Все больше немецкой молодежи подсаживается на марихуану

Недавно опубликованное крупное исследование подтверждает опасность конопли Фото: REUTERS

По данным немецкого Федерального центра по просвещению в области вопросов здоровья, все больше молодых людей в стране употребляют марихуану. Популярность алкоголя падает, доля курильщиков табака остается стабильно низкой, а вот любители травки прибывают не по дням, а по часам.

Согласно исследованиям, за последние 17 лет доля молодых людей в возрасте 18-25 лет, употребляющих алкоголь не реже одного раза в неделю, снизилась с 43,6% до 32%. Этот же показатель среди подростков (12-17 лет) упал с 21,2% до 8,7%.

Доля курильщиков в прошлом году остановилась на историческом минимуме: 29,8% для молодежи и 6,1% для подростков.

Казалось бы, медикам можно гордиться своей профилактической работой и пропагандой здорового образа жизни, но не тут-то было: на смену табаку и спиртному пришла марихуана.

Согласно статистике, доля молодых людей, когда-либо употреблявших травку, в Германии за последние 9 лет выросла с 34,8% до 50,8%, а среди подростков с 6,7% до 9,3%.

При этом врачи во всем мире предупреждают: нынешняя медицинская марихуана имеет мало общего с той травкой, которую употребляли хиппи в 1960-х. В погоне за прибылью производители зелья стараются поднять в нем содержание основного действующего вещества (тетрагидроканнабинола) до максимума. А это приводит не только к возникновению зависимости, но и к постепенному разрушению личности.

Один из примеров подобного пагубного воздействия современной медицинской марихуаны – Энди, сын соучредителя проекта MomsStrong.org и члена Альянса жертв марихуаны Салли Шиндел из американской Аризоны. По ее словам, когда-то Энди был веселым молодым человеком и служил в 82-й воздушно-десантной дивизии армии в Ираке. Зависимость от медицинской марихуаны у него развилась очень быстро, а доступ к зелью был практически неограничен.

Энди не смогли помочь даже квалифицированные врачи – он прошел через пять психиатрических больниц и дважды лечился от зависимости по решению суда. Безрезультатно.

Все что осталось матери от 31-летнего молодого человека, это прощальная записка: «Я хочу умереть. Моя душа уже мертва. Марихуана убила мою душу и разрушила мой мозг».

Недавно опубликованное в медицинском журнале The Lancet крупное исследование подтверждает опасность.

– Люди, ежедневно потребляющие медицинскую марихуану, в пять раз более склонны к развитию психоза, чем те, кто ее не принимает, – уверяют медики.