Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире26 июня 2022 5:11

Все больше немецкой молодежи подсаживается на марихуану

Популярность наркотика растет на фоне сохранения доли курильщиков табака
Юрий МАЙБОРОДА
Недавно опубликованное крупное исследование подтверждает опасность конопли

Недавно опубликованное крупное исследование подтверждает опасность конопли

Фото: REUTERS

По данным немецкого Федерального центра по просвещению в области вопросов здоровья, все больше молодых людей в стране употребляют марихуану. Популярность алкоголя падает, доля курильщиков табака остается стабильно низкой, а вот любители травки прибывают не по дням, а по часам.

Согласно исследованиям, за последние 17 лет доля молодых людей в возрасте 18-25 лет, употребляющих алкоголь не реже одного раза в неделю, снизилась с 43,6% до 32%. Этот же показатель среди подростков (12-17 лет) упал с 21,2% до 8,7%.

Доля курильщиков в прошлом году остановилась на историческом минимуме: 29,8% для молодежи и 6,1% для подростков.

Казалось бы, медикам можно гордиться своей профилактической работой и пропагандой здорового образа жизни, но не тут-то было: на смену табаку и спиртному пришла марихуана.

Согласно статистике, доля молодых людей, когда-либо употреблявших травку, в Германии за последние 9 лет выросла с 34,8% до 50,8%, а среди подростков с 6,7% до 9,3%.

При этом врачи во всем мире предупреждают: нынешняя медицинская марихуана имеет мало общего с той травкой, которую употребляли хиппи в 1960-х. В погоне за прибылью производители зелья стараются поднять в нем содержание основного действующего вещества (тетрагидроканнабинола) до максимума. А это приводит не только к возникновению зависимости, но и к постепенному разрушению личности.

Один из примеров подобного пагубного воздействия современной медицинской марихуаны – Энди, сын соучредителя проекта MomsStrong.org и члена Альянса жертв марихуаны Салли Шиндел из американской Аризоны. По ее словам, когда-то Энди был веселым молодым человеком и служил в 82-й воздушно-десантной дивизии армии в Ираке. Зависимость от медицинской марихуаны у него развилась очень быстро, а доступ к зелью был практически неограничен.

Энди не смогли помочь даже квалифицированные врачи – он прошел через пять психиатрических больниц и дважды лечился от зависимости по решению суда. Безрезультатно.

Все что осталось матери от 31-летнего молодого человека, это прощальная записка: «Я хочу умереть. Моя душа уже мертва. Марихуана убила мою душу и разрушила мой мозг».

Недавно опубликованное в медицинском журнале The Lancet крупное исследование подтверждает опасность.

– Люди, ежедневно потребляющие медицинскую марихуану, в пять раз более склонны к развитию психоза, чем те, кто ее не принимает, – уверяют медики.

О РАЗНОМ