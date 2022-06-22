Пьер Нарцисс собирался в день смерти выйти на ринг: Бой мог оказаться смертельным

Пьер Нарцисс перед выходом на ринг. Фото: Руслан Рощупкин/ТАСС

22 июня Пьер Нарцисс должен был зайти в клетку и драться в октагоне по правилам ММА — смешанные единоборства, они же бои без правил — с юмористом Николаем Лукинским. Бой — один из поединков промоушена «Наше дело», которое называют поп-ММА. В том смысле, что тут главное не спортивный результат, а классная картинка.

Одним из гвоздей шоу должна была стать битва «шоколадного зайца» с «заслуженным негром России» — так прозвали Лукинского за его серию монологов от лица студента Зимбабве. Помните фразочку «С Новим годом, пошоль нафиг!» — так вот это Лукинский.

Пока промоутеры готовились к шоу, Нарцисс делал последние вздохи в реанимации. В больницу он попал за неделю до своего боя. До последнего думал, что сейчас врачи его подлатают и он выйдет на ринг. Как говорят, артист остро нуждался в деньгах.

ЯДОВИТЫЕ СОЛИ

Про расстановку сил накануне боя мы еще поговорим. А пока немного медицинского анамнеза. Чтобы было понятно, в каком состоянии Нарцисс собирался биться.

Пьер страдал от астмы, но куда серьезнее его беспокоила подагра. В медицине ее именуют «недугом королей». Ибо раньше заболевали ей преимущественно вельможи, так как осложнение — часто следствие неумеренности в еде.

В свои 45 лет артист при росте 1,8 метра весил более 100 кило. Вроде бы, рядовой вес крепкого мужика. Но с точки зрения индекса массы тела — избыточный. По словам бывшей жены, Нарцисс жаловался на колики в животе. Серьезно лечиться не хотел. А когда наконец пришел в больницу, то оказалось, что ядовитыми солями — при подагре они накапливаются в организме — у него поражены глотка и пищевод.

В свои 45 лет артист при росте 1,8 метра весил более 100 кило. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

У Пьера развилась почечная недостаточность. Она спровоцировала болезнь сердца. Кажется, где взаимосвязь: почки и главный «мотор» организма? На деле же, по словам нефролога — специалиста по болезням почек, — недостаточность одного органа неминуемо ведет к нарушениям функций другого.

АУТСАЙДЕР

Перейдем к несостоявшемуся бою. Пьер Нарцисс участвовал в первом сезоне боксерского шоу «Король ринга» в 2007 году. Тогда он был на пике славы, после дебюта в «Фабрике звезд-2». Фанаты вспоминают, как камерунец «уработал» Валдиса Пельша. Но это была единственная его знаковая победа. Большинство других поединков он проиграл. Особенно жестко с «шоколадным зайцем» расправился чемпион того сезона Эдгар Запашный.

Нарцисс участвовал в шоу-матчах по хоккею, катался на коньках в «Звездном льду». Но лучше всего играл в футбол. «Ногамячом» болел еще со времен камерунского детства. В Москве играл за клуб «Старко», был нападающим. В команде с ним — другие звезды шоу-биза.

Биться камерунец с российским паспортом должен был с Николаем Лукинским. Ему 61 год, но он, скорее, фаворит несостоявшегося поединка. Юморист в юности профессионально занимался боксом. Участвовал во втором сезоне шоу «Король ринга» и стал его победителем. Комик постоянно посещает спортивные поединки. Написал книгу-пособие для начинающих боксеров.

Лукинский продолжал тренировки, записи периодически публиковал в соцсетях. Драться ему предстояло с человеком, которого он воспринимал как сына. Об этом комик лично рассказал в интервью kp.ru.

— Мы с Пьером часто общались, переписывались. У меня зять — чернокожий. Я присылал Нарциссу фото внуков, а он мне своей семьи, — поделился с «Комсомолкой» Николай Лукинский.

ИНСУЛЬТ, КРОВОТЕЧЕНИЕ, ОТЕК ЛЕГКИХ И МОЗГА

Kp.ru попросила врача-нефролога «Израильской клиники Хадасса» Анну Коробкину порассуждать, что могло бы случится с бойцом, который бы вышел на ринге с теми же «болячками», что были у Пьера Нарцисса накануне баталии.

— По-моему очевидно, что драться в таком состоянии нельзя. Предположу три наиболее вероятных сценария развития событий.

1) При подагре его могли беспокоить боли в суставах. Он мог принимать большое количество обезболивающих (об этом же говорит вдова Нарцисса — прим.авт.). Как правило, используют нестероидные противовоспалительные препараты. А они провоцируют желудочно-кишечные кровотечения. Удары оппонента могли только усилить их.

2) У него наверняка «шарашило» давление высокое. Оно всегда сопровождает почечную и сердечную недостаточность. От ударов на ринге у него мог случиться геморрагический инсульт — кровоизлияние в мозг.

3) Если он находился в уремии (тяжелая интоксикация организма — прим.авт.), а она наверняка была, то все могло закончиться отеком легких, мозга. Мы можем представить, что такое интоксикация, если вспомним свое состояние при гриппе. Если человек болеет гриппом, вряд ли он сможет в этом состоянии выступать на ринге. Поэтому и при уремии очень сложно представить, что человек не то что будет драться, он до площадки бы не дошел, — рассказала эксперт.

Как видно из этого анализа, все варианты — критические. Если бы Нарцисс не скончался после гемодиализа в клинике, то мог бы погибнуть на ринге.