, Шольц, канцлер Германии и Драги, премьер-министр Италии обсудили под стук колес встречу с президентом Украины. Это был первый визит лидеров трех европейских стран на Украину с начала военного конфликта. Подготовка визита заняла несколько недель. Вместе с подъехавшим отдельно президентом Румынии Клаусом Йоханнисом они наобещали шестому президенту Украины еще больше оружейных поставок и содействие в получении Украиной статуса кандидата в ЕС. Ну, а зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал эту поездку бесполезной: «Пользы — ноль. Опять пообещали вступление в Евросоюз, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом обратно, как сто лет назад». Насчет горилки уверенности нет, а вот гаубицы точно не новые.

Генерал ВСУ стремится подорвать Крымский мост

Дмитрий Марченко, генерал-майор ВСУ заявил, что Крымский мост станет целью номер один для украинской армии после поставок западного вооружения киевскому режиму. Так и сказал: «Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Это будет цель номер один для поражения… Мы основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать». И еще пригрозил, что те крымчане, которые «бегали с российскими флагами, скоро достанут украинские и будут бегать с ними». Александр Ходаковский, командир батальона «Восток», так ответил на заявление Марченко: «Дегенерат посмотрел хотя бы на карту - от России до участков линии фронта, которые снабжаются традиционно через Крым, есть и другие дороги, минуя полуостров, которые перекрыть противник не в состоянии. Но заявление надо рассматривать всерьез — эти точно попытаются вытворить какую-нибудь гадость». А у генерала- то, похоже, какие-то проблемы со здоровьем - про кишки говорит, про обрезание...

Вильнюс сплавляет в Киев евростарье

Вильнюс передал Киеву бронетранспортеры M113 (известное старье), завершив тем самым передачу помощи на сумму 15,5 миллионов евро. Украине также направят десять военных грузовиков и столько же внедорожников для работ по разминированию. Литовские военные инструкторы, по данным Минобороны Литвы, обучают украинцев пользоваться западным вооружением, - в частности, противотанковыми системами. Литва также поставила ВСУ беспилотники производства Эстонии. Любопытно, они такие же неспешные, как горячие эстонские парни?

Канадский генерал из Мариуполя оказался насильником?

Канадского генерала в отставке Тревора Кадье, который ездил на Донбасс воевать в составе ВСУ, обвинили в сексуальном насилии. Кадье подал в отставку в начале весны 2022- го и отправился на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне Киева, о чем сообщил телеканал CTV. Обвинения в сексуальном насилии Кадье предъявил глава военной полиции Канады генерал Саймон Трюдо. Они касаются инцидентов, которые, как говорилось, имели место в 1994 году в Королевском военном колледже в Кингстоне, в провинции Онтарио. Кадье должен был стать главкомом Канадской армией в сентябре 2021 года, но его назначение приостановили - в отношении него расследовались обвинения, которые сам генерал называл ложными. А что интересного о нем еще расскажут юные украинские сослуживцы?

Херсон начнет строить корабли для российского флота

Кирилл Стремоусов, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области, сообщил, что судостроительные заводы Херсона готовы в перспективе выполнять заказы и строить корабли для Черноморского флота России. Вот что сказал Стремоусов: «У нас есть крупнейшие мощности. Три судостроительных завода и все возможности, чтобы мы возродили судостроение». По его словам, херсонские верфи также могут заниматься строительством гражданских судов. А если еще подключить николаевские и одесские верфи...

Потери Украины растут день ото дня

Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа» в Раде, сообщил, что каждый день украинская сторона лишается тысячи военных. Каждые сутки ВСУ теряют от 200 до 500 человек только убитыми, заявил Арахамия в интервью Axios. По его данным, количество потерь резко возросло в последние две недели боев. Арахамия пояснил, что в мобилизационном резерве страны есть около двух миллионов человек, а сейчас в армии числится около 1 миллиона. До того Марк Милли, глава комитета начальников штабов США, говорил, что Пентагон оценивает ежедневные потери украинской армии примерно в 100 человек убитыми и порядка 300 человек ранеными.

Британских наемников менять не хотят

Денис Пушилин, глава ДНР, заявил, что власти республики не планируют ни обменивать, ни помиловать приговоренных к сметной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина. Так и сказал: «Не вижу для этого никаких оснований». Еще 9 июня Верховный суд ДНР приговорил их, а также марроканца Брагима Саадуна, к смертной казни за наемничество. После чего власти Великобритании выразили серьезную обеспокоенность вынесением смертных приговоров: «Конечно, мы глубоко обеспокоены этим. Мы постоянно говорим о том, что военнопленных не следует использовать в политических целях». При том никаких официальных запросов по поводу судьбы этих подданных Ее Величества ни в Донецк, ни в Москву, ни в посольство РФ в Лондоне не поступало. А часики тикают.

Началась зачистка «Азота»

Российские подразделения и силы ЛНР закрепились в промзоне градообразующего химкомбината «Азот» в Северодонецке и приступили к его зачистке. Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, освобождение «Азота» осложняется тем, что на предприятии находится большое количество мирных жителей, которых боевики фактически держат в заложниках. И не допускают их выхода по гуманитарным коридорам. Из Ватикана не будет посланий по этому поводу?

Лавров заявил что Украина не хочет переговоров

Глава российского МИДа в интервью НТВ сообщил, что Киев фактически расписался в том, что не хочет переговоров с Москвой. Вот что заявил Сергей Лавров: «Возьмите инсценировку переговоров, которая провалилась после Стамбула - они просто сами расписались в том, что этих переговоров не хотят. И до сих пор нам непонятно, какой инструктаж получает Зеленский от своих хозяев в Вашингтоне, Лондоне». Глава внешнеполитического ведомства подтвердил, что никаких движений со стороны официальных украинских властей относительно дипломатических усилий в сторону мира не видно. Хлопцам не до того: кажется, их президент все еще хочет вернуть крымскую недвижимость.

Американцы признали связь Пентагона с биолабораториями в незалежной

Игорь Кириллов, начальник войск радиационой, химической и биологической защиты ВС РФ, уточнил, что американцы в опубликованном на днях заявлении на сайте Пентагона о деятельности США на постсоветском пространстве фактически признали факт финансирования 46 украинских биолабораторий и связь между Министерством обороны Соединенных Штатов и Украинским научно-технологическим центром. Приведенные подтверждения генерал Кириллов назвал «мечтой прокурора».