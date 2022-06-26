Геннадий Зюганов: Я поклонюсь жене Наде и подарю ей букет роз, которые сам вырастил

Лидеру КПРФ - 78! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- …Геннадий Андреевич, здравствуйте, это помощник Зюганова Гамов звонит.

- Да, Саш, привет. Рад слышать.

- Я вас поздравляю с днем рождения. Вспоминаю, какие у вас прекрасные были шашлыки на даче, может, приехать к вам сейчас? Отметим. Или не стоит?

- Давай попозже. Сегодня семья собирается, все мои бойцы. Шашлычка ты еще заработать должен. (смеётся) Вот сейчас будет по «России 24» фильм «История в блокнотах», через 3 минуты начнется. Включи.

- Побежал включать.

- Потом позвонишь и обсудим мы с тобой.

- Нет, сейчас еще два слова скажите, Геннадий Андреевич. Я вернулся только что с Донбасса, был в Луганске.

- Я благодарю тебя за мужество. Молодец. А я завтра-послезавтра принимаю парламентариев из Луганской республики.

- Я встречался с главой республики Леонидом Пасечником, сделал с ним большое интервью.

- Я тебе скажу, светлый, мужественный человек. Активно помогаем, поддерживаем.

- И ещё увидел там красные флаги. Я вспоминал, что не зря мы с вами работаем. Как у вас настроение?

- У меня в целом рабочее, нормальное, достойное. Готовлюсь.

На этой неделе - пленум. Тема очень интересная – системный кризис, информационная война и задачи в борьбе за социализм. Приглашаю тебя освещать, смотреть, слушать. Во вторник в «Правде» и в «Советской России» будет опубликован доклад, много интересного, полезного. В том числе и «Комсомольскую правду» благодарим, тебя за «Партийную среду». (Речь о цикловой программе, которая выходит на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). - А.Г.)

- Что вам семья подарила сегодня, что - соратники?

- Сейчас к своим поеду, они меня пригласили, вызвали на семейный совет, будут поздравлять. Посмотрю, что они там.

Мне очень важно внимание. И сейчас специально просил, чтобы фильм посмотрели. Включай. (Как и обещал, фильм о Зюганове и я посмотрел, кстати, блестящий, но обсудить с генсеком в этот день так и не смог - его телефон был все время занят. - А.Г.)

- Всё, я пошел включать. Подождите, еще два слова, потому что я должен уже опубликовать это интервью прямо сейчас. А соратники-то что вам подарили?

- Соратники? Завтра встретимся, будет фракция. Подарят свое внимание, поддержку.

Хочу, чтобы внимательнее читали мои программы, материалы, они сейчас очень актуальные.

- Скажите ещё, какие цветы у вас сейчас цветут на даче?

- У меня сейчас - самое буйство цветов - гортензии великолепные всех видов, жасмин зацвел прекрасно, петуньи, бальзамины, анютины глазки.

Прекрасно все цветет, приезжай, ахнешь.

- Вы жене букет повезете сейчас?

- Да, уже готов, великолепный просто. Красные розы…

- Что вы ей скажете? За что ваша супруга Зюганова любит?

- Я ее поблагодарю за то, что она была самым надежным тылом, всегда поддерживала, даже когда меня преследовали, судили, угрожали, запрещали - она защищала меня с редким достоинством, мужеством.

И помогла вырастить 8 внуков и теперь - правнуков. Так что, она у нас Мать-героиня. Бабушка-героиня.

- И двоих детей. Правильно?

- Да. Супруга - Надежда Васильевна. Сын старший – Андрей, а дочь – Татьяна.

- Это я знаю… А вы можете прямо сейчас, в эфире Радио «Комсомольская правда», произнести, как вы ей скажете: Надя, Наденька, Надюша?

- Ну…

- В такой день можно. Вам всё можно.

- С некоторых пор мы все ее зовем Мать. Она у нас мать семейства огромного, она хранительница очага, лучших традиций.

Я ее учил в 9 классе, учителем работал. Она с золотой медалью школу окончила. Она очень хорошо подготовленный, мудрый человек.

Когда я готовил сборник анекдотов «Здесь русский дух, здесь вирус чахнет», ей очень понравился такой

«Третья неделя на жестком карантине. Наконец, разговорился с женой. Оказалась умным и симпатичным человеком».

- Ну, произнесите тост в эфире Радио «Комсомольская правда» (у нас радио бесцензурное), как вы скажете: «Мать, я тебя люблю»?

- (торжественно декламирует) За весь наш род, за верность великим идеалам, за счастье детей и внуков, за мир над страной и на планете. За то, чтобы мы оправдали то доверие, которое завоевали на фронтах Великой Отечественной наши отцы и деды…

- И Матери что вы говорите?

- Матери говорю: поклон, благодарность и доброго здоровья.

- Не буду вас больше мучить. Пошел кино смотреть про Зюганова. Я вас обнимаю. С праздником, с днем рождения!

- Спасибо.