Норвегия заблокировала доставку продуктов российским шахтерам на Шпицбергене

Норвегия, ссылаясь на санкции ЕС против России, запретила сухопутный транзит грузов, предназначенных российским шахтерским поселкам на Шпицбергене. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Норвегия, ссылаясь на санкции ЕС против России, запретила сухопутный транзит грузов, предназначенных российским шахтерским поселкам на Шпицбергене. На границе остановлены два контейнера с семью тоннами продуктов и комплектующими для морских судов и автотранспорта. Наше посольство в Норвегии направило Осло ноту о блокаде российских поселков архипелага Шпицберген, выразив надежду, что она будет снята.

Раньше грузы для угледобытчиков Шпицбергена доставляли по суше автотранспортом в норвежский порт Тромсё, и уже оттуда на норвежских контейнеровозах - в Баренцбург. Теперь, если норвежцы не разблокируют транзит, необходимые грузы для россиян, работающих острове, придется доставлять только морем из Мурманска, что гораздо сложнее и дороже. В сложившейся ситуации «КП» помог разобраться доктор исторических наук, профессор МГИМО Лев Воронков:

- Прежде всего, как известно, Норвегии был передан суверенитет над Шпицбергеном не потому, что он стал неотъемлемой частью самой Норвегии, а для того, чтобы исполнять содержание договора о Шпицбергене, который был заключен в Париже в 1920 году, Россия присоединилась к нему несколько позже. Норвегии передан суверенитет над островом на условии этого договора, она обязана его исполнять. Поэтому если Норвегия начинает действовать в нарушение этого договора, то страны, заключившие его, в принципе, имеют право отменить передачу Норвегии суверенитета над этими островами.

Блокировка российских грузов - явное нарушение прописанных в договоре условий, но далеко не единственное. Договор был заключен задолго до заключения Женевских соглашений по международному морскому праву, поясняет Лев Воронков, тогда не существовало юридического понятия шельфа, особой экономической зоны. Но на рубеже веков Норвегия стала утверждать, что у Шпицбергена, оказывается, существует и шельф, принадлежащий Норвегии, и рыболовная охранная зона, которая имитирует исключительную экономическую зону. Два года назад, по случаю столетия договора о Шпицбергене, российский министр иностранных дел Сергей Лавров призвал Норвегию соблюдать соответствующие соглашения, на что в совершенно неприемлемой форме и на очень низком уровне МИД Норвегии ответил, что «мы не обсуждаем наш суверенитет» с другими странами.

- По сути, они отказались обсуждать содержание договора с теми странами, которые его заключили. Поэтому почему бы России, например, не инициировать собрание участников договора о Шпицбергене, чтобы обсудить, как Норвегия исполняет этот договор - считает Лев Воронков.

- Но среди них, наверное, сейчас большинство союзников Норвегии?

- В части, касающейся и охранной зоны, и прочего вольного толкования Норвегией своих прав на Шпицбергене, подавляющее большинство стран-подписантов не разделяют позицию Осло. Рыбоохранную зону, в одностороннем порядке объявленной в Норвегией, поддерживают лишь Канада и Финляндия, а участников договора свыше пятидесяти.

- Как вариант обхода норвежского запрета нашего транзита называют прямую доставку грузов из Мурманска. Этому тоже могут попытаться воспрепятствовать? Скажем, блокируют Шпицберген своими ВМС.

- Но и Россия наверняка будет направлять свои суда под охраной кораблей российского военного флота. Тут поиграть мускулами, конечно же, можно, только боюсь, что эта игра окажется не в пользу Норвегии. Ведь раньше норвежцы уже арестовывали российские суда, и использование вооруженных сил РФ тогда тоже не исключалось. Но, по-моему, важным было бы посоветоваться государствам-участникам договора о том, насколько корректно Норвегия, которой вручен суверенитет над Шпицбергеном, исполняет этот договор, и внести в него изменения, которые должны быть обязательными для Осло. Даже обозначение такого намерения было бы отрезвляющим душем для тех, кто этот договор трактует исключительно в свою пользу.