Фигурой не в маму: Располневшая дочка Ким Бейсингер и Алека Болдуина искупалась обнаженной

Айрленд Болдуин. Фото: соцсети.

Дочь голливудских актеров Ким Бейсингер и Алека Болдуина Айрленд опровергает мнение о том, что модели должны быть обязательно хрупкими и грациозными. 26-летняя наследница знаменитостей телосложением пошла не в маму, звезду фильма «Девять с половиной недель». Айрленд выросла крепкой, с аппетитными формами – что называется, кровь с молоком. Девушка успешно снимается в фотосессиях, рекламирует одежду и нижнее белье. И с удовольствием делится снимками в бикини в соцсетях.

На днях Айрленд со своим бойфрендом улетела в Италию. Пара отправилась на морскую прогулку. Девушка устроилась позагорать на палубе яхты и сделала несколько снимков для соцсетей. Особенно эффектным получился вид сзади. Айрленд за последнее время еще больше поправилась, видимо, поэтому на одном из снимков наследница Болдуина уточнила, что она сейчас не беременна.

Девушка устроилась позагорать на палубе яхты и сделала несколько снимков для соцсетей.

На другом фото Айрленд смело купается обнаженной. Девушка стоит спиной к камере, демонстрируя пышные ягодицы.

Бойфренд модели Андре Аллен Аньос, более известный под своим сценическим псевдонимом RAC, - португальско-американский музыкант из Портленда, обладатель премии Грэмми. Пара встречается уже год. Андре на 11 лет старше подруги. У влюбленных обширные бизнес-планы. Айрленд и RAC скоро откроют бутик, а также кафе под названием «Good Times» в штате Орегон, где будут предлагать «кофе, тапас, крафтовое пиво, вино и закуски».

На другом фото Айрленд смело купается обнаженной. Фото: соцсети.

В Италии Айрленд отдыхает вместе со своей кузиной Алайей Болдуин – дочкой актера Стивена Болдуина, родного брата Алекса Болдуина. У Стивена есть еще одна дочь Хейли, тоже модель. Она замужем за музыкантом Джастином Бибером.

Айрленд Болдуин работает моделью.

Айрленд Болдуин — единственный ребенок обладательницы «Оскара» Ким Бейсингер от ее семилетнего брака с номинантом на «Оскар» Алеком Болдуином. Семейная жизнь актеров закончилась разводом в 2002 году, они долго судились за опеку над дочкой. В детстве Айрленд не очень ладила с отцом, но сейчас они прекрасно общаются.

Дочь голливудских актеров Ким Бейсингер и Алека Болдуина Айрленд опровергает мнение о том, что модели должны быть обязательно хрупкими и грациозными. Фото: соцсети.

В ближайшее время Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз. Еще одного ребенка ему родит жена Хилария Болдуин. В 2019 году у Хиларии один за другим случились два выкидыша. Причем второй произошел уже на довольно позднем сроке – на четвертом месяце, супруги знали, что у них должна была родиться девочка. Это стало для жены актера настоящей трагедией. Тем не менее, она не отказалась от идеи родить еще одного ребенка.