Герои спецоперации «Z»: связист Бердин обезвредил двух диверсантов голыми руками.

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость и напористость в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим.

«Теория без практики мертва, практика без теории слепа», - говорил легендарный генералиссимус Александр Суворов. А другой великий русский полководец Михаил Кутузов отмечал: «Выигрыш боя важен не сам по себе, а своими последствиями».

ПРИНЯЛ ОГОНЬ НА СЕБЯ И ЗАЩИТИЛ КОЛОННУ

Гвардии старший матрос Кирилл Черепахин

Гвардии старший матрос Кирилл Черепахин. Фото: Минобороны РФ

«Наводчик оператор бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Кирилл Черепахин, действуя в составе подразделения, выполнял задачу по организации безопасности передвижения бригады морской пехоты. Сопровождая колонну на БМП, Кирилл обнаружил в прилегающей к дороге лесополосе группу националистов, о чем немедленно доложил старшему командованию. Кирилл переместился на фланг колонны и открыл огонь по позициям боевиков, давая колонне возможность набрать ход и выбраться из-под огня противника. Заняв выгодную позицию, Кирилл Черепахин прицельным огнем уничтожил 5 вражеских диверсантов, не допустив уничтожения российской военной техники. В ходе боя морской пехотинец был ранен, однако, самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, продолжил вести огонь по врагу. Смелые и решительные действия Кирилла Черепахина позволили предотвратить нападение националистов на колонну».

ВЗЯЛ В ПЛЕН ДВУХ ДИВЕРСАНТОВ ГОЛЫМИ РУКАМИ

Старший сержант Денис Бердин

Старший сержант Денис Бердин. Фото: Минобороны РФ

«Командир отделения роты связи старший сержант Денис Бердин осуществлял проверку полевой кабельной линии связи между командным пунктом батальона и наблюдательным пунктом, находящимся на удалении. Продвигаясь вдоль установленных кабельных линий, Денис обнаружил 2 человек в гражданской одежде, устанавливающих на проходящей рядом дороге взрывное устройство.

Оценив обстановку, Денис Бердин, действуя быстро и обдуманно, скрытно подобрался к диверсантам и внезапно напал на них. Используя навыки рукопашного боя, Денис Бердин сумел обезвредить боевиков после чего, связав их подручными средствами, доставил на командный пункт.

В ходе допроса задержанные диверсанты выдали информацию о диверсионно-разведывательных группах, действующих в данном районе, а также о местах закладок самодельных взрывных устройств».

УНИЧТОЖИЛ С РОТОЙ СОТНЮ НАЦИОНАЛИСТОВ

Гвардии старший лейтенант Алексей Бормотов

«Командир роты бригады морской пехоты Тихоокеанского флота гвардии старший лейтенант Алексеей Бормотов получил приказ - организовать эшелонированную оборону одного из стратегически важных участков местности. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку наступления и атаковали позиции роты Алексея Бормотова. Благодаря грамотному распределению сил, тщательно продуманной и организованной системе ведения огня и умело оборудованным позициям, морские пехотинцы в течение 2 суток удерживали рубеж под своим контролем. За время боя гвардии Алексей был дважды легко ранен, но от госпитализации отказался и продолжил командовать ротой морской пехоты. В ходе ожесточённых боёв подразделением Алексея Бормотова было уничтожено до 100 боевиков, 4 БМП и 1 танк. Несмотря на многократно превосходящие силы, понеся значительные потери, националисты оставили попытки прорыва и отступили. Смелые и самоотверженные действия Алексея Бормотова и профессионализм его подчиненных позволили выполнить задачу и удержать занимаемый рубеж».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 35 055,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 205 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – четыре в Донецкой, Луганской народных республиках и Запорожской области, в ходе которых мирному населению передано 183,1 тонны гуманитарной помощи».

Продолжается гуманитарная работа также в Сирийской Арабской Республике. Она направлена на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Хатла в провинции Дэйр-эз-Зор, в ходе которой населению выдано 300 продовольственных наборов общим весом 2,8 тонны.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведена 3 141 гуманитарная акция. Общий вес гуманитарного груза составил более 5,7 тысяч тонн.