Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский: Сроки реновации и строительства метро не изменились

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НЕ ЭКСКУРСИЯ, А ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ

- Владислав Анатольевич, правительство Москвы сейчас развивает очень интересное направление - промышленный туризм. Это часть проекта «Открой Моспром», который недавно получил несколько наград. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом проекте.

- Промышленный туризм призван рассказать горожанам и гостям столицы о московских предприятиях. Одна из важнейших задач этого проекта – привлечение молодых людей в производство, реальный сектор экономики, что сейчас особенно важно.

Мы очень активно развиваем реальный сектор экономики. И рассказываем людям о том, что работать на промышленном предприятии не только возможно - это почетно, здорово. Здесь много составляющих – это и престиж профессии, и выпуск продукции, востребованной на рынке. Мы в последнее время привыкли, что самыми высокооплачиваемыми и интересными для молодежи профессиями являются те, что связаны с современными технологиями. Но они не всегда приносят в экономику реальный продукт. В отличие от промышленности. Цель проекта «Открой Моспром» - рассказать об этом.

- Этакая занимательная профориентация.

- Это больше, чем профориентация. «Открой Моспром» - это целая жизнь. Мы в рамках этого проекта не только проводим экскурсии, но и занимаемся спортом, рассказываем о династиях наших производственников, повышаем популярность и уважение к самой профессии промышленника.

- Мэр Москвы Сергей Собянин и агентство стратегических инициатив подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма. Что это даст проекту?

- Агентство стратегических инициатив проводит серьезную работу по популяризации промышленного туризма. Не так давно проходил акселератор – большое мероприятие, в рамках которого регионы представляли свои проекты, связанные с промышленным туризмом. Москва заняла первое место среди всех субъектов РФ. И мы видим, что соглашение, которое подписал Сергей Семенович, даст возможность нам не только развивать на территории города этот проект, но и масштабировать его на другие регионы.

- Привлекать оттуда людей?

- Именно. Мы хотим объединить все маршруты, связанные с промышленным туризмом, в одну программу. И активно ее продвигать в других регионах. Чтобы в Москву приезжали посмотреть не только на Красную Площадь и мавзолей Ленина, но и на наши прекрасные промышленные предприятия, которые создают уникальную не только для России, но и для всего мира продукцию.

КОНФЕТНЫЙ ТУРИЗМ

- Что это за предприятия? Приведите пару примеров, пожалуйста.

- Например, кондитерское производство. Мы посещаем концерн «Бабаевский», фабрику «Красный октябрь» - это бренды с многолетней историей, известные всем мире. А как делают эти конфеты, никто не видел. А ведь процесс производства кондитерских изделий - очень увлекательная история. И все те, кто посещает кондитерское производство - особенно это касается детей, - всегда получают яркие впечатления и удовольствие.

У нас много и высокотехнологичных производств. Например, Зеленоград является центром микроэлектроники. Это уникальное производство, оно развито в очень немногих странах, и в том числе в России. Мы сейчас активно развиваем микроэлектронику, а процесс выращивания кристаллов, производства чипов - это очень красивое и неординарное событие.

- Какие условия предлагаются молодым специалистам на этих и других производственных предприятиях Москвы?

- На протяжении последнего десятилетия у нас в реальном секторе экономики зарплаты растут быстрее, чем в других отраслях. Достойный уровень оплаты труда и те инструменты, которые город реализует для популяризации промышленного производства, позволяют привлекать к нам очень качественные молодые кадры.

Сейчас на сферу промышленности работают не только средне-специальные учреждения: очень много работников мы получаем из высших учебных заведений. Проблемы дефицита кадров сегодня нет, во многих московских предприятиях сейчас серьезные конкурсы на трудоустройство.

- А что сейчас, в связи с последними событиями в экономике, происходит с инвестиционным климатом столицы?

- Адресная инвестиционная программа города, утвержденная еще до всех этих событий, не уменьшилась ни на рубль. Строительство метро, программы реновации, возведение социальных объектов — все это не сворачивается, а продолжает реализовываться ровно в те сроки, которые были определены изначально.

На ПМЭФ-2022 объявили, что столица четвертый раз подряд заняла первое место среди всех регионов по инвест-климату. Москва всегда была новатором в плане инвестиций. И сейчас мы продолжаем создавать инвестиционные инструменты. Например, несколько дней назад был объявлен конкурс на заключение концессионного соглашения (когда муниципальное имущество передается частнику для реконструкции и дальнейшего использования, — Ред.) для создания гостиниц. Это первое в стране такое соглашение в гостиничной отрасли. Мы планируем и дальше заключать такие соглашения.

Мы уделяем большое внимание программе расширения промышленных производств. Мэром Москвы была запущена программа предоставления земельных участков за рубль для строительства и развития производства. Промышленники активно входят в эту программу, начинают проектировать, создавать новые производственные площадки.

Также мы возлагаем большие надежды на работу с офсетными контрактами. Так называется закупка товара или услуги со встречными инвестиционными обязательствами. С одной стороны, город обеспечивает определенный объем потребления продукции, с другой стороны, мы обязываем инвестора создать инфраструктуру на территории Москвы. В выигрыше и бизнес, и городская экономика.

Первый в стране «офсет» заключила именно Москва - в 2017 году. Сейчас мы активно работаем с такими контрактами в здравоохранении, но хотим распространить эту практику на все сферы городского хозяйства - ЖКХ, транспорта и т. д. И мы уверены, что этот инструмент позволит нам не только влить дополнительные средства в городскую экономику и поддержать реальных производителей, но и получить гарантированный и качественный товар для городских заказчиков.

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