Верховный суд США разрешил американцам носить оружие в людных местах

У гражданского населения в США на руках имеется свыше 395 миллионов единиц огнестрельного оружия Фото: EAST NEWS

На фоне едва ли не ежедневных сообщений о стрельбе Верховный суд США решил смягчить требования к ношению оружия гражданскими лицами в общественных местах.

Ранее в некоторых штатах, например, в Нью-Йорке, чтобы получить подобное разрешение, необходимо было продемонстрировать «особую потребность».

Шестеро из девяти судей Верховного суда США решили, что ограничения на ношение оружия в людных местах влекут за собой нарушение Второй поправки к Конституции страны, гарантирующей право граждан на ношение и законное применение оружия.

Знаменитая Вторая поправка вступила в силу в декабре 1791 года, и в последнее время вызывает все больше дискуссий. Демократы, в том числе и нынешний президент страны Джо Байден, неоднократно предпринимали попытки ограничить права американцев на приобретение и ношение оружия, однако мощное лобби производителей и торговцев, состоящее по большей части из республиканцев, так и не позволило им этого сделать.

Согласно статистике, у гражданского населения в США на руках имеется свыше 395 миллионов единиц огнестрельного оружия, а на каждого гражданина страны приходится 1,24 «ствола». Это самый высокий показатель вооруженности в мире и до недавнего времени уровень преступности в США находился в приемлемых границах. Вместе с тем, растущее число случаев насилия с применением огнестрельного оружия постоянно заставляет общество возвращаться к этой теме.