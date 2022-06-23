Опубликовано видео особняка Филиппа Киркорова: В нем есть тайные проходы в спальни, своя часовня и невероятная гардеробная

Филипп устроил экскурсию для давней подруги Наташи Королевой Фото: СОЦСЕТИ

«Поп-королю от короля поп» - так самоиронично стриптизер Тарзан подписал портрет Филиппа Киркорова, который он сам нарисовал (да-да, с недавних пор Сергей Глушко сделался живописцем). С этим презентом он отправил свою жену Наташу Королеву поздравлять певца с недавним 55-летием. Филипп устроил подруге подробную экскурсию по своим хоромам. А Наташа не растерялась и сняла шикарные интерьеры артиста на видео.

Нажмешь на кнопку - откроется секретный ход

Сначала Киркоров показал Королевой гардеробные, где, по словам стилиста Киркорова Арсена Айрапетова, певец хранит более 100 (!) тысяч предметов одежды.

Одежда, обувь и сумки занимают несколько комнат. Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

- Слушай… я была наслышана, я видела, Ксюха Собчак ходила тут, рылась у тебя в шмотках, но я не представляла такой масштаб, я не представляла, что это так много. Это же все первые линии, что-то висит с этикеткой, - удивилась Королева.

Игровая зона для наследников певца Аллы-Виктории и Мартина занимает два этажа. Фото: СОЦСЕТИ

Показал Филипп боевой подруге и детскую зону - с бассейном и домашним театром. Здесь любят резвиться наследники певца - 10-летняя Алла-Виктория и 9-летний Мартин. А потом провел к деревянной двери и сообщил, что за ней расположена его опочивальня. Причем, чтобы попасть в спальню Филиппа, нужно нажать на какую-то тайную кнопку в стене.

Для детей оборудован бассейн почти олимпийских размеров. Фото: СОЦСЕТИ

«Святая святых», - заметила Королева, но показывать личное пространство певца не стала.

Кстати, у артиста в доме есть не одна тайная комната. Например, если в кабинете нажать на определенную книгу, то откроется тайный ход в гостевую спальню. Подобные обманки есть и в гардеробных певца.

Домашний храм

Увидела Королева и подсобное хозяйство певца, где у Филиппа живет куча живности. К примеру, кролики, которых обожает его дочь Алла-Виктория. Ну и, конечно, особая гордость Киркорова - домашняя часовня, где хранятся редкие иконы, подаренные артисту афонскими старцами.

«Здесь все расписано мастерами. Это все святые: святой Мартин, святая Виктория, святая Ника, святая Алла, Филипп. Вся семья», - рассказал приятельнице Киркоров.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Часовенка небольшая, - поделился недавно с «КП» Филипп. - Художники из Софрина, очень талантливые иконописцы расписывали храм. Мы долго думали, в честь какого святого назвать храм, моя тетя Мари, оперная певица, дала очень хорошую идею. Она сказала -мы же семья певцов, практически все поют. Давай посмотрим, кто из святых больше всего относится к пению. И вот теперь у нас часовня во имя преподобного Романа Сладкопевца.

СПРАВКА «КП»

Элитный «Остров»

Загородный дом Киркорова расположен в коттеджном поселке «Остров» в ближайшем Подмосковье. Поговаривают, что жилье обошлось артисту в 12 миллионов долларов. Особняк расположен в уникальном месте - в Мякининской пойме Москвы-реки, на полуострове, окруженном с трех сторон водой. В закрытом поселке всего 30 домов. На гектаре принадлежащей певцу земли поместился не только особняк с бассейном, сауной и спортзалом, но и теннисный корт, гараж на две лодки, зона барбекю и ротонда с выходом на собственный пляж.