Ольга Бузова встала на защиту малыша-аутиста: «Как можно гнать ребёнка метлой?»

Поющая теледива жестко ответила обидчику особенного ребёнка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самая популярная девушка страны Ольга Бузова не смогла пройти мимо скандального происшествия в ее родном Санкт-Петербурге, где работник парка культуры метелкой прогонял женщину с ребёнком, страдающим аутизмом.

Парень несколько раз ударил ребёнка метлой, оскорбил, а позже и вообще высказал женщине, что «таких детей нужно усыплять».

Увидев этот жуткий ролик в соцсетях, Ольга пришла в ярость.

- Он гнал женщину с ее 5-летним ребёнком метлой! Вы понимаете это? Это как вообще так можно гнать ребёнка метлой?! Это вообще что такое? Когда женщина сказала, что ребёнок особенный, у него аутизм, этот «м… с метелкой» сказал, что «таких нужно усыплять»! Что? Это таких как ты надо усыплять! В парке заявили, что сотрудник уволен. Что значит уволен? Таких как этот «м… с метелкой» нужно ставить на учёт и держать подальше от общества!

Кроме гневных сообщений в адрес сотрудника парка, Ольга написала очень трогательное сообщение, где поддерживает каждого родителя с особенными детьми.

Фото: СОЦСЕТИ

- Дети с аутизмом прекрасны! Я хочу сказать это каждому родителю, у кого растёт особенный ребёнок! Вы это знаете лучше меня. Я прошу вас, когда вы сталкиваетесь с такими как этот «м… с метелкой» не обращать внимание! У него кроме этой метелки ничего нет! А у вас есть особенный ребёнок, который делает мир лучше! Я верю, что мы все вместе построим инклюзивный мир, в котором будет царить любовь и толерантность ко всем особенным людям.

Также телеведущая поделилась своим опытом общения с людей с аутизмом. По словам Бузовой, она однажды посетила кафе в Лос-Анджелесе, где ее отслуживали сотрудники с этим диагнозом: «За кассой этого кафе стоял прекрасный молодой человек с аутизмом. Его глаза я не забуду никогда! В них было столько света и огня. Дак вот - это был самый вкусный хот-дог и лимонад, которые я ела/пила когда-либо! Потому что их делали с огромной любовью и с чистотой в сердце».

Сейчас Ольге ищет с помощью своих 23 миллионов подписчиков пострадавшую женщину с особенным ребёнком, чтобы сделать мальчику подарок.