В Киеве лидеры ФРГ, Франции и Италии убеждали шестого президента Украины возобновить переговоры с российской стороной. Фото: REUTERS

Власти ФРГ не хотят слышать правду от немки в Донбассе

Алину Липп, гражданку Германии, работающую на Донбассе как журналист, хотят судить на родине за «поощрение преступных действий» против Украины. Липп публикует репортажи из ДНР и ЛНР, интервью с людьми, пострадавшими от украинских обстрелов, собирает пожертвования. В мае у нее заблокировали PayPal с находящимися там деньгами. Затем банк сообщил, что счета и ее, и отца заблокируют. И часть средств... изъяли в пользу государства. Немецкие правоохранители считают, что журналист солидарна с действиями Москвы на территории Украины. А по мнению Берлина это противозаконно, поскольку нарушает законодательство по части «поощрение и одобрение преступных действий». Липп возмущена: «Я здесь полгода работаю и сама вижу, как нас обстреливает Украина. Я могу в любой момент распрощаться с жизнью. И уверена, что это хорошо, что Россия помогает здесь людям». Она зафиксировала факты убийств боевиками в Мариуполе мирных жителей и также отмечала, как помогают людям бойцы ДНР и российских подразделений, которые везут гражданам гуманитарную помощь. А правда всегда глаза колет.

Канцлер Шольц рассказал о снятии санкций

Канцлер Олаф Шольц в эфире телеканала ARD (ранее обвинившем в обстреле Майского рынка в Донецке русские войска) назвал условие для снятия санкций с России. Как полагает лидер ФРГ, Евросоюз не отменит антироссийские ограничения, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с Киевом. Шольц сказал: «Какое соглашение, с точки зрения Украины, будет справедливым, определит лишь она сама». По его словам «о навязанном мире не может быть и речи», о чем канцлер говорил и российскому лидеру. Играй, шарманка, пой, музыкант.

К чему принуждали Зеленского три евролидера

Как сообщает немецкое издание Die Welt, в Киеве лидеры ФРГ, Франции и Италии «за закрытыми дверями», убеждали шестого президента Украины возобновить переговоры с российской стороной. Вслух три руководителя выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, а втихаря, без лишних ушей убеждали младшего украинского коллегу сесть за стол переговоров с президентом России. Причина такого давления Запада на Киев очевидна: экономический ущерб, который они несут из-за конфликта все больше и больше. А деньги дороже принципов.

Экс-помощник Рейгана против ядерной помощи Киеву

Дуг Бэндоу экс-помощник президента Рейгана, а ныне старший научный сотрудник Института Катона, в издании The American Conservative высказался против передачи ядерного оружия Киеву. Так он отреагировал на призывы из Польши. Украина не стоит ядерной войны, полагает бывшее доверенное лицо одного из самых ярких лидеров США. По мнению Бэндоу, совсем не очевидно, смогут ли украинские войска с помощью все более современного оружия противостоять российским. Бэндоу заявил: «Шанс Украины давно упущен. Никто и не предлагал Киеву ядерное оружие в преддверии российской кампании — это усугубило бы кризис Сделать это сегодня, когда конфликт уже бушует, значит, превратить его в катастрофу». В Киеве и Варшаве стоило бы прислушаться.

Африка знает, что не России морит их голодом

Государства черного континента именно на западные страны возлагают ответственность за начало мирового продовольственного кризиса. По сведениям Frankfurter Allgemeine Zeitung, в Африке наблюдается гнев и недоверие к Западу. Африканские лидеры полагают, что введенные из-за Украины антироссийские санкции запустили продовольственной коллапс. А аргументация Москвы находит широкий отклик в африканских столицах. Утверждения России о готовности экспортировать зерно усиливают ее положительный имидж. Визит президента Сенегала и председателя Африканского союза Маки Салла в российскую столицу, где обсуждались поставки зерновых, подтвердил взаимное доверие. Ну мы то знаем, кто в этой истории Айболит, а кто Бармалей.

Америка видит путь для украинского зерна

Том Вилсэк, глава минсельхоза США, заявил в штаб-квартире ООН, что экспорт украинского зерна по Черному морю — самая предпочтительная опция. Другой вариант - строительство временных зернохранилищ на границе с Украиной. Вилсэк сообщил, что пока порты не открыты, дополнительные зернохранилища у рубежей с незалежной также необходимы для того, чтобы иметь возможность хранить ближайший урожай украинской пшеницы и кукурузы. Министр призвал Россию «серьезно отнестись к переговорам под эгидой ООН по вопросам продовольствия». Да мы всегда предельно серьезны.

Украинские толстосумы просят деньги в Лондоне

Деятели крупного бизнеса Украины и ряда общественных организаций в пятницу провели в Лондоне встречу с представителями правительства Британии. Украинская делегация, просила деньги на восстановления страны после завершения российской военной операции. По данным Reuters, министр внешней торговли Британии Энн-Мари Тревельян говорила о совместной работе украинских и британскими фирм, занятых в сфере энергетики транспорта и инфраструктуры. Экономическая помощь незалежной станет частью общего пакета финансовой, военной и гуманитарной поддержки Киева со стороны Лондона. Его общая сумма - около 3 млрд. долларов. Объявите список бенефициаров.

Беженцам из незалежной в Англии негде жить

Сотни беженцев из незалежной остались в Англии без крыши над головой. При том они прибыли на Туманный Альбион по визам, по программе, предусматривающей, что их обеспечат жильем. По данным Guardian с конца февраля за помощью из-за отсутствия крова обратились полтысячи украинских семей с детьми и почти две сотни одиноких совершеннолетних лиц. Проблемы появились и в случае с программой Homes for Ukraine (дома для Украины), и в случае виз по семейной схеме. При том правительство Ее Величества заявляло об обратном. Опять маячит вариант с высылкой в Руанду?

В Вашингтоне проверяют, их ли сограждане в плену на Украине

Подлинность фото, на котором, запечатлены задержанные на Украине американские граждане Александр Дрюке и Энди Хюйн, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе, сейчас проверяют в Госдепе США. Об этом мать одного из них, Банни Дрюке, сообщила телеканалу CNN. Она отметила, что видела кадры, где двух американцев перевозят в грузовике со связанными руками, и в одном из них узнала своего сына. По ее данным, Александр Дрюке, отслужил в Вооруженных силах США 12 лет, дважды побывал в Ираке, в Киев поехал добровольцем, и она надеется, что в Вашингтоне примут меры, чтобы спасти ее мальчика (которому, вообще-то, уже под 40 лет). Надежда — наш компас земной.

Севастополь и Херсон станут побратимами

Депутат Госдумы Дмитрий Белик полагает, что Севастополь и Херсон должны стать городами-побратимами. Как полагает член комитета ГД по международным делам, эти города тесно связаны друг с другом. Вот что сказал Белик: «Херсон и Севастополь связаны флотскими узами и историей. Это города-родственники, так как являются общей колыбелью российского Черноморского флота». А исторически оба являются русскими городами. Ранее сообщалось, что рассматривается вариант о снятии пограничных ограничений между Херсонской областью и Крымом.

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