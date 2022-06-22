Богатым ресурсами России и Африке необходимо объединяться, чтобы совместно защищать свои интересы

Фото: Фонд Росконгресс

Возвращение России на африканский континент началось еще до пандемии коронавируса и геополитических напряженностей этого года. Но теперь заинтересованность нашей страны в сотрудничестве с Черным континентом многократно выросла – и это процесс взаимный. Африканские страны нуждаются в российском зерне, удобрениях, энергоресурсах, а также технологиях. В свою очередь РФ видит в Африке один из крупнейших на планете и все еще растущий рынок сбыта, а также источник важных природных ресурсов. Обо всем этом говорили во время бизнес-диалога «Россия - Африка» на Петербургском международном экономическом форуме.

Тон встрече задал заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, который отметил, что развитие партнерства со странами Африки является важнейшим приоритетом российской внешней политики. Задачами ближайшего будущего замминистра называл расширение расчетов в национальных валютах и интеграцию платежных систем, а также ускорение выхода экономических операторов России и Африки на рынки друг друга.

Александр Панкин напомнил, что еще в 2019 году в Сочи прошел первый саммит Россия – Африка, ставший важной вехой в сотрудничестве двух экономических пространств. И сейчас уже ведется подготовка ко второму саммиту такого рода. Дипломат заверил, что Россия останется ответственным поставщиком продовольствия и других критических товаров на южный континент, и призвал Запад снять искусственные препятствия на пути торговых маршрутов.

Бизнес-диалог прошел с высоким уровнем иностранного присутствия. Специально для участия в нем в Санкт-Петербург приехали члены правительств Мали, Египта, Зимбабве. А Центральноафриканскую Республику представлял премьер-министр Феликс Молуа.

- Африка – это регион, которые не производит мировые кризисы, но очень страдает от их последствий, - отметил Феликс Молуа в своем выступлении. – Сегодня континенту нужно обеспечить такую динамику, которая позволила бы ему достигнуть уровня других стран. Африке нужна справедливость. Неправильно, когда нам навязывают переход на зеленую энергетику, если мы еще не достигли соответствующего уровня промышленного развития. Потенциально Африка – очень богатый континент. Но ему надо найти свое достойное место в концерте наций.

Сенатор Игорь Морозов рассказал, что в каждом регионе России сегодня есть десятки субъектов среднего и малого бизнеса, которые хотели бы поставлять свою продукцию на африканский континент. Однако они зачастую сталкиваются с организационными сложностями. Для решения этих проблем Игорь Морозов предложил учредить специальный инвестиционный фонд, направленный только на Африку, а также банк, готовый кредитовать стартапы на африканском направлении. Сенатор также подчеркнул важность проведения выставок продукции российских предприятий в Африке.

Присутствующие сошлись во мнении, что важнейшим конкурентным преимуществом Африки является тот факт, что континент располагает третью всех запасов полезных ископаемых планеты. Министр по интеграции Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев отметил необходимость создания единой биржевой площадки, что позволит более справедливо устанавливать ценообразования на металлы и прочие ресурсы. А президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал главным позитивным событием последних лет в Африке создание единой зоны свободной торговли.

Еще с советских времен в нашей стране получали высшее образование многие выходцы из африканских стран, позднее составившие национальную элиту своих государств, отметила замминистра науки России Наталья Бочарова. По ее данным, сегодня в российских вузах учатся 27 тысяч африканцев. С этого года квота на бюджетное обучение для них была увеличена на 400 человек. Большие перспективы связаны с онлайн-образованием. В прошлом году был создан Российско-Африканский сетевой университет, в консорциум с которым вошли уже более 40 вузов континента.

Все участники дискуссии выразили мнение в необходимости упрочивать сотрудничество на всех направлениях, начиная от экономической кооперации и заканчивая культурным обменом.